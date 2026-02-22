Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny groźby Węgier zablokowania unijnej pomocy dla Ukrainy?

Dlaczego kredyt Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Ukrainy jest zagrożony?

Co skłoniło Ukrainę do rozważenia formalnej skargi do Unii Europejskiej przeciwko Węgrom i Słowacji?

W jaki sposób działania Węgier i Słowacji mogą zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu regionu?

Jakie alternatywne trasy dostaw ropy naftowej Ukraina zaproponowała Węgrom i Słowacji?

W jakim kontekście Ukraina rozważa uruchomienie Mechanizmu Wczesnego Ostrzegania wobec działań Węgier i Słowacji?

Financial Times poinformował, że preferencyjny kredyt w kwocie 8 mld dol. dla Kijowa od MFW jest zagrożony z powodu weta Węgier. Dzieje się tak, ponieważ program funduszu jest bezpośrednio powiązany z pożyczką w kwocie 90 mld euro, którą Ukraina ma otrzymać od Unii Europejskiej.

Wcześniej Financial Times, powołując się na źródła, donosił, że ambasador Węgier przy Unii Europejskiej sprzeciwił się pomocy Ukrainie w kwocie 90 mld euro. A decyzja ta wymaga jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich UE.

„Przyjaźń” zniszczona przez Rosjan

O co tym razem chodzi rządowi Viktora Orbána? Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó oświadczył, że jego kraj poprze pożyczkę dla Ukrainy, jeśli tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę zostanie przywrócony. Choć rurociąg uszkodziły 27 stycznia wojska rosyjskiego agresora, to Węgry nie ślą skarg do Moskwy, a domagają się od walczącego cztery lata z rosyjską agresją kraju, wyremontowania rury na swój koszt. Władze Ukrainy wytknęły węgierskim władzom tchórzostwo wobec Moskwy.