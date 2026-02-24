Z tego artykułu dowiesz się: Jak Totalizator Sportowy wpływał na rozwój polskiego sportu i kultury przez ostatnie 70 lat?

To kolejne wydarzenie jubileuszowe Totalizatora Sportowego, prezentujące go jako największego mecenasa polskiego sportu i kultury. Dofinansowanie przez Totalizatora polskiego sportu w latach 1994-2024 wyniosło ponad 18 mld zł, a kultury 4 mld zł. W 2025 r. na sport przekazał blisko 1,4 mld zł, a na kulturę 400 mln zł. Środki te wsparły m.in. odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzea Narodowe w Warszawie i w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz liczne imprezy kulturalne (np. Festiwal Wielkanocny Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina).

W sporcie Totalizator wspomagał fundusz Polskiego Komitetu Olimpijskiego i bezpośrednio Igrzyska Olimpijskie oraz naszych olimpijczyków, m.in. w Atlancie, Atenach, Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro Tokio, Paryżu. A także budowę i remont ważnych obiektów dla olimpijczyków w kraju, np. ośrodka w Spale.

Misja na miarę marzeń

Podczas poniedziałkowego wernisażu wystawy Marek Orzechowski, prezes Zarządu Fundacji Totalizatora Sportowego mówił: – To opowieść o siedmiu dekadach odpowiedzialności, konsekwencji realnego wsparcia dla polskiego sportu. To historia tysięcy sportowców, inwestycji oraz milionów kibiców, którzy przez lata wspólnie tworzyli sportowe emocje i narodową dumę. Totalizator Sportowy od 70 lat jest nie tylko instytucją – jest mecenasem marzeń. Marzeń o medalach, rekordach i wielkich zwycięstwach.