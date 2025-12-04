Aktualizacja: 04.12.2025 14:53 Publikacja: 04.12.2025 14:08
Strefa buforowa, czyli określony obszar w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, na którym obowiązuje zakaz przebywania, obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i jest przedłużany co 90 dni. Najnowsze rozporządzenie utrzymuje obowiązywanie strefy od 5 grudnia 2025 r. do 5 marca 2026 r.
Tak jak ostatnio, strefą objętą zakazem przebywania będzie odcinek granicy o długości 78,29 km, położony w zasięgu terytorialnym placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. "Na odcinku około 59 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku ponad 15 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa jest szersza i wynosi ok. 2 km, a na odcinku ok. 4 km jej szerokość w głąb kraju to ok. 4 km" - informuje MSWiA.
Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów, czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.
Jak twierdzi resort, przedłużenie zakazu przebywania w strefie jest związane z utrzymującym się zagrożeniem presją migracyjną ze strony Białorusi. Od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 4,6 tys. prób takiego nielegalnego przekroczenia granicy. To spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. 14 listopada oraz od 17 do 19 listopada na granicy nie odnotowano żadnych prób jej nielegalnego przekroczenia.
- Z zadowoleniem obserwujemy zmniejszenie presji migracyjnej, ale nie uznajemy tego jeszcze na tym etapie za trwały proces i w związku z tym będziemy stosować wszystkie środki, które pozwoliły nam powstrzymać nielegalną migrację na tym szlaku. W 2023 roku 12 tys. ludzi przedarło się przez tę granicę i zmierzało do granicy zachodniej, w 2024 roku było to 5 tys., a w tym roku będzie około tysiąca. To jest skala sukcesu polskich służb i polskiego państwa w zakresie powstrzymania nielegalnej migracji – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
Strefa wspiera też walkę z przemytnikami ludzi, którzy podejmują po polskiej stronie osoby próbujące nielegalnie przekraczać granicę. Od września w rejonie granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 40 osób organizujących lub pomagających w przemycie.
