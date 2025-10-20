Rzeczpospolita
Ekonomia
BGK kredytuje kolejny afrykański rząd

Kredyt BGK na budowę linii kolejowej w Tanzanii ma przyciągnąć do tego kraju polskich eksporterów.

Publikacja: 20.10.2025 13:33

BGK kredytuje kolejny afrykański rząd

Foto: Fotorzepa/Urszula Lesman

Adam Woźniak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są korzyści z kredytowania afrykańskich rządów przez BGK?
  • Dlaczego kredyt BGK na budowę linii kolejowej w Tanzanii jest ważny?
  • Jak polskie firmy mogą skorzystać z inwestycji finansowanych przez BGK w Afryce?
  • Jakie są perspektywiczne kierunki polskiego eksportu na kontynencie afrykańskim?

W kredytowanie afrykańskich rządów coraz mocniej angażuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, BGK w konsorcjum z pięcioma międzynarodowymi bankami udzielił wartego 76,5 mln dol. kredytu rządowi Tanzanii na sfinansowanie budowy strategicznej dla rozwoju tego kraju linii kolejowej. Łączna wartość kredytu, jaki sześć banków udzieliło Ministerstwu Finansów Tanzanii, przekracza 347 mln dol. Wkład BGK, który udzielił finansowania ze środków własnych, w ramach rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” jest największy.

– Tego typu kontrakty eksportowe stwarzają szanse na wyższą marżowość niż w przypadku bardzo konkurencyjnego rynku europejskiego – powiedział Piotr Kuffel, dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej BGK. To zarazem szansa, z której mogą skorzystać polskie firmy. Warunkiem zaangażowania BGK w transakcję był bowiem udział w realizacji zlecenia polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej. W rezultacie pośrednim beneficjentami finansowania będą polscy eksporterzy.

Czytaj więcej

Obecnie Iceye jest w stanie produkować 20–30 satelitów rocznie. Plany są takie, by już wkrótce ta li
Biznes
Fundusz z grupy BGK inwestuje w spółkę produkującą satelity

Szansa dla polskich firm

Budowa 430-kilometrowej linii kolejowej, łączącej wschodnie rejony Afryki z głównym portem morskim Tanzanii – Dar es Salaam, będącym bramą handlową dla sąsiednich państw, ma kluczowe znaczenie dla całego regionu. Pozwoli obniżyć koszty transportu, a zarazem przyczyni się do integracji i wsparcia lokalnych gospodarek.

Kredyt udzielony przez konsorcjum z udziałem BGK ubezpieczy KUKE. Zdaniem Piotra Maciaszka, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE, polscy eksporterzy powinni wykorzystać realizację inwestycji dla ulokowania się w jednej z najbardziej stabilnych politycznie, zarazem dynamicznie rozwijających się gospodarek w Afryce.

Chłonny rynek afrykański, będący jednak rynkiem podwyższonego ryzyka, od lat budzi duże zainteresowanie polskich eksporterów, szukających wsparcia dla potencjalnej ekspansji. W najbliższą środę BGK organizuje międzynarodową konferencję, której tematem będą możliwości eksportowe oraz inwestycyjne na kontynencie afrykańskim. Bank już wcześniej pośrednio wspierał na nim polskie firmy.

W ubiegłym roku BGK udzielił finansowego wsparcia Ministerstwu Finansów. Udzielony w formule tzw. sovereign finance kredyt w wysokości 40 mln dol. był częścią szerszego finansowania międzynarodowego konsorcjum banków (wartego łącznie 300 mln dol.) i został przeznaczony na modernizację 250 km drogi w północno-wschodniej części kraju. Tu także warunkiem zaangażowania BGK w bezpośrednie finansowanie angolskiego rządu był udział polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej w realizacji zlecenia.

Kredyt na chłodne mleko

Z kolei w 2023 r. 23 mln euro długoterminowego kredytu BGK przyznał rządowi Rwandy – celem był zakup polskiego systemu chłodzenia mleka. Było to pierwsze tego typu finansowanie udzielone przez jakikolwiek bank w Polsce. Przy tym wartość inwestycji znacznie przewyższała roczną wielkość polskiego eksportu do Rwandy, kształtującą się na poziomie kilku milionów euro. Polskim eksporterem, który wykorzystał środki z kredytu, jest łódzka firma Faspol, projektująca i wykonująca specjalistyczne zbiorniki m.in. dla przemysłu spożywczego i chemicznego, która wcześniej dostarczała je do odbiorców w Kenii, Tanzanii, Ghanie i Senegalu.

Na kontynencie afrykańskim do perspektywicznych kierunków polskiego eksportu należą zwłaszcza dynamicznie rozwijająca się Nigeria, jedna z największych afrykańskich gospodarek. Ponadto Algieria, do której polscy producenci dostarczają maszyny i urządzenia przemysłowe, produkty chemiczne oraz artykuły spożywcze, czy Republika Południowej Afryki, będąca kluczowym partnerem polskich eksporterów na południu kontynentu.

Na razie polski eksport musi mierzyć się z problemami na najważniejszym dla niego kierunku – strefie euro. Mimo spowolnienia gospodarczego w całej Europie, radzi sobie w miarę nieźle. Według danych GUS, zagraniczna sprzedaż towarów wyniosła w 2024 r. 353 mld euro i w stosunku do 2023 r. pozostała na niezmienionym poziomie. Natomiast w pierwszej połowie 2025 r. zwiększyła się umiarkowanie – do 179,4 mld euro, co oznacza wzrost o 1,6 proc., choć przy znacznie większym, bo wzroście importu o 5,3 proc. do 181,8 mld euro. To tempo wzrostu eksportu – przynajmniej na razie – udaje się utrzymać. Jak podała w ubiegłym tygodniu Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), w pierwszych ośmiu miesiącach obecnego roku, w porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2024 r. zagraniczna sprzedaż polskich towarów nadal wykazała wzrost o 1,6 proc., przekraczając poziom 236 mld euro. Głównym odbiorcą polskich towarów pozostają Niemcy, z udziałem wynoszącym 27 proc..

Eksport rozpędza produkcję

– Polski eksport utrzymuje stabilny wzrost, mimo chłodniejszej koniunktury w strefie euro. Firmy coraz lepiej dywersyfikują kierunki sprzedaży, choć zależność od rynku niemieckiego pozostaje silna – komentuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG. Jak podkreśla, przedsiębiorcy powinni łączyć ekspansję eksportową z budową odporności łańcuchów dostaw. – To klucz do utrzymania konkurencyjności – podkreśla Soroczyński.

Jak poinformowała w poniedziałek Konfederacja Lewiatan, w ostatnim czasie eksport pomaga odzyskać impet produkcji przemysłowej. Wzrost zamówień eksportowych był widoczny zwłaszcza w motoryzacji i sprzęcie elektrycznym. Ale miał się także przyczynić do wzrostu produkcji sprzedanej m.in. w przemyśle tytoniowym, odzieżowym oraz w produkcji artykułów spożywczych.

Źródło: rp.pl

Afryka Tanzania Kredyty Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

