Kwestia ta wynikła w sprawie o ustalenie planu spłaty wierzycieli w sprawie upadłościowej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od razu powiedzmy, że taka odmowa kończy postępowanie upadłościowe bez oddłużenia wnioskodawcy.

Sprzedała przed ogłoszeniem upadłości działki z hipoteką za 1 i 2 zł

Jak ustalono w toku postępowania upadłościowego, osoba, której dotyczyło to postępowanie, przed złożeniem wniosku o upadłość wyzbyła się udziałów 3/4 części w dwóch nieruchomościach obciążonych hipotekami, otrzymując w zamian jedynie symboliczne wynagrodzenie. Jedną część zbyła za 1 zł, a drugą za 2 zł, tymczasem udziały te stanowiły jedyne wartościowe składniki majątku upadłej.

W tej sytuacji sąd rejonowy i okręgowy odmówiły ustalenia planu spłat wierzycieli. Upadła, chcąc jednak skorzystać z dobrodziejstwa upadłości, w skardze kasacyjnej od wyroku sądu okręgowego forsowała pogląd, że jeśli nieruchomość obciążona jest hipoteką, a jednocześnie wierzytelność zabezpieczona nią przekracza wartość nieruchomości i jest wymagalna, to zbycie tego składnika majątku nie będzie stanowić pogłębienia stopnia niewypłacalności jej właściciela.

To kluczowa kwestia w sprawie, gdyż zgodnie z art. 491 (14a) prawa upadłościowego sąd odmawia ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności trwonił części składowych majątku.