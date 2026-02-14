Czy okres nauki w szkole średniej i na studiach wlicza się do emerytury?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Wymagane jest także podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym minimum przez jeden dzień. Aby ustalić prawo do świadczenia i obliczyć wysokość emerytury, ZUS bierze pod uwagę okresy składkowe i nieskładkowe.
Okresy nieskładkowe zostały określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W art. 7 tej ustawy czytamy, że do tych okresów zaliczają się:
Oznacza to, że ukończone studia mogą zostać doliczone do okresu nieskładkowego, który wpływa na ustalenie prawa do emerytury i jej wysokość. Aby jednak ten okres został uznany, potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. Najczęściej jest to dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie uczelni zawierające informacje o czasie trwania nauki i programowym wymiarze studiów.
W przypadku studiów doktoranckich lub innych form kształcenia naukowego konieczne jest zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie. Dokument musi jasno wskazywać czas trwania nauki.
Szkoła średnia nie została wymieniona w katalogu okresów nieskładkowych, o których mówi ustawa. Oznacza to, że czas nauki w liceum ogólnokształcącym lub technikum nie wpływa na wysokość przyszłego świadczenia i nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury.
We wspomnianej ustawie wymieniono także wiele innych przypadków, które są traktowane jako okresy nieskładkowe. Należą do nich m.in.:
Uwzględnione mogą być także okresy opieki nad dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego lub opieki nad członkiem rodziny. System przewiduje również szczególne sytuacje, takie jak przerwy w zatrudnieniu wynikające z pracy małżonka w placówkach dyplomatycznych za granicą czy czas wolontariatu lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych.
