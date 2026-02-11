4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 11.02.2026 13:22 Publikacja: 11.02.2026 13:13
Naukowcy sprawdzili, czy przebyta aborcja lub poronienie wpływają na późniejsze ryzyko raka piersi, a także czy znaczenie ma liczba takich zdarzeń lub wiek kobiety w momencie pierwszego z nich.
Foto: stock.adobe.com
Autorzy badania, opublikowanego w czasopiśmie „Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica”, przeprowadzili szeroko zakrojone badanie oparte na ogólnokrajowych rejestrach medycznych. Objęło ono 31 687 kobiet, u których w latach 1972–2021 rozpoznano raka piersi, oraz 158 433 kobiet z grupy kontrolnej dobranych pod względem wieku i liczby porodów.
Informacje o rozpoznaniach raka pochodziły z fińskiego krajowego rejestru nowotworów, a dane o aborcjach i poronieniach z obowiązkowych rejestrów medycznych. To istotne, ponieważ wcześniejsze badania bywały krytykowane za opieranie się na wywiadach z pacjentkami.
