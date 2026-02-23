Wróćmy do pani sprawy…

Pod moją nieobecność zaczęły się we wszystkich mediach pojawiać dwuznaczne informacje dotyczące mojego odwołania. Przedstawiono mnie jako szefa zorganizowanej grupy przestępczej, emitowano np. obraz przedstawiający osoby zatrzymane w dniu mojego odwołania, gdzie pokazywano zakryte twarze dyrektorów i moje zdjęcie jako szefa zorganizowanej grupy przestępczej, który nimi kierował. Tak to było publicznie przedstawiane i odbierane. Szargano moje dobre imię, wieloletni dorobek zawodowy, jak i moją godność osobistą. Moja rodzina, znajomi i przyjaciele byli w szoku. Mama podupadła na zdrowiu i musiała skorzystać z pomocy lekarskiej. Z tych też powodów zaraz po powrocie z urlopu, przy pomocy moich przyjaciół, zorganizowałam konferencję prasową, udzieliłam wywiadu telewizji ogólnopolskiej, gdzie odniosłam się do sposobu odwołania mnie z funkcji prezesa sądu okręgowego, no i skrytykowałam działania ministra Ziobry i kierowanego przez niego Ministerstwa Sprawiedliwości. Poparło mnie wtedy wielu sędziów. Złożyłam też pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości.

Poranne przeszukanie w pani domu było najbardziej traumatycznym przeżyciem w tej sprawie?

Traumatycznych przeżyć w tym czasie było kilka. Najpierw było odwołanie mnie ze stanowiska prezesa, w następnej kolejności postępowanie karne i wniosek o uchylenie immunitetu, o którym dowiedziałam się od dziennikarza, który zadzwonił do mnie, pytając, co ja na to. Zrobiłam wielkie oczy, bo przecież nic nie wiedziałam, że cokolwiek przeciwko mnie się toczy. Nie przesłuchano mnie nawet na notatkę, nie mówię o całej reszcie, np. przesłuchaniu w charakterze świadka. Kiedy już zapoznałam się z zarzutami – przypomnę, że chodziło m.in. o opinię prawną, której rzekomo nie wydałam – stwierdziłam, że większych bzdur jak żyję nie słyszałam i nie czytałam. Opublikowałam na Facebooku pierwszą stronę opracowania, które przygotowałam 5 lat wcześniej. Następnego dnia o godzinie 6.30 rano pojawiły się u mnie służby z postanowieniem prokuratora, zezwalającym na przeszukanie mojego domu i żądaniem wydania rzeczy w postaci laptopa i wszystkich nośników, na których mogłabym mieć zapisane to opracowanie. Laptopa służbowego z danymi objętymi tajemnicą służbową. Nie mając nic do ukrycia, laptopa wydałam, lecz to jeszcze nie wystarczyło. Zabrano jeszcze drukarkę z mojego gabinetu w pracy.

Drugi z zarzutów dotyczył przyjęcia korzyści majątkowej – aparatu telefonicznego od podsądnego, którego sprawę pani miała prowadzić…

To czysty absurd. Byłam członkiem trzyosobowego składu orzekającego rozpoznającego apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Nie byłam sprawozdawcą w tej sprawie. W ogóle nie kojarzyłam sprawy tego człowieka. Rzeczywiście, jak potem sprawdziłam, doszło do zmiany wyroku sądu pierwszej instancji, jednak ze względów proceduralnych, a nie na skutek argumentów podniesionych przez apelującego. Całe szczęście, że sporządzono w tej sprawie uzasadnienie wyroku na piśmie, bo w ogóle nie wiedziałabym, o co chodzi. A co do telefonu, to liczba wersji przedstawianych przez rzekomych świadków w tej sprawie, jak i absurdalność ich wywodów, nie pozwala mi na rzetelne odniesienie się do nich. Teraz dowiaduję się natomiast, że kilku głównych podejrzanych w tej tzw. sprawie krakowskiej było wypytywanych o haki na mnie i innych sędziów. Stosowano wobec nich areszt wydobywczy. Nie udało się.

Czym tak bardzo naraziła się pani ówczesnej władzy?

Podpisałam wszystkie możliwe pisma kierowane do Unii Europejskiej z prośbą o pomoc w obronie praworządności. Deklarowałam, że będę orzekać zgodnie z prawem europejskim, co bardzo przeszkadzało naszej ówczesnej prezes – aktualnej przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Zabierałam głos w debacie publicznej, organizowaliśmy kafejki prawne w klubie „Pod Jaszczurami” w Krakowie, spotkania z obywatelami, generalnie z pokorą nie przyglądałam się demolowaniu państwa prawa w mojej Ojczyźnie i głośno o tym mówiłam. To wszystko nie podobało się władzy. Żeby jeszcze bardziej mi dokuczyć, cztery lata temu przeniesiono mnie z wydziału II instancji Sądu Okręgowego w Krakowie do pierwszej instancji. Ponieważ był to pion karny, więc nie mogłam się od tej decyzji odwołać do Krajowej Rady Sądownictwa ani nigdzie indziej, bo takie przepisy stworzył pan Ziobro. Tak że przez ponad 3 lata orzekałam w pierwszej instancji. Dopiero minister Adam Bodnar i nowy prezes sądu sprawili, że wróciłam do swojego wydziału sądu, w którym przed przeniesieniem orzekałam 22 lata.