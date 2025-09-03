Nowe forum miało za zadanie m.in. ułatwić wymianę idei oraz koordynację w czasach kryzysowych pomiędzy rządami największych gospodarek świata. Taką rolę G20 spełniała m.in. podczas globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. W ramach G20 powołano m.in. Radę ds. Stabilności Finansowej (FSB), która w kolejnych latach pracowała nad standardami regulacji dla sektora finansowego.

Niejasna rola G20 w systemie globalnych instytucji prowokowała jednak czasem krytykę. – G20 miała znaczenie, gdy wybuchł kryzys finansowy. Sytuacja była wówczas poważna i trzeba było szybko i wspólnie podejmować decyzje mające na celu uspokojenie rynków. Pod tym względem ważność G20 się utrzymuje. G20 jest jednak zrzeszeniem pozbawionym legitymacji międzynarodowej. Nie ma mandatu i nie jest jasne, jakie funkcje właściwie posiada – mówił w 2010 r. Jonas Gahr Støre, ówczesny norweski minister spraw zagranicznych. Od tamtego czasu mandat G20 wciąż pozostaje niejasny. Forum to nie zdołało stworzyć nawet swojego sekretariatu i pozostaje pod wieloma względami zrzeszeniem nieformalnym.

Szczyty G20 są przede wszystkim okazją do rozmów na różne globalne tematy pomiędzy decydentami z 19 krajów oraz przedstawicielami władz UE i Unii Afrykańskiej. Jakie korzyści z tego mogą odnosić poszczególne kraje? To już zależy od wielu czynników, a zwłaszcza od zdolności dyplomatycznych reprezentantów krajów.

„G20 to ważna platforma dla Kanady, umożliwiająca wpływ na globalne kwestie gospodarcze. Uczestnictwo Kanady daje możliwość budowania konsensusu z członkami w sprawach związanych ze stabilnością i wzrostem gospodarczym w Kanadzie oraz na świecie. Obejmuje to promowanie zrównoważonego wzrostu poprzez wspieranie międzynarodowej architektury finansowej oraz otwartego, opartego na zasadach handlu i inwestycji” – wskazuje biuro prasowe rządu Kanady.

Chwali się ono również, że Kanada na forum G20 kontynuuje „rozliczanie Rosji za jej nielegalną wojnę i agresję przeciwko Ukrainie”, „promuje globalną stabilność gospodarczej i finansowej”. Wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju i „zwiększanie ambicji w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności, zmniejszania zanieczyszczeń oraz transformacji w kierunku czystej energii”, a także „promuje równość płci”.