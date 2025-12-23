Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są obawy Polaków względem starości i potrzeb opieki długoterminowej?

Kto najczęściej ponosi odpowiedzialność za opiekę nad starszymi członkami rodziny?

Dlaczego formalna opieka długoterminowa jest niedostateczna i jaką rolę odgrywają w niej instytucje?

Jakie wyzwania stoją przed systemem opieki ze względu na deficyt pracowników?

Jakie są plany legislacyjne związane z poprawą systemu opieki długoterminowej w Polsce?

Co stanowi trudności we wdrażaniu nowych rozwiązań dotyczących koordynacji opieki?

Z badań Banku Światowego (BŚ), który przyjrzał się naszemu systemowi opieki długoterminowej wynika, że tylko 4 proc. dorosłych Polaków nie ma obaw przed starością. Reszta je ma, ale wielu jest przekonanych, że dopiero po 80. roku życia będzie wymagało wsparcia, a 12 proc. wydaje się, że pomoc w ogóle nie będzie im w przyszłości potrzebna. Tymczasem średnia długość życia w zdrowiu wynosi w Polsce około 61 lat, zatem, jak piszą eksperci BŚ, wyobrażenia polskiego społeczeństwa o tym, że potrzeba opieki pojawia się dopiero po osiemdziesiątce, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Przekonanie o tym, że starość jest zła, ale długo będziemy w stanie być samodzielni, sprawia, że w większości rodzin temat ewentualnej opieki nie jest poruszany, a jak pokazują przywołane badania, 68 proc. pytanych, jak powinna być zorganizowana opieka długoterminowa, gdyby jej potrzebowali, chciałoby otrzymywać wsparcie we własnym domu. I jak wynika z raportu BŚ, większość potrzebujących dziś pomocy pozostaje we własnych domach i pod opieką bliskich, ponieważ, w Polsce filarem opieki długoterminowej (ODT) jest rodzina. W 80 proc. pomoc osobom, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem świadczona jest nieformalnie. Tylko 20 proc. zapotrzebowania ODT wypełniają instytucje.

Pokolenie „przegubowe” najbardziej obciążone zadaniami

Zwykle opieka nad bliskimi, potrzebującymi pomocy spada na kobiety, które często zmuszone są rezygnować z pracy, ponieważ nie są w stanie łączyć wszystkich ról, w jakich obsadziło je życie. Z raportu wynika, że w najtrudniejszej sytuacji są osoby z tzw. pokolenia przegubowego (w wieku 45-64 lat), które powinny pracować, a jednocześnie oczekuje się od nich, że zapewnią opiekę najmłodszym członkom rodziny, czyli wnukom i najstarszym, czyli rodzicom. Często te role są nie do pogodzenia, a o rezygnacji z pracy decyduje poczucie obowiązku wobec potrzebujących opieki, brak informacji, gdzie i po jaką pomoc można się zwrócić, problem z dostępnością niektórych usług, a także koszty zapewniania formalnej opieki długoterminowej.