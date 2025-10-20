Kredyt udzielony przez konsorcjum z udziałem BGK ubezpieczy KUKE. Zdaniem Piotra Maciaszka, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE, polscy eksporterzy powinni wykorzystać realizację inwestycji dla ulokowania się w jednej z najbardziej stabilnych politycznie, zarazem dynamicznie rozwijających się gospodarek w Afryce.

Chłonny rynek afrykański, będący jednak rynkiem podwyższonego ryzyka, od lat budzi duże zainteresowanie polskich eksporterów, szukających wsparcia dla potencjalnej ekspansji. W najbliższą środę BGK organizuje międzynarodową konferencję, której tematem będą możliwości eksportowe oraz inwestycyjne na kontynencie afrykańskim. Bank już wcześniej pośrednio wspierał na nim polskie firmy.

W ubiegłym roku BGK udzielił finansowego wsparcia Ministerstwu Finansów. Udzielony w formule tzw. sovereign finance kredyt w wysokości 40 mln dol. był częścią szerszego finansowania międzynarodowego konsorcjum banków (wartego łącznie 300 mln dol.) i został przeznaczony na modernizację 250 km drogi w północno-wschodniej części kraju. Tu także warunkiem zaangażowania BGK w bezpośrednie finansowanie angolskiego rządu był udział polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej w realizacji zlecenia.

Kredyt na chłodne mleko

Z kolei w 2023 r. 23 mln euro długoterminowego kredytu BGK przyznał rządowi Rwandy – celem był zakup polskiego systemu chłodzenia mleka. Było to pierwsze tego typu finansowanie udzielone przez jakikolwiek bank w Polsce. Przy tym wartość inwestycji znacznie przewyższała roczną wielkość polskiego eksportu do Rwandy, kształtującą się na poziomie kilku milionów euro. Polskim eksporterem, który wykorzystał środki z kredytu, jest łódzka firma Faspol, projektująca i wykonująca specjalistyczne zbiorniki m.in. dla przemysłu spożywczego i chemicznego, która wcześniej dostarczała je do odbiorców w Kenii, Tanzanii, Ghanie i Senegalu.

Na kontynencie afrykańskim do perspektywicznych kierunków polskiego eksportu należą zwłaszcza dynamicznie rozwijająca się Nigeria, jedna z największych afrykańskich gospodarek. Ponadto Algieria, do której polscy producenci dostarczają maszyny i urządzenia przemysłowe, produkty chemiczne oraz artykuły spożywcze, czy Republika Południowej Afryki, będąca kluczowym partnerem polskich eksporterów na południu kontynentu.

Na razie polski eksport musi mierzyć się z problemami na najważniejszym dla niego kierunku – strefie euro. Mimo spowolnienia gospodarczego w całej Europie, radzi sobie w miarę nieźle. Według danych GUS, zagraniczna sprzedaż towarów wyniosła w 2024 r. 353 mld euro i w stosunku do 2023 r. pozostała na niezmienionym poziomie. Natomiast w pierwszej połowie 2025 r. zwiększyła się umiarkowanie – do 179,4 mld euro, co oznacza wzrost o 1,6 proc., choć przy znacznie większym, bo wzroście importu o 5,3 proc. do 181,8 mld euro. To tempo wzrostu eksportu – przynajmniej na razie – udaje się utrzymać. Jak podała w ubiegłym tygodniu Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), w pierwszych ośmiu miesiącach obecnego roku, w porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2024 r. zagraniczna sprzedaż polskich towarów nadal wykazała wzrost o 1,6 proc., przekraczając poziom 236 mld euro. Głównym odbiorcą polskich towarów pozostają Niemcy, z udziałem wynoszącym 27 proc..