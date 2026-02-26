Z tego artykułu dowiesz się: Co węgierski minister spraw zagranicznych powiedział na temat rozmów z Ukrainą?

Jakie były odpowiedzi Ukrainy na zarzuty dotyczące blokady rurociągu?

Jakie zarzuty premier Węgier Viktor Orbán przedstawił prezydentowi Ukrainy?

Minister spraw zagranicznych Węgier opublikował na Facebooku film, w którym twierdzi, że ukraińskie MSZ wezwało przedstawiciela Węgier na rozmowy. Podczas spotkania ukraińscy urzędnicy mieli jasno dać do zrozumienia, że w zamian za wznowienie dostaw ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń chcą broni i pieniędzy.

Reklama Reklama

Szijjarto prawdopodobnie miał na myśli 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy, której zatwierdzenie Budapeszt blokuje.

– Przyznali, że nie ma fizycznych ani technicznych powodów, aby nie wznowić transportu; istnieją jedynie względy polityczne. Wyraźnie dali również do zrozumienia, że chcą broni i pieniędzy w zamian za wznowienie transportu ropy naftowej na Węgry – powiedział Szijjarto.