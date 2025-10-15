Aktualizacja: 15.10.2025 18:04 Publikacja: 15.10.2025 17:46
Premier Donald Tusk
W środę 15 października mijają dwa lata, odkąd obecna koalicja rządząca – tworzona przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 i Lewicę – wygrała wybory parlamentarne. Na komitety tych partii głosowało łącznie 53,71 proc. uczestników wyborów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wówczas poparcie 35,38 proc. głosujących, Konfederacja – 7,16 proc.
Choć w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych premier Donald Tusk zdecydował o nieorganizowaniu wspólnych wydarzeń w koalicji, spotkał się on tego dnia z wyborcami, mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Co podczas wydarzenia powiedział szef rządu?
Premier Donald Tusk, który 15 października spotkał się z wyborcami podczas otwartego wydarzenia, zorganizowanego w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 (ZSP 4) w Piotrkowie Trybunalskim, zaznaczył, że „nie zrezygnuje z walki o lepszą Polskę”.
Jeszcze przed spotkaniem radna Małgorzata Pingot, która zachęcała w sieci do wzięcia udziału w wydarzeniu, podkreślała, że oczekuje się, iż premier poruszy tematy ważne dla regionu i kraju, odpowie na pytania wyborców oraz przedstawi plany rządu na najbliższe miesiące. – To szczególny dzień dla naszego kraju, bo to druga rocznica wygranych wyborów parlamentarnych. Ponadto, wielu śmiało się z mojego zaproszenia, jakie wygłosiłam w Pabianicach, ale okazało się, że premier jednak znalazł czas, by do Piotrkowa przyjechać – mówiła.
Dwa lata po wyborach parlamentarnych w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” aż 65,4 proc. respondentów przyznaje, że Koalicja 15 października rządzi gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. twierdzi, że koalicja rządzi zgodnie z ich oczekiwaniami. A jedynie 3,3 proc. respondentów uważa, że władza jest sprawowana lepiej. Nie ma zdania 3,5 proc. badanych.
Nie dziwi, że 71 proc. wyborców opozycji (PiS, Konfederacji, Partii Razem, Konfederacji Korony Polskiej) ma złe zdanie o administracji Donalda Tuska, ale dzwonkiem alarmowym powinno być dla premiera, że aż 43 proc. wyborców Koalicji 15 października uważa, że rządzi ona „gorzej, niż się spodziewali”. Jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, to niezadowolonych jest 42 proc. wyborców, ale aż 83 proc. Trzeciej Drogi i 74 proc. Nowej Lewicy. Wśród głosujących na Konfederację i PiS to odpowiednio: 84 proc. i 86 proc. A jedynie niewiele ponad połowa głosujących na KO (51 proc.) uważa, że obecna koalicja „rządzi zgodnie z moimi oczekiwaniami”, znacznie mniej Nowej Lewicy (21 proc.) oraz Trzeciej Drogi (11 proc.).
47 proc. wyborców głosujących w wyborach prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego uważa, że rządzący nie spełniają pokładanych w nich nadziei, a 48 proc. jest odwrotnego zdania. Wyborcy Szymona Hołowni mają gorszą opinię o obecnej władzy, gdyż 53 proc. uważa, że jest ona sprawowana poniżej ich oczekiwań, a jedynie 27 proc. nie jest zawiedzionych. Oczywiście, najgorzej obecna koalicja rządząca wypada w oczach elektoratu prawicowych kandydatów na prezydenta. Takiego zdania jest 84 proc. wyborców Karola Nawrockiego, 63 proc. wyborców Sławomira Mentzena i 100 proc. Grzegorza Brauna, ale mocno zawiedziony jest również elektorat kandydatów lewicowych: Adriana Zandberga (92 proc.) i Magdaleny Biejat (70 proc.).
