Więcej urlopu i koniec liczenia stażu na starych zasadach. W urzędach problem

Od 1 stycznia 2026 r. przepisy dotyczące stażu pracy weszły w życie w jednostkach sektora finansów publicznych. Pozostałych pracodawców obejmą od 1 maja.

Nowe zasady naliczania stażu pracy. Wnioski zalały ZUS

Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy można doliczyć okresy zatrudnienia inne niż na umowę o pracę. Chodzi tu m.in. o okresy pracy na umowach cywilnoprawnych (np. na umowie zlecenie), prowadzenie działalności gospodarczej, a także okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeśli były za ten czas opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ta zmiana przekłada się na wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownikom. Wielu jednorazowo przekroczy próg 10 lat stażu i zyska 6 dni więcej urlopu wypoczynkowego.

Do potwierdzenia okresów wliczanych do stażu pracy potrzebne jest zaświadczenie z ZUS. Na jego przedłożenie pracodawcy pracownik ma 24 miesiące. Zainteresowanie uzyskaniem zaświadczenia jest bardzo duże. Według najświeższych danych, tylko przez pierwszy miesiąc od wprowadzenia reformy do ZUS wpłynęło około 372 tys. wniosków. Do końca stycznia ZUS rozpatrzył ponad 276,5 tys. wniosków i wydał łącznie około 620 tys. zaświadczeń.

W związku z dużą liczbą wniosków, ZUS przypomina, że w tym momencie zaświadczenie o stażu pracy przyda się osobom, których pracodawca należy do sektora finansów publicznych. Pracownicy pozostałych firm mogą poczekać do 1 maja.