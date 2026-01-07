Aktualizacja: 07.01.2026 16:24 Publikacja: 07.01.2026 12:36
Kwestia ta wynikła w sprawie, w której jeden z dwóch współwłaścicieli lokalu mieszkalnego pozwał byłą lokatorkę o odszkodowanie za kilkuletnie bezumowne korzystanie z lokalu.
Zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie to odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.
Sądy niższych instancji, w tym Sąd Apelacyjny w Gdańsku, oceniły skuteczność wypowiedzeń umowy najmu, w tym stawek czynszu, oraz uwzględniły w rozliczeniach wpłaty dokonane przez pozwaną na poczet jej zobowiązań w stosunku do właścicieli lokalu. Z ustaleń tych wynikało, że należne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu za okres od października 2006 r. do grudnia 2019 r. wynosiło 54,2 tys. zł. Zgodnie z posiadanym udziałem w prawie własności lokalu powód mógł zażądać od pozwanej połowy tego odszkodowania, tj. 27,1 tys. zł. A ponieważ pozwana dokonała zapłaty na rzecz powoda łącznie 37,1 tys. zł, kwota ta przewyższała kwotę należnego mu odszkodowania. Powód nie był zaś umocowany do podejmowania czynności w imieniu drugiego współwłaściciela nieruchomości, więc w konsekwencji SA nie uwzględnił powództwa.
Współwłaściel lokalu nie dał za wygraną, starając się przekonać w skardze kasacyjnej SN, że dochodzenie przez niego zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego jest czynnością zmierzającą do zachowania wspólnego prawa do lokalu i w świetle art. 209 k.c. miał prawo żądać pełnego odszkodowania także za drugiego współwłaściciela.
Sąd Najwyższy nie przychylił się do tego stanowiska, wskazując, że art. 209 nie ma w takiej sprawie zastosowania. Nie można tu mówić o czynności zmierzającej do zachowania wspólnego prawa w świetle art. 209 k.c., który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa – wynika z rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.
SN stwierdził też, że ustalono, iż powód był współwłaścicielem nieruchomości w ½ udziału, więc był uprawniony do odszkodowania jedynie w wysokości odpowiadającej wartości swego udziału. Zatem SO i SA prawidłowo uznały, że skarżący nie był umocowany do podejmowania czynności w imieniu drugiego współwłaściciela nieruchomości.
Sygnatura akt I CSK 785/25
Stefan Jacyno, adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
SN po drobiazgowej analizie doszedł do wniosku, że aby bronić całości majątku, trzeba mieć pełnomocnictwo od współwłaściciela. Czy jednak taka wykładnia jest słuszna? Wszak czynsz jest jeden, a nie tyle czynszów, ilu współwłaścicieli; przedmiotem najmu jest lokal, a nie udział w lokalu. Prawo do pobierania czynszu jest prawem wspólnym. To prawda, że świadczenie pieniężne jest podzielne, ale podział następuje pomiędzy współwłaścicielami, a nie u najemcy, który ma obowiązek płacić cały czynsz. Jeżeli nikt nie wystąpi o odszkodowanie, roszczenie przedawni się, a więc zostanie utracone. Współwłaściciele powinni móc przeciwdziałać takiemu skutkowi, a niesolidny lokator czy inna osoba bezprawnie zajmująca nieruchomość nie powinna być promowana z tego powodu, że współwłaściciel z jakiegokolwiek powodu zaniedbał ochronę swoich praw.
