Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Uruchomienie rurociągu Przyjaźń za pieniądze i broń? Ukraina dementuje słowa Szijjarto

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zdementowało wypowiedzi szefa MSZ Węgier Petera Szijjarto, który twierdził, że węgierskiemu dyplomacie w Kijowie obiecano wznowienie eksploatacji rurociągu Przyjaźń w zamian za „pieniądze i broń”.

Publikacja: 26.02.2026 21:02

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto

Foto: Reuters, Yves Herman

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co węgierski minister spraw zagranicznych powiedział na temat rozmów z Ukrainą?
  • Jakie były odpowiedzi Ukrainy na zarzuty dotyczące blokady rurociągu?
  • Jakie zarzuty premier Węgier Viktor Orbán przedstawił prezydentowi Ukrainy?

Minister spraw zagranicznych Węgier opublikował na Facebooku film, w którym twierdzi, że ukraińskie MSZ wezwało przedstawiciela Węgier na rozmowy.  Podczas spotkania ukraińscy urzędnicy mieli jasno dać do zrozumienia, że w zamian za wznowienie dostaw ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń chcą broni i pieniędzy.

Szijjarto prawdopodobnie miał na myśli 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy, której zatwierdzenie Budapeszt blokuje.

–  Przyznali, że nie ma fizycznych ani technicznych powodów, aby nie wznowić transportu; istnieją jedynie względy polityczne. Wyraźnie dali również do zrozumienia, że chcą broni i pieniędzy w zamian za wznowienie transportu ropy naftowej na Węgry – powiedział Szijjarto.

Reklama
Reklama

Ukraińskie MSZ: Przeinaczanie treści rozmów jest niedopuszczalne

Przedstawiciel Ukrainy stwierdził, że minister Szijjarto rozpowszechnia fałszywe tezy i całkowicie przeinaczył treść spotkania z chargé d'affaires Węgier.  Z tego powodu węgierski dyplomata został ponownie wezwany. Podczas drugiego spotkania poinformowano go, że niedopuszczalne jest przeinaczanie treści rozmowy.

–  Podczas spotkań w MSZ nie pojawiły się żadne sygnały ze strony ukraińskiej, w szczególności, że wznowienia dostaw ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń są zablokowane z przyczyn politycznych. Tematem były wypowiedzi premiera Orbána o potencjalnych zagrożeniach dla krytycznej infrastruktury energetycznej Węgier  – wyjaśnił Tychyi.

Czytaj więcej

Premier Węgier Viktor Orban
Biznes
Orbán znów grozi Ukrainie. Kijów odpowie skargą do Brukseli

Viktor Orbán oskarża Wołodymyra Zełenskiego

Premier Węgier Viktor Orbán napisał 26 lutego list otwarty do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w którym oskarżył go o działanie wbrew interesom Węgier i zablokowanie ropociągu Przyjaźń. Premier Węgier wskazuje, że połączenie to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego jego kraju. Dodaje, że działania rządu Ukrainy „zagrażają bezpiecznym i przystępnym cenowo dostawom energii dla węgierskich rodzin”.

Węgierski premier twierdzi ponadto, że prezydent Ukrainy – przy wsparciu Brukseli i węgierskiej opozycji – koordynuje działania mające doprowadzić do objęcia władzy w Budapeszcie przez rząd „proukraiński”. Zarzut ten wpisuje się w trwający od miesięcy spór Budapesztu z instytucjami unijnymi w sprawie wsparcia dla Ukrainy oraz sankcji wobec Rosji.

Czytaj więcej

Viktor Orbán
Polityka
Viktor Orbán gra Ukrainą o władzę. Pomóc ma sztuczna inteligencja
Reklama
Reklama

W piśmie do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy premier Orbán zwrócił się z pomysłem zorganizowania misji z udziałem ekspertów delegowanych przez Węgry i Słowację w celu weryfikacji statusu rurociągu. Zasugerował, że może to pomóc odblokować nowe fundusze UE dla Ukrainy.

Węgry zablokowały 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy, odmawiając głosowania za jednym z trzech aktów prawnych zatwierdzonych przez Parlament Europejski, które są niezbędne do uruchomienia funduszy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

W 2025 roku liczba wniosków Amerykanów o obywatelstwo brytyjskie była 42 proc. wyższa niż w rekordow
Polityka
Bloomberg: Rekordowa liczba Amerykanów ubiega się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Hillary Clinton
Polityka
Hillary Clinton zeznaje w Kongresie. „Jeffrey Epstein był odrażającą osobą, ale nie jest jedyny”
Donald Trump
Polityka
Amerykanie chcą deportacji, ale mówią „nie” metodom Donalda Trumpa
Mette Frederiksen
Polityka
Duńczycy pójdą do urn. Premier zachowa władzę dzięki Donaldowi Trumpowi?
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama