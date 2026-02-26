O nowej formie wsparcia dofinansowania wypoczynku mówił w czwartek w Sejmie wiceminister sportu Ireneusz Raś. - Mamy na ten cel 10 mln zł - poinformował.

Czeki na urlop na wschodzie Polski

Czeki zostałyby wprowadzone jeszcze tej jesieni w czterech województwach położonych przy wschodniej granicy Polski czeku turystycznego: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. W ciągu dwóch lat objęłyby całą Polskę.

Z czeków będą mogli skorzystać obywatele Polski, ale w tzw. niskich sezonach turystycznych, poza szczytem. Czeki miałyby także realizować określone cele np. edukacyjne przy wycieczkach szkolnych, wspieranie wypoczynku seniorów czy turystyki rodzinnej.

Szczegóły propozycji mają być w marcu omawiane z marszałkami województw. Resort sportu chce, aby marszałkowie dokładali się do finansowania czeków na zasadzie – jak się wyraził wiceminister Raś - „fifty-fifty”.