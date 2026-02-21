Uczestniczenie w kosztach budowy ogrodzenia pomiędzy działkami jest kwestią dobrowolną. Sąsiad nie może z góry zakładać, że wspólne ogrodzenie oznacza wspólne wydatki. Wymaga to wcześniejszego uzgodnienia.

Ogrodzenie między działkami. Pierwsza kwestia to lokalizacja

Budowa ogrodzenia między działkami jest koniecznością. Właściciele sąsiadujących nieruchomości muszą uzgodnić między sobą, na jakich zasadach zostanie przeprowadzona. Kluczową kwestią, od której zależy to, czy powinniśmy partycypować w kosztach budowy ogrodzenia jest jego lokalizacja.

Pomiędzy działkami może stanąć jeden wspólny płot. Aby sąsiad mógł oczekiwać od nas współfinansowania budowy ogrodzenia, musi ono jednak znajdować się dokładnie na granicy między działkami. Innym rozwiązaniem jest ustawienie ogrodzenia w obrębie własnej działki. Właściciel sam będzie musiał wtedy ponieść koszty budowy, ale nie wymaga to zgody sąsiada.

Wspólne ogrodzenie wymaga ustaleń. O czym trzeba pamiętać?

Drugą ważną kwestią jest porozumienie między sąsiadami. Przed przystąpieniem do prac powinna nastąpić wyraźna deklaracja obu stron, że wyrażają zgodę na współfinansowanie budowy ogrodzenia. Najlepiej, by miała ona formę pisemną.