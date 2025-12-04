Aktualizacja: 04.12.2025 08:29 Publikacja: 04.12.2025 08:10
Marco Rubio
Stany Zjednoczone ogłosiły, że podczas amerykańskiej prezydencji w G20 w 2026 r. zaproszą Polskę. Informację przekazał Marco Rubio, przedstawiając ramy organizacji przyszłorocznego szczytu G20, który odbędzie się w Miami.
Jak podkreślił, Polska jest „krajem niegdyś uwięzionym za Żelazną Kurtyną”, który osiągnął dziś poziom rozwoju, dając mu „należne miejsce wśród 20 największych gospodarek świata”. Według amerykańskiej administracji nasz kraj jest przykładem transformacji opartej na strategicznym partnerstwie z USA i amerykańskimi firmami.
Informacja z Waszyngtonu wpisuje się w działania prowadzone przez Polskę od dekady. W ostatnich latach kolejne rządy podkreślały ambicje dołączenia do G20, argumentując, że dynamika polskiego PKB i skala gospodarki już dziś przewyższają część dotychczasowych uczestników rozszerzonego formatu.
O włączeniu Polski do G20 rozmawiał w USA szef MSZ Radosław Sikorski. Zabiegałem, aby Stany Zjednoczone, będące prezydencją grupy G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona – mówił po spotkaniu z Rubio. — Mamy do tego prawo już nie tylko jako jedna z 20 największych gospodarek na świecie, ale jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny, bo jesteśmy krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do wolnej. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych — tłumaczył minister.
Wpisanie Polski na listę zaproszonych państw oznacza, że w 2026 r. po raz pierwszy może ona uczestniczyć w obradach G20 jako pełnoprawny członek – decyzja ta byłaby największym awansem instytucjonalnym Warszawy na arenie międzynarodowej od wejścia do OECD w 1996 r.
Oświadczenie Rubio zawierało również wyraźną krytykę Republiki Południowej Afryki, która w 2024 r. przewodniczyła G20. Według USA rząd Afrykańskiego Kongresu Narodowego prowadzi działania sprzeczne z interesem gospodarczym grupy, nadużywa ideologii w negocjacjach oraz blokuje konsensus. Rubio oznajmił, że USA nie zaproszą RPA do udziału w G20 w 2026 r., zarzucając jej władzom m.in. „politykę urazów”, „tolerowanie przemocy wobec własnych obywateli” oraz pogłębiające się relacje z Iranem i podmiotami wrogimi Zachodowi.
W październiku Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że według jego prognoz PKB Polski osiągnie w tym roku 1,04 bln dol. Oznaczać to będzie, że staniemy się 20. największą gospodarką świata.
Wie o tym jednak mniej niż co piąty Polak, a zdaniem aż 43 proc. nasz kraj pod względem zamożności zajmuje raczej miejsce od 51. do 100. na świecie – wynika z badania ARC Rynek i Opinia, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.
