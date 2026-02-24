10 min. 39 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Piotr Skwirowski opisuje rosnące poparcie dla strategii local content, czyli zwiększania udziału polskich firm w kluczowych inwestycjach. Z badania IBRIS wynika, że niemal połowa Polaków chce, by środki publiczne i z KPO trafiały wyłącznie do krajowych firm. To wyraźny sygnał gospodarczego patriotyzmu i wsparcia dla wzmacniania polskiego kapitału.
Czytaj więcej
Niemal 90 proc. Polaków chce, by publiczne pieniądze w przetargach państwowych firm i instytucji...
Szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó zapowiedział brak zgody na 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Premier Viktor Orbán sprzeciwia się też 90 mld euro pomocy dla Ukrainy, uzależniając decyzję od wznowienia przesyłu ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Wznowienie przesyłu może okazać się niemożliwe, bowiem infrastruktura przesyłowa ucierpiała w wyniku ataku ukraińskiego drona w Tatarstanie.
Czytaj więcej
Im bliżej wyborów na Węgrzech, tym gwałtowniejsze ruchy rządu Viktora Orbána. Dziś zawetował decy...
Ursula von der Leyen ogłosiła strategię „Jedna Europa, jeden rynek”. Plan zakłada ograniczenie biurokracji, integrację rynków kapitałowych i większe inwestycje w energetykę oraz sektor cyfrowy. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności i odporności gospodarki UE.
Czytaj więcej:
Spółki z sektora obronnego mocno rozpoczęły 2026 r. Odlewnie Polskie, Zremb Chojnice czy Niewiadów PGM notują kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Impulsem są m.in. nowe kontrakty oraz program SAFE, który ma napędzać polską zbrojeniówkę w najbliższych latach.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas