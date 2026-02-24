Rzeczpospolita
Ekonomia
10 min. 39 sek.

Local content, weto Węgier ws. sankcji na Rosję i hossa w zbrojeniówce

Polacy chcą, by środki z KPO trafiały do krajowych firm. Węgry grożą wetem wobec pomocy dla Ukrainy, a spółki zbrojeniowe znów rosną na GPW. Ursula von der Leyen przedstawia nową strategię UE „Jedna Europa, jeden rynek”.

Publikacja: 24.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polacy za local content i pieniędzmi z KPO dla krajowych firm

Piotr Skwirowski opisuje rosnące poparcie dla strategii local content, czyli zwiększania udziału polskich firm w kluczowych inwestycjach. Z badania IBRIS wynika, że niemal połowa Polaków chce, by środki publiczne i z KPO trafiały wyłącznie do krajowych firm. To wyraźny sygnał gospodarczego patriotyzmu i wsparcia dla wzmacniania polskiego kapitału.

Publiczne pieniądze tylko dla polskich firm? Wyniki sondażu są jednoznaczne
Biznes
Polacy chcą local contentu. Zasada „najpierw polskie” z dużym poparciem w sondażu

Węgry blokują sankcje i pomoc dla Ukrainy

Szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó zapowiedział brak zgody na 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Premier Viktor Orbán sprzeciwia się też 90 mld euro pomocy dla Ukrainy, uzależniając decyzję od wznowienia przesyłu ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Wznowienie przesyłu może okazać się niemożliwe, bowiem  infrastruktura przesyłowa ucierpiała w wyniku ataku ukraińskiego drona w Tatarstanie.

Węgry kontra UE. Orbán widzi spisek Kijowa i węgierskiej opozycji
Gospodarka
Viktor Orbán wetuje wszystko. Budapeszt widzi zmowę Kijowa z UE i węgierską opozycją
Jedna Europa, jeden rynek – plan integracji do 2027 r.

Ursula von der Leyen ogłosiła strategię „Jedna Europa, jeden rynek”. Plan zakłada ograniczenie biurokracji, integrację rynków kapitałowych i większe inwestycje w energetykę oraz sektor cyfrowy. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności i odporności gospodarki UE.

Zbrojeniówka wraca do łask inwestorów

Spółki z sektora obronnego mocno rozpoczęły 2026 r. Odlewnie Polskie, Zremb Chojnice czy Niewiadów PGM notują kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Impulsem są m.in. nowe kontrakty oraz program SAFE, który ma napędzać polską zbrojeniówkę w najbliższych latach.


„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

