Był bon turystyczny, będą czeki. Ministerstwo sportu ma też projekt deregulacji dla hoteli

Resort sportu chce jeszcze w tym roku wprowadzić czeki turystyczne, którymi można będzie zapłacić za usługi turystyczne - najpierw w czterech województwach, a potem w całej Polsce. Przedstawił także projekt ustawy, która ma zderegulować branżę hotelarską.

Publikacja: 26.02.2026 21:45

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

O nowej formie wsparcia dofinansowania wypoczynku mówił w czwartek w Sejmie wiceminister sportu Ireneusz Raś. - Mamy na ten cel 10 mln zł - poinformował. 

Czeki na urlop na wschodzie Polski

Czeki zostałyby wprowadzone jeszcze tej  jesieni w czterech województwach położonych przy wschodniej granicy Polski czeku turystycznego: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. W ciągu dwóch lat objęłyby całą Polskę.

Z czeków będą mogli skorzystać obywatele Polski, ale w tzw. niskich sezonach turystycznych, poza szczytem. Czeki  miałyby także realizować określone cele np. edukacyjne przy wycieczkach szkolnych, wspieranie wypoczynku seniorów czy turystyki rodzinnej.

Szczegóły propozycji mają być w marcu omawiane z marszałkami województw. Resort sportu chce, aby marszałkowie dokładali się do finansowania czeków na zasadzie – jak się wyraził wiceminister Raś - „fifty-fifty”.

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki przedstawił listę problemów w turystyce, których rozwi
Nowe Trendy
Raś: Mój dekalog spraw do załatwienia w turystyce. "Jak ugrzęzną, podam się do dymisji"
Hotele bez recepcji i strzeżonych parkingów

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej wiceminister Raś przedstawił z kolei projekt deregulacji przepisów dotyczących obiektów hotelarskich. Jest on  odpowiedzią na postulaty zgłaszany przez środowisko turystyczne.  Zakłada ograniczenie zbędnych obowiązków administracyjnych, modernizację standardu usług hotelarskich oraz dostosowanie przepisów do współczesnych realiów społeczno-technologicznych. Ma temu służyć m.in. nadanie nowego brzmienia wybranym załącznikom regulującym wymagania dla poszczególnych kategorii obiektów hotelarskich. 

Do kluczowych propozycji należą m.in:

• rezygnacja z przestarzałych wymogów infrastrukturalnych, m.in. obowiązku górnej osłony nad podjazdem dla hoteli i moteli 4 gwiazdkowych,

• uelastycznienie wymogów parkingowych – zastąpienie obowiązku parkingu strzeżonego wymogiem parkingu monitorowanego w hotelach 4*i 5*,

• nowe podejście do powierzchni pokoi – zmiana zasad wyliczania powierzchni mieszkalnej w hotelach i motelach,

• cyfryzacja standardów – wprowadzenie obowiązku dostępu do Internetu przez sieć Wi-Fi w jednostkach mieszkalnych i częściach ogólnodostępnych w hotelach i motelach,

• odejście od nieaktualnych wymogów wyposażenia, takich jak instalacja do odbioru programów radiowych czy obowiązek sprzedaży prasy codziennej w hotelach wyższych kategorii,

• nowoczesne rozwiązania obsługowe – możliwość całodobowego samodzielnego zameldowania i wymeldowania w hotelach 3* zamiast tradycyjnej recepcji czynnej 24 godziny na dobę,

• dostosowanie do nowych form płatności – dopuszczenie akceptacji płatności mobilnych jako alternatywy dla kart płatniczych,

• zmiany na kempingach – wprowadzenie monitoringu na campingach oraz zastąpienie wymogu odbioru programów radiowych dostępem do sygnału Wi-Fi.

Jak podkreśla resort sportu, zmiany nie oznaczają całkowitej przebudowy systemu, lecz jego aktualizację – usunięcie przestarzałych wymogów i uproszczenie części obowiązków. Celem jest  poprawa konkurencyjności polskich obiektów na rynku europejskim. Jednocześnie w niektórych obszarach przewiduje się doprecyzowanie lub wzmocnienie wymagań tam, gdzie jest to uzasadnione bezpieczeństwem i komfortem gości.

Projekt wkrótce trafi do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Źródło: rp.pl

