Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prezes Izby Kontroli SN reaguje na wezwanie ministra Żurka: państwo pogrążyłoby się w chaosie

Żądania ministra Waldemara Żurka do zaprzestania orzekania przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN to arogancka próba ingerencji w wymiar sprawiedliwości – twierdzi prezes tej Izby Krzysztof Wiak. Spełnienie tych żądań szybko pogrążyłoby Polskę w chaosie.

Publikacja: 15.10.2025 11:21

Sędzia Krzysztof Wiak

Sędzia Krzysztof Wiak

Foto: PAP/Rafał Guz

Mateusz Mikowski

Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odpowiedział w ten sposób na pisma, które jeszcze we wrześniu minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do 57 tzw. nowych sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym. Wezwał on ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów SN”. Powołując się na wyroki europejskich trybunałów minister stwierdził, że orzekanie przez tych sędziów prowadzi do naruszenia prawa obywateli do sądu i można je uznać za przekroczenie uprawnień albo przywłaszczenie funkcji publicznej.

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Żurek bierze się za tzw. neosedziów. Będą dyscyplinarki i pozwy regresowe

Waldemar Żurek do sędziów SN: przestańcie orzekać. Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej odpowiada

Adresatami pism Żurka są m.in. wszyscy sędziowie orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. Prezes tej Izby Krzysztof Wiak sformułował właśnie odpowiedź, w której wyraził zdumienie i niepokój twierdzeniami ministra dotyczącymi potencjalnej odpowiedzialności karnej i możliwości dochodzenia roszczeń regresowych od sędziów za orzekanie w tej izbie.

- Mówiąc wprost: takie groźby, połączone z wezwaniem do zaprzestania czynności orzeczniczych, to jawna i arogancka próba ingerencji władzy wykonawczej w wymiar sprawiedliwości stanowiąca nie tylko naruszenie dobrego obyczaju, ale zamach na fundamenty porządku prawnego państwa. Takie formy nacisku na sędziów, którzy sprawują swój urząd zgodnie z konstytucją i złożonym ślubowaniem połączone z publicznymi wypowiedziami Prokuratora Generalnego, iż zamierza podejmować działania nie liczące się z porządkiem określonym konstytucją i ustawami, przywodzą na myśl nieuchronne skojarzenia z czasami PRL – twierdzi prezes Wiak.

Podkreślił przy tym, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznaje skargi nadzwyczajne, protesty wyborcze i referendalne, sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i inne, w których dochodzi do pokrzywdzenia obywateli.

Reklama
Reklama

Jego zdaniem zaprzestanie orzekania przez sędziów tej Izby miałoby katastrofalne skutki dla ochrony praw i wolności poszczególnych jednostek, a nawet dla ustroju państwa. - Prokuratorska wizja, w której Sąd Najwyższy powstrzymuje się od orzekania, brzmi więc nie jak poważna propozycja ustrojowa, ale przepis na pokrzywdzenie obywateli, którzy już wcześniej zostali poważnie skrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości - argumentuje sędzia Wiak.

Przypomina przy tym, że zadaniem Izby na czele której stoi, jest też rozstrzyganie protestów wyborczych i stwierdzanie ważności wyborów i referendów. W rezultacie – jego zdaniem - pozbawienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej tych uprawnień skutkowałoby kwestionowaniem, nie zawsze w dobrej wierze, ostatecznych wyników wyborów. - Brak pewności co do rozstrzygnięć w sprawach o znaczeniu ustrojowym i fundamentalnym dla ciągłości istnienia Rzeczypospolitej Polskiej doprowadziłoby do tego, że państwo szybko pogrążyłoby się w chaosie. O tym, że jest to realne niebezpieczeństwo świadczyły - podejmowane wbrew ustalonym faktom - próby podważania wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej dokonanego 1 czerwca 2025 r. – wskazuje sędzia Wiak.

Czytaj więcej

Joanna Misztal-Konecka
Sądy i trybunały
Prezes Izby Cywilnej odpowiada na żądania ministra Żurka: na wyrok SN czekałoby się 12 lat

Małgorzata Manowska zawiadamia prokuraturę w sprawie pism Żurka. Kolegium SN protestuje

Nie jest to pierwsza odpowiedź przedstawicieli Sądu Najwyższego na pisma ministra Żurka do tzw. neosędziów tego sądu. Przed dwoma tygodniami I prezes SN Małgorzata Manowska, która skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka. – Nie można mieć wątpliwości, że treść pism skierowanych do sędziów Sądu Najwyższego zawiera elementy, które wypełniają znamiona groźby bezprawnej – stwierdziła Manowska.

Kilka dni później ostrą odpowiedź sformułowało kolegium SN. W dwóch podjętych uchwałach organ ten wyraził stanowczy sprzeciw wobec pism Żurka.

– Kolegium Sądu Najwyższego z najwyższym oburzeniem odnotowuje zawarte w pismach Prokuratora Generalnego groźby wszczynania wobec sędziów Sądu Najwyższego postępowań karnych oraz obciążania ich sankcjami majątkowymi, których jedynym powodem ma być wykonywanie powierzonych przez Rzeczpospolitą obowiązków. Niezależnie od tego, że groźby takie powinny spotkać się ze stosowną reakcją organów ścigania, kolegium Sądu Najwyższego wyraża przekonanie, że skłonność do ulegania groźbom i szantażowi, na co obliczone wydaje się stanowisko zajęte w pismach, nie jest cechą sędziów Sądu Najwyższego i kalkulacje autora pism w tej mierze okażą się całkowicie chybione – podkreślono w uchwale.

Reklama
Reklama

W ostatnich dniach odpowiedź na pisma Waldemara Żurka sformułowała też prezes Izby Cywilnej Joanna Misztal-Konecka. Według niej wezwanie sędziów Sądu Najwyższego przez ministra do zaprzestania orzekania to groźba bezprawna. Według niej spełnienie żądań ministra doprowadziłoby do tego, że na wyrok w tej izbie czekałoby się od 9 do 12 lat.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Waldemar Żurek Sędziowie Sąd Najwyższy

Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odpowiedział w ten sposób na pisma, które jeszcze we wrześniu minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do 57 tzw. nowych sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym. Wezwał on ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów SN”. Powołując się na wyroki europejskich trybunałów minister stwierdził, że orzekanie przez tych sędziów prowadzi do naruszenia prawa obywateli do sądu i można je uznać za przekroczenie uprawnień albo przywłaszczenie funkcji publicznej.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Buduj z nami silniejszą Europę!
Materiał Promocyjny
Buduj z nami silniejszą Europę!
Trybunał Konstytucyjny
Podatki
Podatnicy nabici w ulgę. Fiskus nie chce oddawać podatku mimo orzeczenia TK
Poszła na jednodniową emeryturę, po powrocie dostała niższą pensję. Sąd: to dyskryminacja
Praca, Emerytury i renty
Poszła na jednodniową emeryturę, po powrocie dostała niższą pensję. Sąd: to dyskryminacja
Joanna Misztal-Konecka
Sądy i trybunały
Prezes Izby Cywilnej odpowiada na żądania ministra Żurka: na wyrok SN czekałoby się 12 lat
Radczyni prawna skazana. Ma oddać klientom 1,2 mln zł
Zawody prawnicze
Radczyni prawna skazana. Ma oddać klientom 1,2 mln zł
Reklama
Reklama
e-Wydanie