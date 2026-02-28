Więcej urlopu i koniec liczenia stażu na starych zasadach. W urzędach problem

Nowe zasady liczenia stażu pracy. Nieprzewidziane konsekwencje zmian
Od 1 stycznia 2026 r. przepisy dotyczące stażu pracy weszły w życie w jednostkach sektora finansów publicznych. Pozostałych pracodawców obejmą od 1 maja.
Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy można doliczyć okresy zatrudnienia inne niż na umowę o pracę. Chodzi tu m.in. o okresy pracy na umowach cywilnoprawnych (np. na umowie zlecenie), prowadzenie działalności gospodarczej, a także okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeśli były za ten czas opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Ta zmiana przekłada się na wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownikom. Wielu jednorazowo przekroczy próg 10 lat stażu i zyska 6 dni więcej urlopu wypoczynkowego.
Do potwierdzenia okresów wliczanych do stażu pracy potrzebne jest zaświadczenie z ZUS. Na jego przedłożenie pracodawcy pracownik ma 24 miesiące. Zainteresowanie uzyskaniem zaświadczenia jest bardzo duże. Według najświeższych danych, tylko przez pierwszy miesiąc od wprowadzenia reformy do ZUS wpłynęło około 372 tys. wniosków. Do końca stycznia ZUS rozpatrzył ponad 276,5 tys. wniosków i wydał łącznie około 620 tys. zaświadczeń.
W związku z dużą liczbą wniosków, ZUS przypomina, że w tym momencie zaświadczenie o stażu pracy przyda się osobom, których pracodawca należy do sektora finansów publicznych. Pracownicy pozostałych firm mogą poczekać do 1 maja.
Wprowadzenie nowych regulacji przyniosło także inne, nieoczekiwane skutki. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", rząd wprowadził zmiany w przepisach o stażu pracy, ale nie dał pracodawcom ze sfery budżetowej pieniędzy na ich realizację.
Jednostki finansowane ze środków publicznych takie jak urzędy i szkoły już od początku roku muszą wliczać do stażu pracowników okresy zatrudnienia m.in. na umowie zlecenie czy prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje to konieczność wypłacania większej liczby nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.
Według informacji dziennika, za zmianą przepisów nie poszło jednak zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia. Sytuację ratuje na razie fakt, że wnioski złożyło tylko kilka procent uprawnionych pracowników, a urzędy starają się przesuwać środki z innych celów i planują skorzystanie z rezerw budżetowych. Wraz ze zwiększającą się liczbą wniosków problem może jednak narastać.
Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza katalog okresów wliczanych do stażu pracy. Pracownicy, którzy w przeszłości pracowali na umowie cywilnoprawnej, od której odprowadzane były składki do ZUS lub prowadzili działalność gospodarczą, uzyskali nowe uprawnienia wynikające z zaliczenia tych okresów do stażu pracy. Dodatkowe przełożą się m.in. na:
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie online przez konto na platformie eZUS. Zaświadczenia, decyzje oraz pisma również są dostarczane tylko drogą elektroniczną.
