Uruchomienie rurociągu Przyjaźń za pieniądze i broń? Ukraina dementuje słowa Szijjarto

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Minister spraw zagranicznych Węgier opublikował na Facebooku film, w którym twierdzi, że ukraińskie MSZ wezwało przedstawiciela Węgier na rozmowy. Podczas spotkania ukraińscy urzędnicy mieli jasno dać do zrozumienia, że w zamian za wznowienie dostaw ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń chcą broni i pieniędzy.
Szijjarto prawdopodobnie miał na myśli 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy, której zatwierdzenie Budapeszt blokuje.
– Przyznali, że nie ma fizycznych ani technicznych powodów, aby nie wznowić transportu; istnieją jedynie względy polityczne. Wyraźnie dali również do zrozumienia, że chcą broni i pieniędzy w zamian za wznowienie transportu ropy naftowej na Węgry – powiedział Szijjarto.
Przedstawiciel Ukrainy stwierdził, że minister Szijjarto rozpowszechnia fałszywe tezy i całkowicie przeinaczył treść spotkania z chargé d'affaires Węgier. Z tego powodu węgierski dyplomata został ponownie wezwany. Podczas drugiego spotkania poinformowano go, że niedopuszczalne jest przeinaczanie treści rozmowy.
– Podczas spotkań w MSZ nie pojawiły się żadne sygnały ze strony ukraińskiej, w szczególności, że „wznowienia dostaw ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń są zablokowane z przyczyn politycznych”. Tematem były wypowiedzi premiera Orbána o potencjalnych zagrożeniach dla krytycznej infrastruktury energetycznej Węgier – wyjaśnił Tychyi.
Czytaj więcej
Podczas kiedy rosyjski agresor bombarduje kolejne ukraińskie miasta, prorosyjskie władze Węgier n...
Premier Węgier Viktor Orbán napisał 26 lutego list otwarty do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w którym oskarżył go o działanie wbrew interesom Węgier i zablokowanie ropociągu Przyjaźń. Premier Węgier wskazuje, że połączenie to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego jego kraju. Dodaje, że działania rządu Ukrainy „zagrażają bezpiecznym i przystępnym cenowo dostawom energii dla węgierskich rodzin”.
Węgierski premier twierdzi ponadto, że prezydent Ukrainy – przy wsparciu Brukseli i węgierskiej opozycji – koordynuje działania mające doprowadzić do objęcia władzy w Budapeszcie przez rząd „proukraiński”. Zarzut ten wpisuje się w trwający od miesięcy spór Budapesztu z instytucjami unijnymi w sprawie wsparcia dla Ukrainy oraz sankcji wobec Rosji.
Czytaj więcej
Premier Węgier Viktor Orbán, postrzegany jako najbliższy sojusznik Kremla w Unii Europejskiej, op...
W piśmie do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy premier Orbán zwrócił się z pomysłem zorganizowania misji z udziałem ekspertów delegowanych przez Węgry i Słowację w celu weryfikacji statusu rurociągu. Zasugerował, że może to pomóc odblokować nowe fundusze UE dla Ukrainy.
Węgry zablokowały 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy, odmawiając głosowania za jednym z trzech aktów prawnych zatwierdzonych przez Parlament Europejski, które są niezbędne do uruchomienia funduszy.
W pierwszym roku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu, liczba obywateli USA ubiegających się...
Działania komisji mają charakter partyjnego spektaklu politycznego, który oznacza zaniedbanie obowiązków wobec o...
Większość Amerykanów popiera deportowanie imigrantów przebywających w USA nielegalnie, jednak nie akceptuje twar...
Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła, że wybory w Danii odbędą się 24 marca. Taki termin oznacza, że Frederi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas