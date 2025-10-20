Aktualizacja: 20.10.2025 14:12 Publikacja: 20.10.2025 13:33
Foto: Fotorzepa/Urszula Lesman
W kredytowanie afrykańskich rządów coraz mocniej angażuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, BGK w konsorcjum z pięcioma międzynarodowymi bankami udzielił wartego 76,5 mln dol. kredytu rządowi Tanzanii na sfinansowanie budowy strategicznej dla rozwoju tego kraju linii kolejowej. Łączna wartość kredytu, jaki sześć banków udzieliło Ministerstwu Finansów Tanzanii, przekracza 347 mln dol. Wkład BGK, który udzielił finansowania ze środków własnych, w ramach rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” jest największy.
– Tego typu kontrakty eksportowe stwarzają szanse na wyższą marżowość niż w przypadku bardzo konkurencyjnego rynku europejskiego – powiedział Piotr Kuffel, dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej BGK. To zarazem szansa, z której mogą skorzystać polskie firmy. Warunkiem zaangażowania BGK w transakcję był bowiem udział w realizacji zlecenia polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej. W rezultacie pośrednim beneficjentami finansowania będą polscy eksporterzy.
Czytaj więcej
Należący do grupy BGK fundusz Vinci zainwestuje 40 mln zł w fińsko-polską spółkę Iceye, która wyt...
Budowa 430-kilometrowej linii kolejowej, łączącej wschodnie rejony Afryki z głównym portem morskim Tanzanii – Dar es Salaam, będącym bramą handlową dla sąsiednich państw, ma kluczowe znaczenie dla całego regionu. Pozwoli obniżyć koszty transportu, a zarazem przyczyni się do integracji i wsparcia lokalnych gospodarek.
Kredyt udzielony przez konsorcjum z udziałem BGK ubezpieczy KUKE. Zdaniem Piotra Maciaszka, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE, polscy eksporterzy powinni wykorzystać realizację inwestycji dla ulokowania się w jednej z najbardziej stabilnych politycznie, zarazem dynamicznie rozwijających się gospodarek w Afryce.
Chłonny rynek afrykański, będący jednak rynkiem podwyższonego ryzyka, od lat budzi duże zainteresowanie polskich eksporterów, szukających wsparcia dla potencjalnej ekspansji. W najbliższą środę BGK organizuje międzynarodową konferencję, której tematem będą możliwości eksportowe oraz inwestycyjne na kontynencie afrykańskim. Bank już wcześniej pośrednio wspierał na nim polskie firmy.
W ubiegłym roku BGK udzielił finansowego wsparcia Ministerstwu Finansów. Udzielony w formule tzw. sovereign finance kredyt w wysokości 40 mln dol. był częścią szerszego finansowania międzynarodowego konsorcjum banków (wartego łącznie 300 mln dol.) i został przeznaczony na modernizację 250 km drogi w północno-wschodniej części kraju. Tu także warunkiem zaangażowania BGK w bezpośrednie finansowanie angolskiego rządu był udział polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej w realizacji zlecenia.
Z kolei w 2023 r. 23 mln euro długoterminowego kredytu BGK przyznał rządowi Rwandy – celem był zakup polskiego systemu chłodzenia mleka. Było to pierwsze tego typu finansowanie udzielone przez jakikolwiek bank w Polsce. Przy tym wartość inwestycji znacznie przewyższała roczną wielkość polskiego eksportu do Rwandy, kształtującą się na poziomie kilku milionów euro. Polskim eksporterem, który wykorzystał środki z kredytu, jest łódzka firma Faspol, projektująca i wykonująca specjalistyczne zbiorniki m.in. dla przemysłu spożywczego i chemicznego, która wcześniej dostarczała je do odbiorców w Kenii, Tanzanii, Ghanie i Senegalu.
Na kontynencie afrykańskim do perspektywicznych kierunków polskiego eksportu należą zwłaszcza dynamicznie rozwijająca się Nigeria, jedna z największych afrykańskich gospodarek. Ponadto Algieria, do której polscy producenci dostarczają maszyny i urządzenia przemysłowe, produkty chemiczne oraz artykuły spożywcze, czy Republika Południowej Afryki, będąca kluczowym partnerem polskich eksporterów na południu kontynentu.
Na razie polski eksport musi mierzyć się z problemami na najważniejszym dla niego kierunku – strefie euro. Mimo spowolnienia gospodarczego w całej Europie, radzi sobie w miarę nieźle. Według danych GUS, zagraniczna sprzedaż towarów wyniosła w 2024 r. 353 mld euro i w stosunku do 2023 r. pozostała na niezmienionym poziomie. Natomiast w pierwszej połowie 2025 r. zwiększyła się umiarkowanie – do 179,4 mld euro, co oznacza wzrost o 1,6 proc., choć przy znacznie większym, bo wzroście importu o 5,3 proc. do 181,8 mld euro. To tempo wzrostu eksportu – przynajmniej na razie – udaje się utrzymać. Jak podała w ubiegłym tygodniu Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), w pierwszych ośmiu miesiącach obecnego roku, w porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2024 r. zagraniczna sprzedaż polskich towarów nadal wykazała wzrost o 1,6 proc., przekraczając poziom 236 mld euro. Głównym odbiorcą polskich towarów pozostają Niemcy, z udziałem wynoszącym 27 proc..
– Polski eksport utrzymuje stabilny wzrost, mimo chłodniejszej koniunktury w strefie euro. Firmy coraz lepiej dywersyfikują kierunki sprzedaży, choć zależność od rynku niemieckiego pozostaje silna – komentuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG. Jak podkreśla, przedsiębiorcy powinni łączyć ekspansję eksportową z budową odporności łańcuchów dostaw. – To klucz do utrzymania konkurencyjności – podkreśla Soroczyński.
Jak poinformowała w poniedziałek Konfederacja Lewiatan, w ostatnim czasie eksport pomaga odzyskać impet produkcji przemysłowej. Wzrost zamówień eksportowych był widoczny zwłaszcza w motoryzacji i sprzęcie elektrycznym. Ale miał się także przyczynić do wzrostu produkcji sprzedanej m.in. w przemyśle tytoniowym, odzieżowym oraz w produkcji artykułów spożywczych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W kredytowanie afrykańskich rządów coraz mocniej angażuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, BGK w konsorcjum z pięcioma międzynarodowymi bankami udzielił wartego 76,5 mln dol. kredytu rządowi Tanzanii na sfinansowanie budowy strategicznej dla rozwoju tego kraju linii kolejowej. Łączna wartość kredytu, jaki sześć banków udzieliło Ministerstwu Finansów Tanzanii, przekracza 347 mln dol. Wkład BGK, który udzielił finansowania ze środków własnych, w ramach rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” jest największy.
W piątkowym głosowaniu za propozycją wyższych obciążeń dla sektora bankowego opowiedziało się 238 posłów, a 187,...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
W czasach dynamicznych zmian austriacka Grupa Erste pozostaje symbolem stabilności w europejskiej gospodarce.
Kobieta, która twierdzi, że była ofiarą przemocy ze strony Jeffreya Epsteina, wniosła pozew przeciwko Bank of Am...
Prezes banku JP Morgan Chase widzi na rynku długu prywatnego zagrożenia dla stabilności finansowej. To skutek m....
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Banki wciąż notują bardzo dobre wyniki finansowe, mimo obniżek stóp procentowych. Jednak w środowisku czuć presj...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas