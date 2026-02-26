Pociągi Kolei Dużych Prędkości (KDP) będą odjeżdżały z Kalisza raz na godzinę, co ułatwi mieszkańcom szybki dojazd np. na studia i do pracy w Poznaniu, Łodzi czy Warszawie. Po realizacji całości inwestycji czas przejazdu z Kalisza do Poznania wyniesie ok. 35 min – dla najszybszych pociągów (obecnie to co najmniej 1 godz. 28 min.). Podróż z Kalisza do Warszawy skróci się do 1 godz. 40 min w porównaniu z aktualnymi czasami przejazdu (dziś to co najmniej 2 godz. 40 minut).

Połączenie regionalne realizowane będą przez ekspresy regionalne, poruszające się po infrastrukturze Kolei Dużych Prędkości, aż do momentu wjazdu na łącznicę. Zakładany czas przejazdu takiego składu z Kalisza do Poznania wyniesie ok. 50 minut, czyli o ok. 40 minut krócej niż obecnie. Kursowanie ekspresów regionalnych będzie zależało od urzędu marszałkowskiego, czyli organizatora przewozów w regionie.

Kolejowa obwodnica Kalisza to integralna część linii 85 na odcinku Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań, czyli poznańskiej odnogi linii „Y” Kolei Dużych Prędkości (KDP). W ciągu ostatnich miesięcy spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca program inwestycyjny Port Polska, nie tylko odebrała Koncepcję Programowo-Przestrzenną dla tej linii, ale również złożyła wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla jej odcinków: Sieradz-Pleszew oraz Pleszew-Poznań. Raporty o oddziaływaniu na środowisko zawierają m.in. analizy akustyczne opracowane dla prędkości projektowej 350 km/h. Były to pierwsze wnioski spółki Centralny Port Komunikacyjny w sprawie decyzji środowiskowej złożone dla linii kolejowej o takiej prędkości.

Odebranie Koncepcji Programowo-Przestrzennej umożliwiło rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu budowlanego. Ponadto trwają prace geodezyjne, geotechniczne oraz geologiczne na potrzeby sporządzenia projektu budowlanego. Spółka Centralny Port Komunikacyjny planuje złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, którego pozyskanie umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych, a następnie przekazanie linii do eksploatacji do końca 2035 r.

Linia kolejowa nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań to w sumie ponad 146 km trasy dla Kolei Dużych Prędkości. Prędkość projektowa dla pociągów pasażerskich, które mają poruszać się na tej linii to aż 350 km/h. Trasa jest elementem projektowanej 480-kilometrowej linii „Y”, która połączy nowe lotnisko, Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław.

Linia „Y” jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, czyli unijnych priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Sieradz – Pleszew – Poznań w 2024 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF2) pozyskała 162 mln zł w ramach projektu pn. „Uzupełnienie brakującego połączenia na CNC North Sea-Baltic: Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Sieradz Północny – Pleszew – Poznań". Oznacza to, że inwestycje kolejowe spółki wpisują się w priorytety transportowe UE.

Linia kolejowa Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań będzie stanowić część korytarza Morze Północne-Bałtyk. Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia celu, jaki postawiła Komisja Europejska przed państwami członkowskimi, czyli dokończenie sieci bazowej TEN-T do 2030 r.

