Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Wymagane jest także podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym minimum przez jeden dzień. Aby ustalić prawo do świadczenia i obliczyć wysokość emerytury, ZUS bierze pod uwagę okresy składkowe i nieskładkowe.

Czy studia wyższe są liczone do emerytury?

Okresy nieskładkowe zostały określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W art. 7 tej ustawy czytamy, że do tych okresów zaliczają się:

nauka w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów,

studia doktoranckie i aspirantura naukowa w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu,

asystenckie studia przygotowawcze.

Oznacza to, że ukończone studia mogą zostać doliczone do okresu nieskładkowego, który wpływa na ustalenie prawa do emerytury i jej wysokość. Aby jednak ten okres został uznany, potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. Najczęściej jest to dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie uczelni zawierające informacje o czasie trwania nauki i programowym wymiarze studiów.

W przypadku studiów doktoranckich lub innych form kształcenia naukowego konieczne jest zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie. Dokument musi jasno wskazywać czas trwania nauki.