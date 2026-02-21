Rzeczpospolita
Prawo
Sąsiad chce zwrotu pieniędzy za płot? Ważne są dwie kwestie

Fakt, że mieszkamy z kimś po sąsiedzku, nie oznacza, że musimy ponosić wspólne koszty budowy ogrodzenia między działkami. Jeśli sąsiad zaproponuje podział wydatków, możemy na tę propozycję przystać, ale pod pewnymi warunkami.

Publikacja: 21.02.2026 06:54

Czy sąsiad może żądać zwrotu pieniędzy za ogrodzenie? Oto, co mówią przepisy

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Uczestniczenie w kosztach budowy ogrodzenia pomiędzy działkami jest kwestią dobrowolną. Sąsiad nie może z góry zakładać, że wspólne ogrodzenie oznacza wspólne wydatki. Wymaga to wcześniejszego uzgodnienia.

Czytaj więcej

Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Nieruchomości
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?

Ogrodzenie między działkami. Pierwsza kwestia to lokalizacja

Budowa ogrodzenia między działkami jest koniecznością. Właściciele sąsiadujących nieruchomości muszą uzgodnić między sobą, na jakich zasadach zostanie przeprowadzona. Kluczową kwestią, od której zależy to, czy powinniśmy partycypować w kosztach budowy ogrodzenia jest jego lokalizacja.

Pomiędzy działkami może stanąć jeden wspólny płot. Aby sąsiad mógł oczekiwać od nas współfinansowania budowy ogrodzenia, musi ono jednak znajdować się dokładnie na granicy między działkami. Innym rozwiązaniem jest ustawienie ogrodzenia w obrębie własnej działki. Właściciel sam będzie musiał wtedy ponieść koszty budowy, ale nie wymaga to zgody sąsiada.

Wspólne ogrodzenie wymaga ustaleń. O czym trzeba pamiętać?

Drugą ważną kwestią jest porozumienie między sąsiadami. Przed przystąpieniem do prac powinna nastąpić wyraźna deklaracja obu stron, że wyrażają zgodę na współfinansowanie budowy ogrodzenia. Najlepiej, by miała ona formę pisemną.

Czytaj więcej

Przedsiębiorca dzierżawił teren pod parkuing strzeżony przez 33 lata
Nieruchomości
Dzierżawa zakończona, przedsiębiorca nie chce wydać działki. Sprawą zajmie się sąd

Warto zawrzeć w umowie szczegóły dotyczące wymiarów i wyglądu ogrodzenia, by później nie doszło do nieporozumień. Istotne jest również, by przy tej okazji ustalić kwestie przyszłego użytkowania, takie jak sprawa ewentualnych napraw lub wymiany.

Koszty budowy i utrzymania ogrodzenia. Co mówią przepisy?

Zgodnie z przepisami ogrodzenie znajdujące się na granicy działek jest przeznaczone do wspólnego użytkowania.

„Mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy” – mówi art. 154 Kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy obie strony zgodziły się na wspólną budowę ogrodzenia, a płot znajduje się na granicy między działkami, koszty powinny być podzielone pomiędzy sąsiadami. Jeśli konieczna będzie wymiana płotu, sąsiedzi powinni również wspólnie ją sfinansować.

„Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania” – stanowią przepisy.

Kiedy sąsiad nie może żądać pieniędzy za budowę ogrodzenia?

Sąsiad nie ma podstaw, by żądać od nas zwrotu pieniędzy za budowę, wymianę lub naprawę płotu, jeśli nie stoi na linii pomiędzy działkami. Nie może także oczekiwać podziału kosztów, jeśli postawi płot na granicy działek bez naszej zgody. W takiej sytuacji mamy nawet prawo żądać jego rozbiórki.

Jeśli sąsiedzi nie są w stanie dojść do porozumienia lub sytuacja jest niejasna, w niektórych przypadkach tego typu spory mogą wymagać rozstrzygnięcia w sądzie.

Jakie wymogi musi spełniać ogrodzenie? Kiedy budowa wymaga pozwolenia?

Przepisy prawa budowlanego określają, kiedy płot wymaga pozwolenia i jak powinno wyglądać. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, aby nie trzeba było zgłaszać ogrodzenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej, jego wysokość nie powinna przekraczać 2,2 m.

Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest montaż ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych materiałów poniżej 1,8 m. Od września 2026 r. wysokość ta będzie podniesiona do 2,2 m.

Źródło: rp.pl

Prawo Sąsiedzkie Nieruchomości Prawo porady
e-Wydanie
