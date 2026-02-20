Rada Pracodawców RP powiększona o nowych przedstawicieli biznesu

Do Rady dołączyli: Agnieszka Hipś, Martin Kaczmarski, Dariusz Gałęzewski, Adam Leszkiewicz, Bartosz Skwarczek, Michał Sołowow.

Zróżnicowane doświadczenia nowych członków – od zarządzania globalną marką konsumencką, przez logistykę i przemysł ciężki, po fintech i e-commerce – zwiększają reprezentatywność Rady w debacie o warunkach prowadzenia biznesu, inwestycjach i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Kaczmarski: „Wzmocnić konkurencyjność firm”

Wśród nowych członków znalazł się Martin Kaczmarski, właściciel i CEO Kaczmarski Group – jednej z największych w Polsce grup technologiczno-finansowych specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem i finansowaniu przedsiębiorstw. Martin Kaczmarski od 2015 r. kieruje rodzinnym biznesem, odpowiadając za strategiczny rozwój Kaczmarski Group. Grupa buduje ekosystem usług wspierających bezpieczeństwo finansowe firm – od weryfikacji kontrahentów i oceny wiarygodności płatniczej, przez finansowanie, po odzyskiwanie należności.

Fundamentem działalności są m.in. Kaczmarski Inkasso – jeden z liderów rynku odzyskiwania należności na zlecenie, Krajowy Rejestr Długów BIG SA oraz fintech NFG, oferujący przedsiębiorcom finansowanie online.

– Na co dzień pracujemy z przedsiębiorcami, którzy mierzą się z ryzykiem płatniczym, zmiennością otoczenia regulacyjnego i barierami inwestycyjnymi. W Radzie chcę wykorzystywać to doświadczenie do tworzenia rozwiązań systemowych wzmacniających konkurencyjność polskich firm – wskazuje Martin Kaczmarski.