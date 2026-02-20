Reklama

Oddychasz zanieczyszczonym powietrzem? To może przyspieszać rozwój demencji

Osoby narażone na wyższe poziomy zanieczyszczenia powietrza mogą być bardziej zagrożone rozwojem choroby Alzheimera – wynika z nowego badania przeprowadzone przez naukowców z USA.

Publikacja: 20.02.2026 12:41

Związek między zanieczyszczeniem powietrza a chorobą Alzheimera jest teraz bardziej wyraźny niż kied

Związek między zanieczyszczeniem powietrza a chorobą Alzheimera jest teraz bardziej wyraźny niż kiedykolwiek

Foto: Adobe Stock

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są potencjalne związki między zanieczyszczeniem powietrza a rozwojem choroby Alzheimera?
  • Na czym polegał najnowszy projekt badawczy analizujący wpływ PM2.5 na zdrowie mózgu?
  • Jakie czynniki środowiskowe mogą wpływać na podatność na demencję, zwłaszcza po udarze mózgu?
  • Jak zmienia się jakość powietrza w Polsce i jakie perspektywy na przyszłość są związane z redukcją zanieczyszczeń?

Zespół badaczy z Emory University w amerykańskim stanie Georgia przeanalizował dane ponad 27 milionów osób w wieku 65 lat i starszych z lat 2000–2018. W trakcie badania u około trzech milionów uczestników rozpoznano chorobę Alzheimera.

Naukowcy zestawili dane medyczne z poziomem narażenia na drobny pył zawieszony PM2.5 – mikroskopijne cząstki, które mogą przenikać głęboko do płuc, a następnie do krwiobiegu. Do głównych źródeł PM2.5 należą spaliny samochodowe, elektrownie, przemysł, pożary lasów oraz spalanie drewna i paliw kopalnych w gospodarstwach domowych.

Wyniki wskazują, że wyższa ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera.

Czytaj więcej

Wyniki badań sugerują m.in., że czynniki genetyczne mogą wpływać na sposób, w jaki organizm reaguje
Zdrowie
Ćwiczenia w tym wieku najlepiej chronią przed demencją. Nowe wyniki badań
Reklama
Reklama

PM2.5 a ryzyko Alzheimera

Zanieczyszczenie powietrza jest już uznanym czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych – m.in. nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu czy depresji. Schorzenia te same w sobie są powiązane z demencją.

Dotychczas nie było jasne, czy smog prowadzi do chorób przewlekłych, które następnie zwiększają ryzyko Alzheimera, czy też bezpośrednio uszkadza mózg, a współistniejące choroby jedynie nasilają ten efekt.

Analiza wykazała, że wpływ zanieczyszczeń na mózg jest przede wszystkim bezpośredni, a nie pośredni poprzez inne schorzenia. Związek między ekspozycją na zanieczyszczenia a Alzheimerem był jednak silniejszy u osób, które wcześniej przeszły udar mózgu.

Czytaj więcej

Czytanie i pisanie może chronić nas przed demencją
Profilaktyka
Te dwie czynności mogą zmniejszyć ryzyko demencji o prawie 40 procent

Autorzy badania podkreślają, że pacjenci z historią udaru mogą być szczególnie podatni na szkodliwe działanie zanieczyszczonego powietrza na mózg. Wskazuje to na istotne powiązanie między środowiskowymi czynnikami ryzyka a czynnikami naczyniowymi.

Badanie ma jednak swoje ograniczenia. Poziom zanieczyszczeń określano na podstawie kodów pocztowych, a nie dokładnych adresów zamieszkania. Analizowano wyłącznie zanieczyszczenia zewnętrzne – bez uwzględnienia źródeł wewnątrz budynków, takich jak gotowanie czy ogrzewanie.

Reklama
Reklama

Mark Dallas z University of Reading, który nie brał udziału w badaniu, zaznaczył, że mimo ograniczeń wyniki wpisują się w rosnącą liczbę dowodów wskazujących, iż zanieczyszczenie powietrza jest czynnikiem ryzyka demencji. Jak dodał, badanie wzmacnia prosty wniosek: powietrze, którym oddychamy przez lata, może wpływać na tempo starzenia się mózgu.

Globalne cele redukcji zanieczyszczeń powietrza

Wiele państw przyjęło cele ograniczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza, jednak większość z nich może mieć trudności z ich realizacją do 2030 r.

Jakość powietrza w Polsce systematycznie się poprawia, choć nadal w Małopolsce i na Śląsku poziom zanieczyszczenia powietrza budzi niepokój. Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) o jakości powietrza w Polsce za 2024 r., opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku, dla większości zanieczyszczeń wyniki rocznej oceny jakości powietrza są zbliżone do uzyskanych w 2023 r. Jednak w przypadku prawie wszystkich zanieczyszczeń można mówić o znaczącej poprawie w stosunku do wyników oceny uzyskanych dla roku 2022, a także dla lat wcześniejszych.

Czytaj więcej

Jakość powietrza w Polsce niewiele się poprawiła od zeszłego roku, ale w stosunku do lat poprzednich
Walka o Klimat: Nadzieja w biznesie
Oddychamy coraz lepszym powietrzem, ale smog w Polsce nie zniknął

Globalne normy dotyczące stężenia pyłów zawieszonych określają wytyczne jakości powietrza z 2021 r. opracowane przez Światową Organizację Zdrowia. Z kolei przyjęta przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia mapa drogowa WHO na 2025 r. zakłada zmniejszenie do 2040 r. liczby zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza o 50 proc. względem poziomu z 2015 r.

Sheona Scales z Alzheimer’s Research UK podkreśla, że wnioski z amerykańskiego badania mają znaczenie globalne. – Ustalanie ambitniejszych, opartych na zdrowiu norm jakości powietrza oraz ograniczanie ekspozycji może chronić nie tylko nasze płuca, lecz także mózgi i zmniejszyć ogólne ryzyko demencji – wskazuje.

Reklama
Reklama

Coraz więcej przypadków choroby Alzheimera na świecie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie z demencją żyje ponad 55 mln osób, z czego nawet 70 proc. przypadków stanowi choroba Alzheimera.

W 2025 r. w Europie z demencją żyło około 12,1 mln osób, przy czym kobiety stanowiły około 66 proc. chorych. W związku ze starzeniem się społeczeństw liczba przypadków na świecie będzie nadal rosnąć.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby demencja
Międzynarodowy zespół odkrył mutacje genów powodujące rzadkie i agresywne nowotwory zarówno u kotów,
Choroby
Koty mogą pomóc w leczeniu raka u ludzi
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Naukowcy sprawdzili, czy przebyta aborcja lub poronienie wpływają na późniejsze ryzyko raka piersi,
Choroby
Czy aborcja lub poronienie wpływa na ryzyko zachorowania na raka piersi? Nowe badanie
Nowotwory w Polsce nadal wykrywane są za późno. Połowa pacjentów, u których diagnostyka trwała dłuże
Choroby
Światowy Dzień Walki z Rakiem. Im dłuższa diagnostyka, tym gorsze rokowania dla pacjenta
Wskaźnik śmiertelności w przypadku wirusa Nipah wynosi od 40 do 75 proc.
Choroby
Stan najwyższej gotowości w Azji. Jakie zagrożenie niesie wirus Nipah?
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama