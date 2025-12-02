11 min. 41 sek.

Polska gospodarka przyspiesza, fundusze obligacji, chmurowy sojusz Amazon–Google

Polska gospodarka przyspiesza, fundusze obligacji rosną w siłę, Amazon i Google łączą swoje chmurowe usługi, a europejskie firmy szukają alternatyw dla chińskich dostawców. To najważniejsze wydarzenia dnia.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Polska gospodarka przyspiesza dzięki konsumpcji i inwestycjom

W III kwartale PKB Polski wzrósł o 3,8 proc. r/r, przebijając wcześniejszy szacunek GUS. Silnym motorem wzrostu była konsumpcja, choć jej dynamika 3,5 proc. okazała się niższa od prognoz. Dużym zaskoczeniem okazały się inwestycje, które urosły aż o 7,1 proc. r/r – najmocniej od blisko dwóch lat. Pozytywnie kontrybuował również handel zagraniczny, który po raz pierwszy od półtora roku miał dodatni wkład w PKB. Nastroje poprawiają także dane PMI dla przemysłu, które osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia, choć wciąż znajdują się poniżej granicy 50 pkt.

Fundusze obligacji rosną w siłę w portfelach Polaków

Jak opisuje Andrzej Pałasz w „Rzeczpospolitej”, fundusze obligacji zyskują na popularności ze względu na spadające stopy procentowe i malejącą atrakcyjność lokat. Liderem tegorocznego rankingu okazał się Rockbridge TFI. Eksperci podkreślają, że coraz większa część oszczędności Polaków trafia do TFI, a fundusze obligacji mogą wkrótce stanowić nawet połowę aktywów całej branży.

Amazon i Google tworzą wspólną sieć wielochmurową

W odpowiedzi na rosnące ryzyko awarii infrastruktury chmurowej Amazon i Google uruchamiają usługę multi-cloud, pozwalającą firmom łączyć je między platformami w kilka minut. Nowa sieć ma zwiększyć odporność systemów i ograniczyć skutki potencjalnych przestojów, które w ostatnich miesiącach dotykały m.in. Amazon AWS. Dzięki temu globalni klienci mają zyskać większą stabilność usług.