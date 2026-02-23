Od 1 maja 2026 r. wzrosną stawki w sanatoriach z NFZ
Stawki za pobyt w sanatorium NFZ wynikają z obwieszczenia Ministra Zdrowia z 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Aby móc wyjechać do sanatorium z NFZ, należy posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostać zakwalifikowanym do leczenia uzdrowiskowego.
Jak informuje na swojej stronie internetowej NFZ, pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo płatny. Bezpłatne są zabiegi, tymczasem pacjenci ponoszą koszt zakwaterowania i wyżywienia, który zależy od standardu pokoju oraz terminu. Niższe stawki obowiązują w okresie jesienno-zimowym, natomiast wyższe wiosną i latem.
Od 1 maja 2026 r. do 30 września 2026 r. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za jeden dzień pobytu w sanatorium wynosi:
Tym samym koszty całego turnusu (21 dni) w sanatorium uzdrowiskowym w sezonie wiosenno-letnim są wyższe od tych w okresie jesieni i zimy. Przykładowo w przypadku pokoju jednoosobowego z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym różnica ta wynosi niemal 175 zł, a w przypadku pokoju jednoosobowego w studiu prawie – 240 zł:
Ponadto pacjenci przebywający w sanatorium z NFZ muszą, poza opłatami za wyżywienie i zakwaterowanie, samodzielnie pokryć koszty:
Nie wszyscy jednak muszą ponosić koszty pobytu w sanatorium NFZ. Z opłat zwolnione są trzy następujące grupy:
