Armia przejmuje władzę na Madagaskarze
O rychłym zaprzysiężeniu Randrianiriny na prezydenta informuje agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zbliżone do sprawy.
W poniedziałek prezydent Rajoelina opuścił kraj, rzekomo na pokładzie francuskiego samolotu wojskowego. Następnie wygłosił orędzie, opublikowane na jego profilu na Facebooku, w którym poinformował, że udał się w „bezpieczne miejsce” z obawy o swoje życie. Podpisał też dekret o rozwiązaniu izby niższej parlamentu. Swoim przeciwnikom zarzucił przeprowadzenie zamachu stanu.
Opozycja zignorowała dekret. Lider opozycji Sitena Randrianasoloniaiko oświadczył, że dekret ws. rozwiązania izby niższej parlamentu jest nieważny, ponieważ prezydent nie odbył wymaganych konsultacji z przewodniczącym parlamentu. Parlament we wtorek przegłosował impeachment Rajoeliny, a pułkownik Randrianirina ogłosił, że armia przejmuje władzę w kraju wobec nieobecności prezydenta. Randrianirina dodał, że armia rozwiązuje wszystkie instytucje państwa oprócz izby niższej parlamentu.
Rajoelina potępił przejęcie władzy przez swoich przeciwników i odmówił zgody na odejście z urzędu. Przebywając poza krajem nie ma jednak wpływu na bieg wydarzeń.
Teraz, w ciągu dwóch dni, płk Randrianirina ma zostać zaprzysiężony na prezydenta w obecności przedstawicieli Wysokiego Sądu Konstytucyjnego, którzy zaproponowali mu objęcie tego urzędu.
Randrianirina poinformował we wtorek dziennikarzy, że komitet, na czele którego stoją przedstawiciele armii, będzie rządził krajem maksymalnie dwa lata, wraz z przejściowym rządem, zanim w kraju dojdzie do nowych wyborów.
Jednostka CAPSAT, na czele której stoi płk Randrianirina, odegrała kluczową rolę w zamachu stanu z 2009 roku, który wyniósł do władzy Rajoelinę.
Na Madagaskarze, wyspie położonej na Oceanie Indyjskim, u wybrzeży Afryki, od dłuższego czasu trwają protesty przeciwko korupcji władz i złej sytuacji materialnej mieszkańców. Kluczową rolę w protestach odgrywają młodzi mieszkańcy Madagaskaru, przez co demonstracje określano w przeszłości mianem protestów pokolenia Zet.
Protesty na Madagaskarze, byłej francuskiej kolonii w Afryce, wybuchły 25 września, w związku z przerwami w dostawach wody i prądu. Szybko jednak przekształciły się w rebelię przeciwko władzom kraju oskarżanym o nieudolne rządy, korupcję i niezapewnienie mieszkańcom kraju dostępu do podstawowych usług.
Wobec protestów prezydent Rajoelina zdecydował się na odwołanie rządu, ale nie uspokoiło to nastrojów. – Przepraszamy, jeśli członkowie rządu nie wywiązali się z zadań im powierzonych – mówił prezydent w orędziu po zdymisjonowaniu rządu. Wcześniej odwołał ministra energii za to, że ten nie wywiązywał się z obowiązków. Protestujący zaczęli się jednak domagać dymisji głowy państwa.
Od 25 września w starciach pomiędzy protestującymi a siłami bezpieczeństwa zginęły co najmniej 22 osoby, a ok. 100 zostało rannych – szacuje ONZ. Komisja Praw Człowieka ONZ potępiła użycie przez władze Madagaskaru „niepotrzebnej siły” stosowanej przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa próbujących stłumić protesty.
W liczącym ok. 30 mln mieszkańców Madagaskarze 3/4 populacji żyje w biedzie. PKB per capita zmniejszyło się w kraju między 1960 (rok uzyskania niepodległości) a 2020 rokiem o 45 proc. – wynika z szacunków Banku Światowego.
Madagaskar jest największym na świecie producentem wanilii, eksportuje także nikiel, kobalt, tekstylia.
