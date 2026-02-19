Nawrocki poinformował przy tym, że przedstawia własny projekt „ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki”. – Jest on oparty na trzech zasadach: bezstronności sądu, niepodważalności orzeczeń, potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów. Celem jest stabilność i realne skrócenie czasu postępowań. Jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone, zgodnie ze swoim zobowiązaniem ostatecznie zwrócę się do narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów – mówił Nawrocki.

ze strony kancelarii prezydenta rp Prezydent RP zawetował: Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo (nr druku sejmowego 2120),



Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Kodeks wyborczy (nr druku sejmowego 2108).



Prezydent RP złożył jednocześnie projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Reforma KRS do kosza. Prezydent Karol Nawrocki wetuje flagową ustawę Waldemara Żurka

Zaskoczenia nie ma. Od miesięcy z otoczenia prezydenta płynęły sygnały, że reforma KRS przygotowana przez resort sprawiedliwości ma małe szanse na podpis prezydenta. Resztki złudzeń rozwiała niedawna wypowiedź Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta. – Ta ustawa jest fatalna, dzieli sędziów i próbuje „zabetonować” nadzwyczajną kastę i jest pochodną stanowiska jednego środowiska, stowarzyszenia Iustitia, które nie ma nic wspólnego z prawem. Ta ustawa przywróci stan, w którym sędziowie wybierają sędziów, fatalna ustawa – mówił Bogucki.

Przypomnijmy, że głównym założeniem zawetowanych właśnie przepisów jest odebranie Sejmowi kompetencji wyboru sędziów-członków Rady i przywrócenie tego uprawnienia środowisku sędziowskiemu. Według tych przepisów do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni mieliby być także niektórzy tzw. neosędziowie. Wybory do KRS miałyby być powszechne, a organizować je miałaby PKW.

Jak się jednak okazuje, nic nie dały poprawki w ustawie, jak chociażby umożliwienie kandydowania do Rady także dotychczasowym sędziowskim członkom tzw. neo-KRS, czy zapewnienie ministra sprawiedliwości, że jest to ustawa kompromisu.

Co dalej z KRS? Sędziowie i politycy chcą obejść prezydenckie weto

Swoją decyzją prezydent skierował tę ustawę do legislacyjnego kosza, co oznacza, że najbliższe wybory do KRS odbędą się w oparciu o obowiązujące, kwestionowane przepisy. Co ważne, procedura wyboru sędziowskich członków Rady już się rozpoczęła, bowiem kadencja obecnej KRS kończy się 12 maja. Zgodnie z tą niezmienioną procedurą sędziowskich członków KRS wybiera Sejm spośród kandydatów zgłoszonych przez grupę co najmniej 25 czynnych sędziów albo 2 tys. obywateli.