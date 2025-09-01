Aktualizacja: 01.09.2025 10:55 Publikacja: 01.09.2025 10:03
To dane w zasadzie w punkt względem prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (średnia 3,3 proc., mediana 3,4 proc.). To także wyższy wynik niż za pierwszy kwartał (3,2 proc.) i najwyższy od blisko trzech lat, na równi z danymi za czwarty kwartał 2024 r. (poprzednio mocniej polska gospodarka urosła w trzecim kwartale 2022 r., o 4,1 proc.).
PKB Polski w II kw. '25 r. wzrósł o 3,4 proc. rdr - wstępny szacunek GUS. Szacunek flash: 3,4 proc. rdr.
Gwoli ścisłości, wzrost o 3,4 proc. r/r to odczyt niewyrównany sezonowo, powszechnie stosowany w analizach w Polsce. W ujęciu odsezonowanym, wykorzystywanym m.in. przez Eurostat do porównań międzynarodowych, PKB Polski w drugim kwartale urósł o 3 proc. – najmocniej spośród dużych krajów UE. Spośród państw, z których już znamy dane, lekko mocniej (o 3,1-3,3 proc. r/r) urosły w drugim kwartale realnie tylko gospodarki Cypru, Chorwacji i Bułgarii, średnio zaś w Unii i strefie euro odnotowano wzrosty o 1,4-1,5 proc.
Zgodnie z nowymi danymi GUS, w drugim kwartale większy rezon odzyskała konsumpcja prywatna, która urosła aż o 4,4 proc. r/r (wobec 2,5 proc. r/r w pierwszym kwartale). To wynik dużo wyższy od średniej prognoz ekonomistów (3,5 proc.). Spożyciu prywatnemu sprzyja realny wzrost dochodów, przy dobrej sytuacji na rynku pracy i stopniowej poprawie nastrojów konsumenckich. Wzrost odnotowano w drugim kwartale też w przypadku konsumpcji publicznej (o 2,1 proc. r/r).
Do nadspodziewanego spowolnienia doszło natomiast w przypadku dynamiki nakładów brutto na środki trwałe – z 6,3 proc. r/r w pierwszym kwartale do -1 proc. w drugim. Prawdopodobnie w pierwszym kwartale statystyki w tym zakresie były pod wpływem wzmożonych dostaw sprzętu wojskowego. Dane za drugi kwartał są dużo gorsze od średniej prognoz ekonomistów (4,8 proc.).
Cały czas dynamice PKB Polski ciąży natomiast saldo obrotów z zagranicą, które odjęło w drugim kwartale od rocznej dynamiki -0,4 pkt proc. Z danych GUS wynika, że eksport urósł o 1,5 proc. r/r, jednak przy wzroście importu o 2,6 proc. Dodatni wkład we wzrost PKB w drugim kwartale miał z kolei wzrost zapasów (+1 pkt proc.).
W ujęciu kwartał do kwartału, PKB Polski urósł w drugim kwartale o 0,8 proc.
„Struktura wzrostu jest intrygująca”. Okazuje się, że do życia z przytupem wraca konsument. Jednocześnie inwestycje pokazują swoją nieliniowość” – komentują analitycy mBanku.
Z kolei ekonomiści ING Banku Śląskiego zauważają, że wartość dodana w drugim kwartale generowana była głównie przez sektory usługowe. Wartość dodana brutto urosła w drugim kwartale o 3 proc. r/r, w tym najsilniej m.in. w działalności naukowej, technicznej i administracji (o 6,1 proc.), handlu i naprawie pojazdów (o 5,9 proc.) i działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 5,1 proc.), spadła natomiast w budownictwie (o 0,2 proc.) i informacji i komunikacji (o 3,3 proc.).
Perspektywy dla polskiego wzrostu gospodarczego są solidne. Zgodnie z medianą prognoz analityków dla „Rzeczpospolitej” na najbliższy rok, polska gospodarka powinna rosnąć w tym czasie w tempie około 3,5-3,7 proc. r/r w każdym kwartale. Spodziewany jest stabilny wzrost konsumpcji w okolicach 3,5 proc. r/r (możliwe, że wyżej w trzecim kwartale ze względu na efekt niskiej bazy sprzed roku), ze względu na wspomniane dobre perspektywy dla portfeli Polaków oraz oczekiwane skutki luzowania polityki pieniężnej.
To wszystko równocześnie przy wzroście dynamiki inwestycji w okolice 8-10 proc. Impuls inwestycyjny związany z wykorzystaniem środków z KPO opóźnia się, ale w końcu powinien „zaskoczyć” w statystykach, o czym świadczy m.in. już duży odsetek zakontraktowanych projektów. Wsparciem dla ścieżki inwestycji powinny być też środki z nowej perspektywy unijnego budżetu. Pewne, acz ograniczone, nadzieje pokładane są także w poprawie popytu zewnętrznego. – W tym kontekście bardziej zastanawiamy się, na ile będzie nam on ograniczał skalę ożywienia. Nie widzimy, aby w krótkim okresie miał on się stać wyraźnym impulsem prowzrostowym – mówiła w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka Biura Analiz Makroekonomicznych w PKO Banku Polskim.
Gwoli ścisłości, wzrost o 3,4 proc. r/r to odczyt niewyrównany sezonowo, powszechnie stosowany w analizach w Polsce. W ujęciu odsezonowanym, wykorzystywanym m.in. przez Eurostat do porównań międzynarodowych, PKB Polski w drugim kwartale urósł o 3 proc. – najmocniej spośród dużych krajów UE. Spośród państw, z których już znamy dane, lekko mocniej (o 3,1-3,3 proc. r/r) urosły w drugim kwartale realnie tylko gospodarki Cypru, Chorwacji i Bułgarii, średnio zaś w Unii i strefie euro odnotowano wzrosty o 1,4-1,5 proc.
