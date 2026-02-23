Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe stawki za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z NFZ obowiązywać będą od 1 maja 2026 r.?

Dlaczego zmieniają się stawki za sanatorium z NFZ?

Jakie koszty ponoszą pacjenci za pobyt w sanatorium z NFZ?

Jakie dodatkowe koszty muszą pokryć pacjenci przebywający w sanatorium z NFZ?

Kto jest zwolniony z opłat za pobyt w sanatorium finansowany z NFZ?

Stawki za pobyt w sanatorium NFZ wynikają z obwieszczenia Ministra Zdrowia z 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Nowe stawki za sanatorium z NFZ od 1 maja 2026 r.

Aby móc wyjechać do sanatorium z NFZ, należy posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostać zakwalifikowanym do leczenia uzdrowiskowego.

Jak informuje na swojej stronie internetowej NFZ, pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo płatny. Bezpłatne są zabiegi, tymczasem pacjenci ponoszą koszt zakwaterowania i wyżywienia, który zależy od standardu pokoju oraz terminu. Niższe stawki obowiązują w okresie jesienno-zimowym, natomiast wyższe wiosną i latem.

Od 1 maja 2026 r. do 30 września 2026 r. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za jeden dzień pobytu w sanatorium wynosi: