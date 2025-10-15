O rychłym zaprzysiężeniu Randrianiriny na prezydenta informuje agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zbliżone do sprawy.

Madagaskar: Płk Michael Randrianirina rozwiązał instytucje państwowe i zostanie prezydentem

W poniedziałek prezydent Rajoelina opuścił kraj, rzekomo na pokładzie francuskiego samolotu wojskowego. Następnie wygłosił orędzie, opublikowane na jego profilu na Facebooku, w którym poinformował, że udał się w „bezpieczne miejsce” z obawy o swoje życie. Podpisał też dekret o rozwiązaniu izby niższej parlamentu. Swoim przeciwnikom zarzucił przeprowadzenie zamachu stanu.

Opozycja zignorowała dekret. Lider opozycji Sitena Randrianasoloniaiko oświadczył, że dekret ws. rozwiązania izby niższej parlamentu jest nieważny, ponieważ prezydent nie odbył wymaganych konsultacji z przewodniczącym parlamentu. Parlament we wtorek przegłosował impeachment Rajoeliny, a pułkownik Randrianirina ogłosił, że armia przejmuje władzę w kraju wobec nieobecności prezydenta. Randrianirina dodał, że armia rozwiązuje wszystkie instytucje państwa oprócz izby niższej parlamentu.

Rajoelina potępił przejęcie władzy przez swoich przeciwników i odmówił zgody na odejście z urzędu. Przebywając poza krajem nie ma jednak wpływu na bieg wydarzeń.