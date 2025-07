Opiekujesz się chorym rodzicem? Sprawdź, kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy

Kolejny warunek mówi o tym, że zasiłek przysługuje tylko wtedy, gdy inni członkowie rodziny nie mogą zapewnić choremu opieki. ZUS precyzuje tę kwestię, wyjaśniając, że członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest m.in. osoba niesprawna fizycznie/psychicznie lub całkowicie niezdolna do pracy. Nie może być to również osoba prowadząca działalność lub gospodarstwo rolne.

Z zasiłku opiekuńczego nie można korzystać przebywając na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym. Nie otrzymają go także osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na członka rodziny? Jak długo można go pobierać?

Osoba pobierająca zasiłek opiekuńczy otrzyma go w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku pracownika podstawa wymiaru to kwota przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych (poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy). W przypadku osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, pod uwagę będzie brany przeciętny, miesięczny przychód z 12 m-cy kalendarzowych, które poprzedzają powstanie niezdolności do pracy.

Zasiłek jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. To dotyczy również dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku osobistej opieki nad innymi chorymi członkami rodziny wsparcie finansowe można pobierać nie dłużej niż przez 14 dni w roku kalendarzowym. Warto również pamiętać, że łączny okres wypłat zasiłku opiekuńczego nie może być dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Zasadę tą stosuje się niezależnie od liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki w trakcie choroby.