Financial Times poinformował, że preferencyjny kredyt w kwocie 8 mld dol. dla Kijowa od MFW jest zagrożony z powodu weta Węgier. Dzieje się tak, ponieważ program funduszu jest bezpośrednio powiązany z pożyczką w kwocie 90 mld euro, którą Ukraina ma otrzymać od Unii Europejskiej.
Wcześniej Financial Times, powołując się na źródła, donosił, że ambasador Węgier przy Unii Europejskiej sprzeciwił się pomocy Ukrainie w kwocie 90 mld euro. A decyzja ta wymaga jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich UE.
O co tym razem chodzi rządowi Viktora Orbána? Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó oświadczył, że jego kraj poprze pożyczkę dla Ukrainy, jeśli tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę zostanie przywrócony. Choć rurociąg uszkodziły 27 stycznia wojska rosyjskiego agresora, to Węgry nie ślą skarg do Moskwy, a domagają się od walczącego cztery lata z rosyjską agresją kraju, wyremontowania rury na swój koszt. Władze Ukrainy wytknęły węgierskim władzom tchórzostwo wobec Moskwy.
W sobotę 21 lutego Kijów ogłosił, że jest gotowy złożyć formalną skargę do Unii Europejskiej przeciwko Węgrom i Słowacji, jeśli spełnią one groźbę nałożenia blokady energetycznej na Ukrainę. MSZ potępiło „ultimatum i szantaż” ze strony władz Węgier i Słowacji dotyczące przerwania dostaw energii między oboma krajami i oskarżyło oba rządy o współpracę z agresorem.
MSZ Ukrainy zwraca uwagę światowej opinii, że Budapeszt i Bratysława działają na szkodę własnych firm energetycznych, które dostarczają energię elektryczną na Ukrainę na zasadach komercyjnych.
„Takie działania, w kontekście masowego i ukierunkowanego ostrzału ukraińskiej infrastruktury energetycznej przez Rosję oraz prób Moskwy, by pozostawić Ukraińców bez prądu, ogrzewania i gazu w czasie ekstremalnych mrozów, są prowokacyjne, nieodpowiedzialne i zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu całego regionu” – czytamy w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Unian.
Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powtórzyło, że Rosja uszkodziła ropociąg „Przyjaźń”, a Ukraina zaproponowała już alternatywne trasy dostaw ropy naftowej innej niż rosyjska do tych krajów. Także Chorwacja jest gotowa dostarczać obu krajom ropę, pod warunkiem, że nie będzie to ropa z Rosji.
„Biorąc pod uwagę bezpodstawne i nieodpowiedzialne groźby płynące z Budapesztu i Bratysławy w ostatnich dniach, Ukraina rozważa uruchomienie Mechanizmu Wczesnego Ostrzegania przewidzianego w Umowie Stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską. Ultimatum należy kierować do Kremla, a na pewno nie do Kijowa” – dodało ministerstwo.
