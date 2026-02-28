Rzeczpospolita
Prawo
Więcej urlopu i koniec liczenia stażu na starych zasadach. W urzędach problem

Zmiany w prawie pracy weszły w życie z początkiem 2026 r. Część pracowników może zyskać nawet 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego. Powód? Zmiana zasad liczenia stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy zatrudnienia inne niż na umowę o pracę zalały ZUS.

Publikacja: 28.02.2026 06:04

Nowe zasady liczenia stażu pracy. Nieprzewidziane konsekwencje zmian

Nowe zasady liczenia stażu pracy. Nieprzewidziane konsekwencje zmian

Anna Rogalska

Od 1 stycznia 2026 r. przepisy dotyczące stażu pracy weszły w życie w jednostkach sektora finansów publicznych. Pozostałych pracodawców obejmą od 1 maja.

Nowe zasady naliczania stażu pracy. Wnioski zalały ZUS

Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy można doliczyć okresy zatrudnienia inne niż na umowę o pracę. Chodzi tu m.in. o okresy pracy na umowach cywilnoprawnych (np. na umowie zlecenie), prowadzenie działalności gospodarczej, a także okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeśli były za ten czas opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ta zmiana przekłada się na wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownikom. Wielu jednorazowo przekroczy próg 10 lat stażu i zyska 6 dni więcej urlopu wypoczynkowego.

Do potwierdzenia okresów wliczanych do stażu pracy potrzebne jest zaświadczenie z ZUS. Na jego przedłożenie pracodawcy pracownik ma 24 miesiące. Zainteresowanie uzyskaniem zaświadczenia jest bardzo duże. Według najświeższych danych, tylko przez pierwszy miesiąc od wprowadzenia reformy do ZUS wpłynęło około 372 tys. wniosków. Do końca stycznia ZUS rozpatrzył ponad 276,5 tys. wniosków i wydał łącznie około 620 tys. zaświadczeń.

W związku z dużą liczbą wniosków, ZUS przypomina, że w tym momencie zaświadczenie o stażu pracy przyda się osobom, których pracodawca należy do sektora finansów publicznych. Pracownicy pozostałych firm mogą poczekać do 1 maja.

Nieprzewidziany problem w urzędach. Czy wystarczy środków na realizację przepisów?

Wprowadzenie nowych regulacji przyniosło także inne, nieoczekiwane skutki. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", rząd wprowadził zmiany w przepisach o stażu pracy, ale nie dał pracodawcom ze sfery budżetowej pieniędzy na ich realizację.

Jednostki finansowane ze środków publicznych takie jak urzędy i szkoły już od początku roku muszą wliczać do stażu pracowników okresy zatrudnienia m.in. na umowie zlecenie czy prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje to konieczność wypłacania większej liczby nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.

Według informacji dziennika, za zmianą przepisów nie poszło jednak zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia. Sytuację ratuje na razie fakt, że wnioski złożyło tylko kilka procent uprawnionych pracowników, a urzędy starają się przesuwać środki z innych celów i planują skorzystanie z rezerw budżetowych. Wraz ze zwiększającą się liczbą wniosków problem może jednak narastać.

Reforma stażu pracy. Najważniejsze zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza katalog okresów wliczanych do stażu pracy. Pracownicy, którzy w przeszłości pracowali na umowie cywilnoprawnej, od której odprowadzane były składki do ZUS lub prowadzili działalność gospodarczą, uzyskali nowe uprawnienia wynikające z zaliczenia tych okresów do stażu pracy. Dodatkowe przełożą się m.in. na: 

  • wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego – 26 dni zamiast dotychczasowych 20 dni;
  • wyższy dodatek stażowy; nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub nabycie prawa do kolejnego, wyższego jej poziomu;
  • dostęp ofert pracy, w których wymagany jest określony staż pracy; 
  • dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę;
  • wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie online przez konto na platformie eZUS. Zaświadczenia, decyzje oraz pisma również są dostarczane tylko drogą elektroniczną.

