Polska gospodarka przyspiesza, fundusze obligacji, chmurowy sojusz Amazon–Google

Polska gospodarka przyspiesza, fundusze obligacji rosną w siłę, Amazon i Google łączą swoje chmurowe usługi, a europejskie firmy szukają alternatyw dla chińskich dostawców. To najważniejsze wydarzenia dnia.

Publikacja: 02.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska gospodarka przyspiesza dzięki konsumpcji i inwestycjom

W III kwartale PKB Polski wzrósł o 3,8 proc. r/r, przebijając wcześniejszy szacunek GUS. Silnym motorem wzrostu była konsumpcja, choć jej dynamika 3,5 proc. okazała się niższa od prognoz. Dużym zaskoczeniem okazały się inwestycje, które urosły aż o 7,1 proc. r/r – najmocniej od blisko dwóch lat. Pozytywnie kontrybuował również handel zagraniczny, który po raz pierwszy od półtora roku miał dodatni wkład w PKB. Nastroje poprawiają także dane PMI dla przemysłu, które osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia, choć wciąż znajdują się poniżej granicy 50 pkt.

Fundusze obligacji rosną w siłę w portfelach Polaków

Jak opisuje Andrzej Pałasz w „Rzeczpospolitej”, fundusze obligacji zyskują na popularności ze względu na spadające stopy procentowe i malejącą atrakcyjność lokat. Liderem tegorocznego rankingu okazał się Rockbridge TFI. Eksperci podkreślają, że coraz większa część oszczędności Polaków trafia do TFI, a fundusze obligacji mogą wkrótce stanowić nawet połowę aktywów całej branży.

Amazon i Google tworzą wspólną sieć wielochmurową

W odpowiedzi na rosnące ryzyko awarii infrastruktury chmurowej Amazon i Google uruchamiają usługę multi-cloud, pozwalającą firmom łączyć je między platformami w kilka minut. Nowa sieć ma zwiększyć odporność systemów i ograniczyć skutki potencjalnych przestojów, które w ostatnich miesiącach dotykały m.in. Amazon AWS. Dzięki temu globalni klienci mają zyskać większą stabilność usług.

Europejskie firmy zainteresowane odejściem od dostaw z Chin

Europejska Izba Handlowa w Chinach alarmuje, że kontrola eksportu w Państwie Środka skłania firmy do dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Jedna trzecia przedsiębiorstw deklaruje chęć przeniesienia produkcji poza Chiny, a 40 proc. skarży się na spowolnienie wydawania licencji eksportowych. Prezes Jens Eskelund ostrzega, że niepewność regulacyjna może zwiększyć ryzyko w europejskim biznesie i uderzyć w globalne łańcuchy dostaw.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Unia Europejska (UE) Miejsca Polska Regiony Azja Chiny Dane Gospodarcze Produkt Krajowy Brutto (PKB) IT Chmura Firmy Google Amazon inwestycje Gospodarka biznes Instrumenty finansowe Obligacje

