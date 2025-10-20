Rzeczpospolita
Ogromna awaria internetu. Nie działa wiele popularnych aplikacji

Snapchat, Dualingo, Roblox, Tidal, Amazon, Zoom czy Fortnite - to tylko część aplikacji, których niedziałanie użytkownicy zaczęli od rana masowo zgłaszać na portalu Downdetector. Przed południem sytuacja zaczęła się poprawiać.

Aktualizacja: 20.10.2025 11:58 Publikacja: 20.10.2025 11:02

Ogromna awaria internetu. Nie działa wiele popularnych aplikacji

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Balawender

Wiele największych aplikacji i stron internetowych na świecie nagle przestało poprawnie działać w poniedziałek rano. Według serwisu Downdetector problemy mają takie aplikacje jak: Roblox, Signal, AWS, Snapchat, Duolingo, Canva, Epic Games Store, Asana, Tidal, Amazon, Zoom, Fortnite, Tinder, Prime Video. Problemy zaczęły się około godz. 8 rano w Wielkiej Brytanii.

Prawdopodobnie przyczyną są problemy związane z Amazon Web Services (AWS), czyli firmą, która oferuje infrastrukturę stanowiącą podstawę większości współczesnego internetu. Według informacji na stronie tej firmy odnotowano „wzrost liczby błędów” i opóźnienia w przypadku „wielu usług AWS”.

Problem w Amazon Web Services wydaje się dotyczyć konkretnego obiektu w północnej Wirginii. Problemy dotyczą jednak użytkowników na całym świecie – strona Downdetector pokazuje raporty z niemal każdego miejsca na świecie, z różnych aplikacji, których dotyczy problem.

Według Downdetector tylko dziś rano odnotowano ponad 4 mln zgłoszeń o problemach na całym świecie, ponad dwukrotnie więcej niż 1,8 mln zgłoszeń, które normalnie otrzymuje się w ciągu całego dnia roboczego. Ponad 500 firm w 66 lokalizacjach zgłaszało problemy. 

Internet nie działa. Zachwiana podstawa. Awaria opanowana?

Firma Amazon Web Services przed południem wydała oświadczenie, w którym stwierdziła: „Widzimy wyraźne oznaki ożywienia".

„Większość żądań powinna być teraz obsługiwana pomyślnie. Kontynuujemy pracę nad zaległymi żądaniami w kolejce. Będziemy nadal udostępniać dodatkowe informacje” - informuje firma na swojej stronie internetowej.

Amazon Web Services oferuje szereg usług infrastruktury internetowej, które umożliwiają firmom wynajem komputerów i serwerów do obsługi swoich aplikacji i stron internetowych. W związku z tym wszelkie problemy w AWS mogą szybko wpłynąć na resztę internetu, powodując awarie stron internetowych, które mogą nie mieć wyraźnego związku z samym Amazonem. Jest to obecnie najpopularniejszy dostawca tego typu usług w chmurze na świecie. W zeszłym roku firma zarobiła 108 mld dol. i obecnie odpowiada za większość zysków Amazona.

Wcześniej Amazon opublikował szereg aktualizacji na swojej stronie statusu, ale jasno zaznaczał, że nie jest do końca jasne, na czym polega problem.

„Inżynierowie natychmiast zostali zaangażowani i aktywnie pracują nad złagodzeniem problemu oraz pełnym zrozumieniem jego pierwotnej przyczyny” – pisali w komunikacie.

Problemy w brytyjskich bankach

Równolegle z awarią popularnych aplikacji zaczęły się problemy w brytyjskich bankach (Lloyds, Halifax i Bank of Scotland). Nie wiadomo czy są powiązane z AWS.

Użytkownicy zgłaszają, że nie mogą zalogować się do aplikacji bankowości internetowej i mobilnej, a w mediach społecznościowych pojawiły się także informacje o tym, że niektórym osobom odmówiono płatności kartą.

Czym jest Amazon Web Services?

AWS napędza internet, oferując firmom usługi w chmurze i inną infrastrukturę internetową. Konkuruje z Microsoft Azure i Google Cloud, ale jest największy w branży.

Firma może wynajmować komputery, serwery i inne technologie od Amazona. Dla firm oznacza to dostęp do infrastruktury niezbędnej do udostępniania aplikacji użytkownikom bez konieczności budowania własnych centrów danych; dla Amazona korzyścią jest skala, która pozwala mu budować ogromne centra danych i udostępniać te zasoby obliczeniowe w razie potrzeby.

AWS oficjalnie wystartował w 2006 r. choć jego korzenie sięgają głębiej. W ciągu ostatnich 20 lat firma bardzo szybko się rozwinęła i obecnie obsługuje znaczną część Internetu, a także generuje większość zysków Amazona.

Potencjalna przyczyna problemu

Dwie godziny od wystąpienia problemów Amazon stwierdził, że znalazł „potencjalną przyczynę źródłową” i prawdopodobnie jest to przynajmniej część drogi do jego rozwiązania.

Amazon informuje: „Zidentyfikowaliśmy potencjalną przyczynę źródłową wskaźników błędów dla interfejsów API DynamoDB w regionie US-EAST-1. Na podstawie naszego dochodzenia, problem wydaje się być związany z rozpoznawaniem nazw domen (DNS) punktu końcowego interfejsu API DynamoDB w regionie US-EAST-1”.

więcej informacji wkrótce...

Źródło: rp.pl

