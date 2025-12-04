– Zresztą naraziliby się mieszkańcom wsi, tak samo jak wcześniej przez piątkę dla zwierząt czy przez głosowanie dużej liczby ich posłów nad likwidacją w Polsce hodowli. Oni się boją utraty wyborców w środowiskach rolnych i bardzo słusznie, bo na te głosy nie zasługują dlatego, że kierownictwo ich partii jest przeciwko polskim hodowcom i przeciwko dobremu reprezentowaniu branży hodowlanej i mięsnej – dodał Bosak.

Czy Konfederacja poprze propozycje prezydenta w tej sprawie? – Mamy w Polsce 30 tys. zarejestrowanych pogryzień rocznie. (...) Agresywnego psa trzeba umieć upilnować, a jeżeli się go odepnie, to później jest pytanie, kto ponosi odpowiedzialność. Moim zdaniem to powinna być odpowiedzialność karna, łącznie z karą więzienia, jeżeli taki pies kogoś pogryzie. Wiem, że są takie pomysły, także w koalicji rządzącej, żeby się za to wziąć i życzę im, żeby nabrali odwagi i to zrobili. W tej chwili sytuacja jest patologiczna, a wypowiedzi nawet przedstawicieli policji, że ten, kto się bronił, to nie ma prawa użyć przemocy wobec zwierzęcia, które atakuje, to już jest dla mnie absolutne pomieszanie. Uważam, że jesteśmy w stanie przyjmować przepisy, które będą podnosiły bezpieczeństwo i komfort zwierzęcia, ale nie kosztem bezpieczeństwa i życia ludzi.

Delegalizacja partii Grzegorza Brauna? Krzysztof Bosak: To temat zastępczy

W ostatnich dniach w mediach pojawił się temat delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Głos w tej sprawie zabrali m.in. ministrowie



– Nie jestem dzisiaj gotowy do tego, aby rozmawiać o delegalizacji tej partii. Dojrzewam mentalnie do tej decyzji. Generalnie uważam, że pluralizm w polityce jest ważny. Jest miejsce dla PiS-u, dla Konfederacji, ale Korona Polska i Braun to jest wariacja do kwadratu – mówił w rozmowie z RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Uważam, że jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina i wtedy ta granica zostanie przekroczona – wskazywał w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

– Wszystko, co pachnie faszyzmem bądź komunizmem, powinno zostać w Polsce zdelegalizowane – mówił PAP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podkreślił, że podstawy do delegalizacji muszą być udowodnione w legalnej procedurze, by uniknąć zaskarżenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wypłacania odszkodowań.