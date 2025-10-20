Wiele największych aplikacji i stron internetowych na świecie nagle przestało poprawnie działać w poniedziałek rano. Według serwisu Downdetector problemy mają takie aplikacje jak: Roblox, Signal, AWS, Snapchat, Duolingo, Canva, Epic Games Store, Asana, Tidal, Amazon, Zoom, Fortnite, Tinder, Prime Video. Problemy zaczęły się około godz. 8 rano w Wielkiej Brytanii.

Prawdopodobnie przyczyną są problemy związane z Amazon Web Services (AWS), czyli firmą, która oferuje infrastrukturę stanowiącą podstawę większości współczesnego internetu. Według informacji na stronie tej firmy odnotowano „wzrost liczby błędów” i opóźnienia w przypadku „wielu usług AWS”.

Problem w Amazon Web Services wydaje się dotyczyć konkretnego obiektu w północnej Wirginii. Problemy dotyczą jednak użytkowników na całym świecie – strona Downdetector pokazuje raporty z niemal każdego miejsca na świecie, z różnych aplikacji, których dotyczy problem.

Według Downdetector tylko dziś rano odnotowano ponad 4 mln zgłoszeń o problemach na całym świecie, ponad dwukrotnie więcej niż 1,8 mln zgłoszeń, które normalnie otrzymuje się w ciągu całego dnia roboczego. Ponad 500 firm w 66 lokalizacjach zgłaszało problemy.

Internet nie działa. Zachwiana podstawa. Awaria opanowana?

Firma Amazon Web Services przed południem wydała oświadczenie, w którym stwierdziła: „Widzimy wyraźne oznaki ożywienia".