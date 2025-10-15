Rzeczpospolita
Donald Tusk dwa lata po wyborach: Nie skapitulujemy, walka o lepszą Polskę trwa

Premier Donald Tusk w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych, które doprowadziły do utworzenia koalicyjnego rządu i odsunięcia PiS-u od władzy, zwrócił się do wyborców. Szef rządu podczas otwartego spotkania w Piotrkowie Trybunalskim zapewnił między innymi, że „nie zrezygnuje z walki o lepszą Polskę”.

Publikacja: 15.10.2025 17:46

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: PAP/Adam Warżawa

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak przebiegało spotkanie premiera Donalda Tuska w Piotrkowie Trybunalskim w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych?
  • Jakie tematy były poruszane podczas otwartego wydarzenia zorganizowanego przez Donalda Tuska?
  • Jakie są wyniki sondażu dotyczącego oceny rządu koalicji przez Polaków po dwóch latach od wyborów?

W środę 15 października mijają dwa lata, odkąd obecna koalicja rządząca – tworzona przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 i Lewicę – wygrała wybory parlamentarne. Na komitety tych partii głosowało łącznie 53,71 proc. uczestników wyborów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wówczas poparcie 35,38 proc. głosujących, Konfederacja – 7,16 proc. 

Choć w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych premier Donald Tusk zdecydował o nieorganizowaniu wspólnych wydarzeń w koalicji, spotkał się on tego dnia z wyborcami, mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Co podczas wydarzenia powiedział szef rządu?

Donald Tusk w Piotrkowie Trybunalskim: Nie zrezygnujemy z walki i lepszą Polskę

Premier Donald Tusk, który 15 października spotkał się z wyborcami podczas otwartego wydarzenia, zorganizowanego w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 (ZSP 4) w Piotrkowie Trybunalskim, zaznaczył, że „nie zrezygnuje z walki o lepszą Polskę”. 

Jeszcze przed spotkaniem radna Małgorzata Pingot, która zachęcała w sieci do wzięcia udziału w wydarzeniu, podkreślała, że oczekuje się, iż premier poruszy tematy ważne dla regionu i kraju, odpowie na pytania wyborców oraz przedstawi plany rządu na najbliższe miesiące. – To szczególny dzień dla naszego kraju, bo to druga rocznica wygranych wyborów parlamentarnych. Ponadto, wielu śmiało się z mojego zaproszenia, jakie wygłosiłam w Pabianicach, ale okazało się, że premier jednak znalazł czas, by do Piotrkowa przyjechać – mówiła. 

Jak po dwóch latach Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Wyniki sondażu

Dwa lata po wyborach parlamentarnych w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” aż 65,4 proc. respondentów przyznaje, że Koalicja 15 października rządzi gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. twierdzi, że koalicja rządzi zgodnie z ich oczekiwaniami. A jedynie 3,3 proc. respondentów uważa, że władza jest sprawowana lepiej. Nie ma zdania 3,5 proc. badanych.

Foto: Paweł Krupecki

Nie dziwi, że 71 proc. wyborców opozycji (PiS, Konfederacji, Partii Razem, Konfederacji Korony Polskiej) ma złe zdanie o administracji Donalda Tuska, ale dzwonkiem alarmowym powinno być dla premiera, że aż 43 proc. wyborców Koalicji 15 października uważa, że rządzi ona „gorzej, niż się spodziewali”. Jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, to niezadowolonych jest 42 proc. wyborców, ale aż 83 proc. Trzeciej Drogi i 74 proc. Nowej Lewicy. Wśród głosujących na Konfederację i PiS to odpowiednio: 84 proc. i 86 proc. A jedynie niewiele ponad połowa głosujących na KO (51 proc.) uważa, że obecna koalicja „rządzi zgodnie z moimi oczekiwaniami”, znacznie mniej Nowej Lewicy (21 proc.) oraz Trzeciej Drogi (11 proc.).

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

47 proc. wyborców głosujących w wyborach prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego uważa, że rządzący nie spełniają pokładanych w nich nadziei, a 48 proc. jest odwrotnego zdania. Wyborcy Szymona Hołowni mają gorszą opinię o obecnej władzy, gdyż 53 proc. uważa, że jest ona sprawowana poniżej ich oczekiwań, a jedynie 27 proc. nie jest zawiedzionych. Oczywiście, najgorzej obecna koalicja rządząca wypada w oczach elektoratu prawicowych kandydatów na prezydenta. Takiego zdania jest 84 proc. wyborców Karola Nawrockiego, 63 proc. wyborców Sławomira Mentzena i 100 proc. Grzegorza Brauna, ale mocno zawiedziony jest również elektorat kandydatów lewicowych: Adriana Zandberga (92 proc.) i Magdaleny Biejat (70 proc.).

