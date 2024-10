Budowa ogrodzenia między sąsiadami na granicy działek. Kto ponosi jej koszty?

Koszty nie zawsze do podziału

Jak wynika z art. 154 kodeksu cywilnego wszystkie płoty, mury, rowy i inne tego rodzaju urządzenia są – w przypadku ich położenia na granicy działek – przeznaczone do wspólnego użytkowania. Dodatkowo korzystające z nich osoby zobowiązane są do wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania.

Czy jednak do kosztów tych zaliczają się koszty wybudowania nowego urządzenia, a więc m.in. ogrodzenia? Okazuje się, że nie. Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego, które wyraził w uchwale z dnia 24 stycznia 2002 roku (sygn. sygn. III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121): „Przewidziany w art. 154 § 2 k.c. obowiązek ponoszenia kosztów urządzeń znajdujących się na granicy gruntów sąsiadujących nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia”.

W związku z tym brak jest prawnych podstaw, aby jeden z sąsiadów żądał od drugiego zwrotu części kosztów budowy nowego płotu na granicy działek, gdy ten drugi nie jest zainteresowany inwestycją. Jeśli więc jeden z sąsiadów chce ogrodzić swoją działkę, to nie może zmusić drugiego do udziału w kosztach. Wspólna inwestycja zależy wyłącznie od dobrej woli obu stron. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, kiedy jeden z sąsiadów już wcześniej ogrodził sam swoją działkę, a później domaga się od nowego sąsiada zwrotu części poniesionych kosztów. Ten może się na to zgodzić, ale – z prawnego punktu widzenia – nie ma takiego obowiązku.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Gdzie trzeba dziś pracować, żeby dostać deputat węglowy? Deputat to część wynagrodzenia za pracę które wypłacane jest w naturze. Jedną z jego najbardziej znanych form jest deputat węglowy. Wbrew pozorom, by go utrzymać, nie trzeba być koniecznie górnikiem. Często również deputat węglowy przybiera przyznawany jest w formie ekwiwalentu pieniężnego. Jego wysokości powiązana jest wtedy z ceną węgla.

Inaczej sytuacja wygląda natomiast w przypadku, kiedy płot będzie już stał na granicy działek i zaistnieje potrzeba jego naprawy czy remontu. Tego rodzaju inwestycje – zgodnie ze wspomnianym już art. 154 kodeksu cywilnego – powinny być współfinansowane przez właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości.