Karol Nawrocki pytany na konferencji o doniesienia „Rzeczpospolitej” Proces się toczy, nie mam zgody tych osób, by mówić o tym publicznie. Gdy podejmę decyzję będzie ona oczywiście publiczna.





Jak udało nam się dowiedzieć, dwa z czterech postanowień dotyczą osób publicznych. Nie jest to jednak Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej skazany za zniesławienie Romana Giertycha, którego nazwisko przewijało się w mediach w kontekście potencjalnego ułaskawienia.

26 stycznia Borowski spotkał się ze Zbigniewem Boguckim, szefem kancelarii prezydenta. Sam Karol Nawrocki ujawnił w Telewizji Republika, że bada sprawę ułaskawienia Borowskiego.

Po spotkaniu na portalu X Bogucki napisał: „Dziś spotkałem się w Kancelarii Prezydenta RP z Panem Adamem Borowskim – człowiekiem wyjątkowym i wielkim polskim patriotą. Nie złamała go komuna i nie pozwolimy, by złamali go teraz”.

Pierwszych trzech ułaskawionych. Nie są to osoby medialne i publiczne

Pierwsze decyzje ułaskawieniowe prezydent Nawrocki podjął dopiero 2 lutego. Ułaskawił trzy osoby skazane za groźby karalne, nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym oraz oszustwo i wyrządzenie dużej szkody gospodarczej. „Podejmując decyzje, Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski”. – wyjaśniał rzecznik Rafał Leśkiewicz. Decyzje – niejawne – wywołały ogrom spekulacji głównie w mediach społecznościowych. M.in., że wśród osób mógł być Samuel Pereira – skazany prawomocnie w sierpniu 2025 r. za zniesławienie matki Krzysztofa Brejzy, polityka Platformy Obywatelskiej. Oskarżył ją o udział w instruowaniu lokalnych działaczy w akcji oczerniania przeciwników politycznych w internecie. Za dziennikarzem ujęło się Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które poparło wniosek o ułaskawienie i wystosowało apel do prezydenta w tej sprawie. Podobny apel – tyle że byłych opozycjonistów – dotyczył Adama Borowskiego. Jak ujawniła „Rz” w gronie ułaskawionych nie było ani Izabeli M., skazanej w pierwszej instancji za groźby wobec Jurka Owsiaka, ani Borowskiego.

Pod naporem opinii publicznej i „ataków na prezydenta”, szef jego gabinetu Paweł Szefernaker kilka dni później zdecydował się ujawnić nieco więcej informacji na temat tych osób. W filmie opublikowanym w serwisie YouTube minister Szefernaker mówi: „Pierwsza osoba, ponad 85-letnia schorowana wdowa, sprzedała mieszkanie, by spłacić zobowiązania i zadośćuczynić za winę. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia, podeszły wiek, skruchę i dobre opinie, ułaskawienie z powodów humanitarnych”.