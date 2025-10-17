Najem senioralny osobom starszym może nie pomóc, a gminy mogą mieć z nim problem

UMP zwraca też uwagę, że istnieje ryzyko, że osoby oczekujące na zapewnienie lokalu przez gminę nie będą chciały zamieszkać w takim, który stanowi własność osoby fizycznej, gdyż nie będzie to rozwiązanie stabilne. Powód? Senior w każdej chwili może się rozmyślić, a w takim wypadku gmina będzie zmuszona wypowiedzieć umowę podnajemcy.

W ocenie organizacji, w praktyce realizacja celu ustawy może być również znacząco utrudniona, bowiem większość zasobu komunalnego znajduje się w budynkach bez wind.

UMP wskazuje też, że wbrew założeniom projektodawcy projekt nie jest bezkosztowy i pojawią się skutki finansowe obciążające budżety gmin. Założono bowiem, że ma ona wynajmować lokal od właściciela. Nie wiadomo jednak na jakich zasadach (i z jakim czynszem) i czy będzie mogła odmówić realizacji umowy najmu senioralnego, jeżeli właściciel będzie oczekiwał zbyt wysokich należności za swój lokal. UMP ma nawet rozwiązanie tej sytuacji. Jak wskazuje, należałoby dodać dodatkowe ograniczenie, aby czynsz za lokal będący własnością osoby starszej był równy temu, jaki senior miałaby płacić gminie. Ponadto, jak podkreśla UMP, samorządy zostaną też obciążone kosztami remontów lokali (zarówno przed ich wynajęciem jak i przed ich zwrotem właścicielowi), dostosowania mieszkań do potrzeb seniora, ewentualnymi przeprowadzkami, a także wydatkami związanymi z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi w zakresie opróżnienia lokalu przez lokatora i obsługą administracyjną nowych procedur.

Zdaniem UMP, projektowane przepisy należy także doprecyzować w zakresie procedury rozpatrzenia wniosku i założyć sytuację, w której do zawarcia umowy najmu senioralnego nie dojdzie z uwagi na to, że senior nie będzie akceptował propozycji lokalu wskazanego przez gminę.

Organizacja uważa ponadto, że niejasne jest, czy oferta najmu powinna uwzględniać powierzchnię dotychczasowego lokalu osoby starszej.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów krytykuje też przygotowaną przez projektodawców ocenę skutków regulacji (OSR). W ich ocenie, bez rzetelnej OSR rośnie dla gmin ryzyko nieoczekiwanych wydatków i problemów praktycznych.