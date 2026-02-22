Rzeczpospolita
Ekonomia
Orbán znów grozi Ukrainie. Kijów odpowie skargą do Brukseli

Podczas kiedy rosyjski agresor bombarduje kolejne ukraińskie miasta, prorosyjskie władze Węgier nasilają swój energetyczny szantaż. Tym razem grożą zablokowaniem unijnej pomocy. Stwarza to zagrożenie także dla kredytu z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Władze Ukrainy są gotowe zaskarżyć Węgry i Słowację w Brukseli.

Publikacja: 22.02.2026 15:12

Premier Węgier Viktor Orban

Premier Węgier Viktor Orban

Foto: PAP/EPA

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są przyczyny groźby Węgier zablokowania unijnej pomocy dla Ukrainy?
  • Dlaczego kredyt Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Ukrainy jest zagrożony?
  • Co skłoniło Ukrainę do rozważenia formalnej skargi do Unii Europejskiej przeciwko Węgrom i Słowacji?
  • W jaki sposób działania Węgier i Słowacji mogą zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu regionu?
  • Jakie alternatywne trasy dostaw ropy naftowej Ukraina zaproponowała Węgrom i Słowacji?
  • W jakim kontekście Ukraina rozważa uruchomienie Mechanizmu Wczesnego Ostrzegania wobec działań Węgier i Słowacji?

Financial Times poinformował, że preferencyjny kredyt w kwocie 8 mld dol. dla Kijowa od MFW jest zagrożony z powodu weta Węgier. Dzieje się tak, ponieważ program funduszu jest bezpośrednio powiązany z pożyczką w kwocie 90 mld euro, którą Ukraina ma otrzymać od Unii Europejskiej.

Wcześniej Financial Times, powołując się na źródła, donosił, że ambasador Węgier przy Unii Europejskiej sprzeciwił się pomocy Ukrainie w kwocie 90 mld euro. A decyzja ta wymaga jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich UE.

„Przyjaźń” zniszczona przez Rosjan

O co tym razem chodzi rządowi Viktora Orbána? Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó oświadczył, że jego kraj poprze pożyczkę dla Ukrainy, jeśli tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę zostanie przywrócony. Choć rurociąg uszkodziły 27 stycznia wojska rosyjskiego agresora, to Węgry nie ślą skarg do Moskwy, a domagają się od walczącego cztery lata z rosyjską agresją kraju, wyremontowania rury na swój koszt. Władze Ukrainy wytknęły węgierskim władzom tchórzostwo wobec Moskwy.

W sobotę 21 lutego Kijów ogłosił, że jest gotowy złożyć formalną skargę do Unii Europejskiej przeciwko Węgrom i Słowacji, jeśli spełnią one groźbę nałożenia blokady energetycznej na Ukrainę. MSZ potępiło „ultimatum i szantaż” ze strony władz Węgier i Słowacji dotyczące przerwania dostaw energii między oboma krajami i oskarżyło oba rządy o współpracę z agresorem.

MSZ Ukrainy zwraca uwagę światowej opinii, że Budapeszt i Bratysława działają na szkodę własnych firm energetycznych, które dostarczają energię elektryczną na Ukrainę na zasadach komercyjnych.

Postępowanie Węgier i Słowacji jest niehumanitarne

„Takie działania, w kontekście masowego i ukierunkowanego ostrzału ukraińskiej infrastruktury energetycznej przez Rosję oraz prób Moskwy, by pozostawić Ukraińców bez prądu, ogrzewania i gazu w czasie ekstremalnych mrozów, są prowokacyjne, nieodpowiedzialne i zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu całego regionu” – czytamy w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Unian.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powtórzyło, że Rosja uszkodziła ropociąg „Przyjaźń”, a Ukraina zaproponowała już alternatywne trasy dostaw ropy naftowej innej niż rosyjska do tych krajów. Także Chorwacja jest gotowa dostarczać obu krajom ropę, pod warunkiem, że nie będzie to ropa z Rosji.

„Biorąc pod uwagę bezpodstawne i nieodpowiedzialne groźby płynące z Budapesztu i Bratysławy w ostatnich dniach, Ukraina rozważa uruchomienie Mechanizmu Wczesnego Ostrzegania przewidzianego w Umowie Stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską. Ultimatum należy kierować do Kremla, a na pewno nie do Kijowa” – dodało ministerstwo.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Węgry rurociąg Przyjaźń
