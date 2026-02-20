Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są potencjalne związki między zanieczyszczeniem powietrza a rozwojem choroby Alzheimera?

Na czym polegał najnowszy projekt badawczy analizujący wpływ PM2.5 na zdrowie mózgu?

Jakie czynniki środowiskowe mogą wpływać na podatność na demencję, zwłaszcza po udarze mózgu?

Jak zmienia się jakość powietrza w Polsce i jakie perspektywy na przyszłość są związane z redukcją zanieczyszczeń?

Zespół badaczy z Emory University w amerykańskim stanie Georgia przeanalizował dane ponad 27 milionów osób w wieku 65 lat i starszych z lat 2000–2018. W trakcie badania u około trzech milionów uczestników rozpoznano chorobę Alzheimera.

Naukowcy zestawili dane medyczne z poziomem narażenia na drobny pył zawieszony PM2.5 – mikroskopijne cząstki, które mogą przenikać głęboko do płuc, a następnie do krwiobiegu. Do głównych źródeł PM2.5 należą spaliny samochodowe, elektrownie, przemysł, pożary lasów oraz spalanie drewna i paliw kopalnych w gospodarstwach domowych.

Wyniki wskazują, że wyższa ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera.