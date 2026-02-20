Rzeczpospolita
Rada Pracodawców RP powiększona o nowych przedstawicieli biznesu

Rada Pracodawców RP zyskała jeszcze silniejszą reprezentację biznesu, która ma wzmocnić merytoryczną jakość wypracowywanych rekomendacji dotyczących koniecznych zmian w polskiej gospodarce.

Rada Pracodawców RP jest jednym z kluczowych gremiów opiniotwórczych organizacji

Do Rady dołączyli: Agnieszka Hipś, Martin Kaczmarski, Dariusz Gałęzewski, Adam Leszkiewicz, Bartosz Skwarczek, Michał Sołowow. 

Zróżnicowane doświadczenia nowych członków – od zarządzania globalną marką konsumencką, przez logistykę i przemysł ciężki, po fintech i e-commerce – zwiększają reprezentatywność Rady w debacie o warunkach prowadzenia biznesu, inwestycjach i konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Kaczmarski: „Wzmocnić konkurencyjność firm” 

Wśród nowych członków znalazł się Martin Kaczmarski, właściciel i CEO Kaczmarski Group – jednej z największych w Polsce grup technologiczno-finansowych specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem i finansowaniu przedsiębiorstw. Martin Kaczmarski od 2015 r. kieruje rodzinnym biznesem, odpowiadając za strategiczny rozwój Kaczmarski Group. Grupa buduje ekosystem usług wspierających bezpieczeństwo finansowe firm – od weryfikacji kontrahentów i oceny wiarygodności płatniczej, przez finansowanie, po odzyskiwanie należności. 

Fundamentem działalności są m.in. Kaczmarski Inkasso – jeden z liderów rynku odzyskiwania należności na zlecenie, Krajowy Rejestr Długów BIG SA oraz fintech NFG, oferujący przedsiębiorcom finansowanie online. 

– Na co dzień pracujemy z przedsiębiorcami, którzy mierzą się z ryzykiem płatniczym, zmiennością otoczenia regulacyjnego i barierami inwestycyjnymi. W Radzie chcę wykorzystywać to doświadczenie do tworzenia rozwiązań systemowych wzmacniających konkurencyjność polskich firm – wskazuje Martin Kaczmarski.

Szersza reprezentacja 

W gronie nowych członków znalazł się Dariusz Gałęzewski – współzałożyciel i Executive Chairman Grupy OSHEE. Kierowana przez niego marka napojów funkcjonalnych zbudowała silną pozycję w Polsce i rozwija sprzedaż na rynkach zagranicznych, stając się jednym z przykładów udanej ekspansji polskiej firmy konsumenckiej.

Do Rady dołączyła także Agnieszka Hipś, prezes CLIP Group – operatora logistycznego i właściciela dużego kompleksu intermodalnego w Swarzędzu pod Poznaniem. Spółka działa na styku transportu, magazynowania i obsługi celnej, obsługując zarówno polskie, jak i międzynarodowe łańcuchy dostaw.

 Sektor przemysłowy reprezentuje Adam Leszkiewicz, prezes Polska Grupa Zbrojeniowa oraz przewodniczący rady nadzorczej Grupy Azoty. PGZ jest jednym z największych podmiotów przemysłu obronnego w Europie Środkowej, skupiającym kilkadziesiąt spółek i realizującym projekty o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Obszar nowoczesnych technologii i handlu cyfrowego reprezentuje Bartosz Skwarczek – założyciel i przewodniczący rady nadzorczej G2A, globalnej platformy cyfrowej działającej na rynku gier i produktów cyfrowych, obsługującej klientów na wielu rynkach świata.

W składzie Rady znalazł się również Michał Sołowow – przedsiębiorca i inwestor, założyciel MS Galleon Group, od lat obecny w sektorach przemysłowym, chemicznym, budowlanym i technologicznym. Należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich inwestorów prywatnych.

Rada Pracodawców RP, działająca przy Pracodawcy RP, jest jednym z kluczowych gremiów opiniotwórczych organizacji. Tworzą ją przedsiębiorcy i menedżerowie reprezentujący różne sektory gospodarki. Jej celem jest wypracowywanie rekomendacji legislacyjnych oraz stanowisk dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

