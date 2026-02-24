10 min. 39 sek.

Local content, weto Węgier ws. sankcji na Rosję i hossa w zbrojeniówce

Polacy chcą, by środki z KPO trafiały do krajowych firm. Węgry grożą wetem wobec pomocy dla Ukrainy, a spółki zbrojeniowe znów rosną na GPW. Ursula von der Leyen przedstawia nową strategię UE „Jedna Europa, jeden rynek”.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polacy za local content i pieniędzmi z KPO dla krajowych firm

Piotr Skwirowski opisuje rosnące poparcie dla strategii local content, czyli zwiększania udziału polskich firm w kluczowych inwestycjach. Z badania IBRIS wynika, że niemal połowa Polaków chce, by środki publiczne i z KPO trafiały wyłącznie do krajowych firm. To wyraźny sygnał gospodarczego patriotyzmu i wsparcia dla wzmacniania polskiego kapitału.

Węgry blokują sankcje i pomoc dla Ukrainy

Szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó zapowiedział brak zgody na 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Premier Viktor Orbán sprzeciwia się też 90 mld euro pomocy dla Ukrainy, uzależniając decyzję od wznowienia przesyłu ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Wznowienie przesyłu może okazać się niemożliwe, bowiem infrastruktura przesyłowa ucierpiała w wyniku ataku ukraińskiego drona w Tatarstanie.