Sanatorium z NFZ drożeje. Nowe stawki od 1 maja

Od 1 maja 2026 r. wzrosną stawki za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z NFZ. Zmiana ma związek z rozpoczynającym się wówczas sezonem wiosenno-letnim. Oto, ile wyniosą opłaty za sanatorium z NFZ od 1 maja.

Publikacja: 23.02.2026 12:33

Od 1 maja 2026 r. wzrosną stawki w sanatoriach z NFZ

Foto: bubutu / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe stawki za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z NFZ obowiązywać będą od 1 maja 2026 r.?
  • Dlaczego zmieniają się stawki za sanatorium z NFZ?
  • Jakie koszty ponoszą pacjenci za pobyt w sanatorium z NFZ?
  • Jakie dodatkowe koszty muszą pokryć pacjenci przebywający w sanatorium z NFZ?
  • Kto jest zwolniony z opłat za pobyt w sanatorium finansowany z NFZ?

Stawki za pobyt w sanatorium NFZ wynikają z obwieszczenia Ministra Zdrowia z 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Nowe stawki za sanatorium z NFZ od 1 maja 2026 r.

Aby móc wyjechać do sanatorium z NFZ, należy posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostać zakwalifikowanym do leczenia uzdrowiskowego.

Jak informuje na swojej stronie internetowej NFZ, pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo płatny. Bezpłatne są zabiegi, tymczasem pacjenci ponoszą koszt zakwaterowania i wyżywienia, który zależy od standardu pokoju oraz terminu. Niższe stawki obowiązują w okresie jesienno-zimowym, natomiast wyższe wiosną i latem.

Od 1 maja 2026 r. do 30 września 2026 r. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za jeden dzień pobytu w sanatorium wynosi:

  • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 40,90 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 32,60 zł);
  • pokój jednoosobowy w studiu – 37,40 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 26,10 zł);
  • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 33,20 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 24,90 zł);
  • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 27,30 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 19,50 zł);
  • pokój dwuosobowy w studiu – 24,90 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 16,50 zł);
  • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 19,50 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 14,20 zł);
  • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 14,08 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 12,50 zł);
  • pokój wieloosobowy w studiu – 13,60 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 11,90 zł);
  • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 11,90 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 10,60 zł).

Ile za turnus w sanatorium z NFZ od 1 maja 2026 r.?

Tym samym koszty całego turnusu (21 dni) w sanatorium uzdrowiskowym w sezonie wiosenno-letnim są wyższe od tych w okresie jesieni i zimy. Przykładowo w przypadku pokoju jednoosobowego z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym różnica ta wynosi niemal 175 zł, a w przypadku pokoju jednoosobowego w studiu prawie  240 zł:

  • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 858,90 zł (w jesienno-zimowym – 684,60 zł);
  • pokój jednoosobowy w studiu – 785,40 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 548,10 zł);
  • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 697,20 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 522,90 zł);
  • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 573,30 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 409,50 zł);
  • pokój dwuosobowy w studiu – 522,90 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 346,50 zł);
  • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 409,50 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 298,20 zł);
  • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 295,68 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 262,50 zł);
  • pokój wieloosobowy w studiu – 285,60 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 249,90 zł);
  • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 249,90 zł (w sezonie jesienno-zimowym – 222,60 zł).

Sanatorium z NFZ: Te koszty również ponoszą pacjenci

Ponadto pacjenci przebywający w sanatorium z NFZ muszą, poza opłatami za wyżywienie i zakwaterowanie, samodzielnie pokryć koszty:

  • przejazdu na leczenie i powrotu z leczenia,
  • pobytu opiekuna,
  • dodatkowych opłat obowiązujących na miejscu (np. opłaty klimatycznej),
  • zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, które nie są związane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie.
Sanatorium NFZ: Dla kogo bezpłatnie?

Nie wszyscy jednak muszą ponosić koszty pobytu w sanatorium NFZ. Z opłat zwolnione są trzy następujące grupy:

  • pracownicy związani z produkcją wyrobów zawierających azbest;
  • dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia się – do 26. roku życia;
  • dzieci z niepełnosprawnością w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

Zdrowie Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) sanatorium
e-Wydanie
