11 min. 41 sek.
Aktualizacja: 02.12.2025 07:10 Publikacja: 02.12.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W III kwartale PKB Polski wzrósł o 3,8 proc. r/r, przebijając wcześniejszy szacunek GUS. Silnym motorem wzrostu była konsumpcja, choć jej dynamika 3,5 proc. okazała się niższa od prognoz. Dużym zaskoczeniem okazały się inwestycje, które urosły aż o 7,1 proc. r/r – najmocniej od blisko dwóch lat. Pozytywnie kontrybuował również handel zagraniczny, który po raz pierwszy od półtora roku miał dodatni wkład w PKB. Nastroje poprawiają także dane PMI dla przemysłu, które osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia, choć wciąż znajdują się poniżej granicy 50 pkt.
Jak opisuje Andrzej Pałasz w „Rzeczpospolitej”, fundusze obligacji zyskują na popularności ze względu na spadające stopy procentowe i malejącą atrakcyjność lokat. Liderem tegorocznego rankingu okazał się Rockbridge TFI. Eksperci podkreślają, że coraz większa część oszczędności Polaków trafia do TFI, a fundusze obligacji mogą wkrótce stanowić nawet połowę aktywów całej branży.
W odpowiedzi na rosnące ryzyko awarii infrastruktury chmurowej Amazon i Google uruchamiają usługę multi-cloud, pozwalającą firmom łączyć je między platformami w kilka minut. Nowa sieć ma zwiększyć odporność systemów i ograniczyć skutki potencjalnych przestojów, które w ostatnich miesiącach dotykały m.in. Amazon AWS. Dzięki temu globalni klienci mają zyskać większą stabilność usług.
Czytaj więcej
Snapchat, Dualingo, Roblox, Tidal, Amazon, Zoom czy Fortnite - to tylko część aplikacji, których...
Europejska Izba Handlowa w Chinach alarmuje, że kontrola eksportu w Państwie Środka skłania firmy do dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Jedna trzecia przedsiębiorstw deklaruje chęć przeniesienia produkcji poza Chiny, a 40 proc. skarży się na spowolnienie wydawania licencji eksportowych. Prezes Jens Eskelund ostrzega, że niepewność regulacyjna może zwiększyć ryzyko w europejskim biznesie i uderzyć w globalne łańcuchy dostaw.
Czytaj więcej
Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło decyzję, która może zdefiniować nowy rozdział w globalnej r...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas