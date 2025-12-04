Aktualizacja: 04.12.2025 10:02 Publikacja: 04.12.2025 09:36
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Foto: PAP/Marcin Obara
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej poinformował, że koalicja rządząca podjęła decyzję w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o ochronie zwierząt, potocznie określanej mianem „łańcuchowej”.
– Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie, to weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta za następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała – oświadczył Włodzimierz Czarzasty.
Krzysztof Bosak uważa, że nie dojdzie do odrzucenia weta. – Jest to ciekawa sytuacja, dlatego że posłowie w szczególności PiS-u, łącznie z prezesem tej partii i przewodniczącym klubu, którzy głosowali za tą ustawą, teraz nagle popierają weto prezydenta. Istna kwadratura koła pokazująca, że ci ludzie albo nie czytają ustaw, albo nie mają poglądów. Ich publiczne wypowiedzi o poparciu weta prezydenta zamykają temat i oznaczają, że nie wezmą udziału w ewentualnym odrzucaniu weta prezydenta – mówił w RMF FM.
– Zresztą naraziliby się mieszkańcom wsi, tak samo jak wcześniej przez piątkę dla zwierząt czy przez głosowanie dużej liczby ich posłów nad likwidacją w Polsce hodowli. Oni się boją utraty wyborców w środowiskach rolnych i bardzo słusznie, bo na te głosy nie zasługują dlatego, że kierownictwo ich partii jest przeciwko polskim hodowcom i przeciwko dobremu reprezentowaniu branży hodowlanej i mięsnej – dodał Bosak.
Czy Konfederacja poprze propozycje prezydenta w tej sprawie? – Mamy w Polsce 30 tys. zarejestrowanych pogryzień rocznie. (...) Agresywnego psa trzeba umieć upilnować, a jeżeli się go odepnie, to później jest pytanie, kto ponosi odpowiedzialność. Moim zdaniem to powinna być odpowiedzialność karna, łącznie z karą więzienia, jeżeli taki pies kogoś pogryzie. Wiem, że są takie pomysły, także w koalicji rządzącej, żeby się za to wziąć i życzę im, żeby nabrali odwagi i to zrobili. W tej chwili sytuacja jest patologiczna, a wypowiedzi nawet przedstawicieli policji, że ten, kto się bronił, to nie ma prawa użyć przemocy wobec zwierzęcia, które atakuje, to już jest dla mnie absolutne pomieszanie. Uważam, że jesteśmy w stanie przyjmować przepisy, które będą podnosiły bezpieczeństwo i komfort zwierzęcia, ale nie kosztem bezpieczeństwa i życia ludzi.
W ostatnich dniach w mediach pojawił się temat delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Głos w tej sprawie zabrali m.in. ministrowie
– Nie jestem dzisiaj gotowy do tego, aby rozmawiać o delegalizacji tej partii. Dojrzewam mentalnie do tej decyzji. Generalnie uważam, że pluralizm w polityce jest ważny. Jest miejsce dla PiS-u, dla Konfederacji, ale Korona Polska i Braun to jest wariacja do kwadratu – mówił w rozmowie z RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
– Uważam, że jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina i wtedy ta granica zostanie przekroczona – wskazywał w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.
– Wszystko, co pachnie faszyzmem bądź komunizmem, powinno zostać w Polsce zdelegalizowane – mówił PAP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podkreślił, że podstawy do delegalizacji muszą być udowodnione w legalnej procedurze, by uniknąć zaskarżenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wypłacania odszkodowań.
Krzysztof Bosak uważa, że do delegalizacji partii Grzegorza Brauna nie dojdzie. – Jak dla mnie to temat zastępczy, natomiast uczestniczyłem wielokrotnie w dyskusjach o delegalizacji. Lewica się odgraża średnio, mam wrażenie, co parę miesięcy, że zdelegalizuje jakąś prawicową organizację. Uważam, że powinniśmy nie dawać się wciągać w te dyskusje, póki ktoś nie napisał wniosku do sądu, bo to sąd w Polsce podejmuje takie decyzje, a nie minister. Jeżeli ktoś nie napisał wniosku, należy to traktować jako temat zastępczy i w ogóle odesłać takiego polityka z kwitkiem. Jeżeli napisał, należy przeczytać wniosek i rozmawiać o jego treści. Warunki są zakreślone bardzo wąsko, to znaczy musi być afirmacja rozwiązań totalitarnych. Moim zdaniem bardzo trudno jest te warunki spełnić, czego świadectwem jest to, że przez ostatnie dwie dekady sądy nie zdelegalizowały nawet Komunistycznej Partii Polskiej, o co w tej chwili wnioskuje prezydent – mówił jeden z liderów Konfederacji.
– Nie widzę żadnych przesłanek, żeby to przed sądem udowodnić. Moim zdaniem to jest kompromitowanie się tych polityków, którzy takie rzeczy mówią – dodał.
