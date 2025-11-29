Wołodymyr Zełenski poinformował o sprawie we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz przewodniczący ukraińskiej delegacji, Rustem Umerow, wraz z zespołem, jest już w drodze do Stanów Zjednoczonych” – napisał.

„Rustem przedstawił dziś raport, a zadanie jest jasne: szybko i konkretnie wypracować kroki niezbędne do zakończenia wojny” – stwierdził Zełenski. Zadeklarował, że Ukraina kontynuuje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi „w najbardziej konstruktywny sposób”. „Oczekujemy, że wyniki spotkań w Genewie zostaną teraz opracowane w Stanach Zjednoczonych. Z niecierpliwością oczekuję raportu naszej delegacji po jej pracach w tę niedzielę. Ukraina działa na rzecz godnego pokoju” – oświadczył ukraiński prezydent.

Rozmowy USA-Ukraina. Rustem Umerow leci do Stanów Zjednoczonych

Do sprawy odniósł się też Rustem Umerow. „Delegacja ukraińska jest w drodze do Stanów Zjednoczonych, aby kontynuować koordynowanie następnych kroków, których celem jest osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju” – napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że rano rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim i przekazał mu informacje na temat stanu przygotowań, kluczowych stanowisk negocjacyjnych oraz oczekiwanych wyników nadchodzącego etapu rozmów.

„W Stanach Zjednoczonych będziemy kontynuować uzgadnianie wszystkich ustaleń, które zapadły podczas spotkań w Genewie” – zadeklarował Umerow, były minister obrony Ukrainy. Dodał, że Ukraina „kontynuuje systematyczne i konstruktywne wysiłki dyplomatyczne na rzecz sprawiedliwego pokoju”.