Czy aborcja lub poronienie wpływa na ryzyko zachorowania na raka piersi? Nowe badanie

Wokół związku między aborcją a rakiem piersi od lat toczy się publiczna debata. Nowe, duże badanie z Finlandii dostarcza jednych z najmocniejszych dotąd danych w tej sprawie.

Publikacja: 11.02.2026 13:13

Naukowcy sprawdzili, czy przebyta aborcja lub poronienie wpływają na późniejsze ryzyko raka piersi,

Naukowcy sprawdzili, czy przebyta aborcja lub poronienie wpływają na późniejsze ryzyko raka piersi, a także czy znaczenie ma liczba takich zdarzeń lub wiek kobiety w momencie pierwszego z nich.

Jakub Mikulski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są wyniki nowych badań dotyczących związku między aborcją a rakiem piersi?
  • Czy liczba przebytych aborcji lub poronień wpływa na ryzyko zachorowania na raka piersi?
  • Jaki wpływ ma wiek kobiety w chwili pierwszej aborcji lub poronienia na późniejsze ryzyko raka piersi?
  • Jakie jest stanowisko najważniejszych instytucji medycznych na temat związku między przerywaniem ciąży a rakiem piersi?
Autorzy badania, opublikowanego w czasopiśmie „Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica”, przeprowadzili szeroko zakrojone badanie oparte na ogólnokrajowych rejestrach medycznych. Objęło ono 31 687 kobiet, u których w latach 1972–2021 rozpoznano raka piersi, oraz 158 433 kobiet z grupy kontrolnej dobranych pod względem wieku i liczby porodów.

Informacje o rozpoznaniach raka pochodziły z fińskiego krajowego rejestru nowotworów, a dane o aborcjach i poronieniach z obowiązkowych rejestrów medycznych. To istotne, ponieważ wcześniejsze badania bywały krytykowane za opieranie się na wywiadach z pacjentkami. 

