Rzeczpospolita
Wydarzenia
Największy mecenas kultury i sportu

W Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie można oglądać wystawę „Totalizator Sportowy.70 lat w służbie sportu"

Publikacja: 24.02.2026 08:46

Na jubileuszowej wystawie „Totalizator Sportowy. 70 lat w służbie sportu" w Centrum Olimpijskim

Foto: Monika Kuc

Monika Kuc

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Totalizator Sportowy wpływał na rozwój polskiego sportu i kultury przez ostatnie 70 lat?
  • Jakie kwoty Totalizator Sportowy przeznaczył na wsparcie sportu i kultury od 1994 do 2025 roku?
  • W jaki sposób Totalizator Sportowy przyczynił się do odbudowy i wsparcia kluczowych instytucji kultury w Polsce?
  • Jakie role odgrywa Totalizator Sportowy i jego ambasadorzy we wsparciu sportowców i rozwoju infrastruktury sportowej?

To kolejne wydarzenie jubileuszowe Totalizatora Sportowego, prezentujące go jako największego mecenasa polskiego sportu i kultury. Dofinansowanie przez Totalizatora polskiego sportu w latach 1994-2024 wyniosło ponad 18 mld zł, a kultury 4 mld zł. W 2025 r. na sport przekazał blisko 1,4 mld zł, a na kulturę 400 mln zł. Środki te wsparły m.in. odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzea Narodowe w Warszawie i w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz liczne imprezy kulturalne (np. Festiwal Wielkanocny Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina).

W sporcie Totalizator wspomagał fundusz Polskiego Komitetu Olimpijskiego i bezpośrednio Igrzyska Olimpijskie oraz naszych olimpijczyków, m.in. w Atlancie, Atenach, Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro Tokio, Paryżu. A także budowę i remont ważnych obiektów dla olimpijczyków w kraju, np. ośrodka w Spale.

Czytaj więcej

Artyści na uroczystości obchodów 70-lecia Totalizatora Sportowego w MSN
Kultura
Sztuka i biznes. Artyści na jubileusz Totalizatora Sportowego

Misja na miarę marzeń

Podczas poniedziałkowego wernisażu wystawy Marek Orzechowski, prezes Zarządu Fundacji Totalizatora Sportowego mówił: – To opowieść o siedmiu dekadach odpowiedzialności, konsekwencji realnego wsparcia dla polskiego sportu. To historia tysięcy sportowców, inwestycji oraz milionów kibiców, którzy przez lata wspólnie tworzyli sportowe emocje i narodową dumę. Totalizator Sportowy od 70 lat jest nie tylko instytucją – jest mecenasem marzeń. Marzeń o medalach, rekordach i wielkich zwycięstwach.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, został powołany do życia w 1955 r.. – Wtedy postanowiono, że dzięki firmie pod tą nazwą będziemy odbudowywać infrastrukturę sportową po zniszczeniach wojennych. 70 lat minęło, a my nadal inwestujemy w sport, sportowców, infrastrukturę, boiska, hale sportowe, realizując tę samą piękną misję. Państwo jesteście uczestnikami tej podróży, która zaczęła się przed 70 laty i trwać będzie jeszcze przez wiele następnych, mówiła z kolei Beata Stelmach, prezes Zarządu Fundacji Totalizatora Sportowego.

Sport to zdrowie

Na wystawie, kuratorowanej przez Andrzeja Kowalczyka i Oskara Radka, można oglądać m.in. plakaty projektowane dla Totalizatora przez wybitnych przedstawicieli Polskiej Szkoły Plakatu. Warto przy okazji zwrócić też uwagę na hasła, jakie promowały, np. „Totalizator sportowy buduje obiekty sportowe” czy „Sport to zdrowie”.

Historyczne plakaty projektowane dla Totalizatora Sportowego

Foto: Monika Kuc

Mamy również okazję poznać bliżej Ambasadorów Totalizatora Sportowego – od Marcina Gortata do Roberta Lewandowskiego.

Zebrano także wiele historycznych dokumentów, pamiątek i ciekawych eksponatów. Zobaczymy tu m.in. pierwszy model ustandaryzowanej kolektury z lat 60., konkurującej z kioskami Ruchu. Sieć sprzedaży Totalizatora Sportowego szybko się rozrastała; w połowie lat 60. było 1900 punktów sprzedaży, w 2004 r. – 11 tysięcy, a dziś ich liczba zbliża się do 30 tysięcy.

Uwagę przyciąga pierwsza mechaniczna maszyna losująca (z żółtymi piłeczkami w transparentnym kontenerze), która w Totalizatorze pojawiła się w 1973 r.. Wcześniej ręcznie losowo wyciągano ebonitowe tulejki ze szklanego graniastosłupa. Dzisiaj grać można też online.

Pierwsza mechaniczna maszyna losująca Totalizatora Sportowego z 1973 roku

Foto: Monika Kuc

Organizatorzy ekspozycji twierdzą, że warto traktować grę nie tylko jako hazard, bo nie chodzi w niej wyłącznie o naszą wygraną. Wydane pieniądze zawsze służą też innym – sportowcom albo ludziom kultury.

e-Wydanie
