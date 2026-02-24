Na jubileuszowej wystawie „Totalizator Sportowy. 70 lat w służbie sportu" w Centrum Olimpijskim
To kolejne wydarzenie jubileuszowe Totalizatora Sportowego, prezentujące go jako największego mecenasa polskiego sportu i kultury. Dofinansowanie przez Totalizatora polskiego sportu w latach 1994-2024 wyniosło ponad 18 mld zł, a kultury 4 mld zł. W 2025 r. na sport przekazał blisko 1,4 mld zł, a na kulturę 400 mln zł. Środki te wsparły m.in. odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzea Narodowe w Warszawie i w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz liczne imprezy kulturalne (np. Festiwal Wielkanocny Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina).
W sporcie Totalizator wspomagał fundusz Polskiego Komitetu Olimpijskiego i bezpośrednio Igrzyska Olimpijskie oraz naszych olimpijczyków, m.in. w Atlancie, Atenach, Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro Tokio, Paryżu. A także budowę i remont ważnych obiektów dla olimpijczyków w kraju, np. ośrodka w Spale.
Czytaj więcej
Mural Tytusa Brzozowskiego i seria zwycięskich konkursowych plakatów uświetnia obchody 70-lecia T...
Podczas poniedziałkowego wernisażu wystawy Marek Orzechowski, prezes Zarządu Fundacji Totalizatora Sportowego mówił: – To opowieść o siedmiu dekadach odpowiedzialności, konsekwencji realnego wsparcia dla polskiego sportu. To historia tysięcy sportowców, inwestycji oraz milionów kibiców, którzy przez lata wspólnie tworzyli sportowe emocje i narodową dumę. Totalizator Sportowy od 70 lat jest nie tylko instytucją – jest mecenasem marzeń. Marzeń o medalach, rekordach i wielkich zwycięstwach.
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, został powołany do życia w 1955 r.. – Wtedy postanowiono, że dzięki firmie pod tą nazwą będziemy odbudowywać infrastrukturę sportową po zniszczeniach wojennych. 70 lat minęło, a my nadal inwestujemy w sport, sportowców, infrastrukturę, boiska, hale sportowe, realizując tę samą piękną misję. Państwo jesteście uczestnikami tej podróży, która zaczęła się przed 70 laty i trwać będzie jeszcze przez wiele następnych, mówiła z kolei Beata Stelmach, prezes Zarządu Fundacji Totalizatora Sportowego.
Na wystawie, kuratorowanej przez Andrzeja Kowalczyka i Oskara Radka, można oglądać m.in. plakaty projektowane dla Totalizatora przez wybitnych przedstawicieli Polskiej Szkoły Plakatu. Warto przy okazji zwrócić też uwagę na hasła, jakie promowały, np. „Totalizator sportowy buduje obiekty sportowe” czy „Sport to zdrowie”.
Historyczne plakaty projektowane dla Totalizatora Sportowego
Mamy również okazję poznać bliżej Ambasadorów Totalizatora Sportowego – od Marcina Gortata do Roberta Lewandowskiego.
Zebrano także wiele historycznych dokumentów, pamiątek i ciekawych eksponatów. Zobaczymy tu m.in. pierwszy model ustandaryzowanej kolektury z lat 60., konkurującej z kioskami Ruchu. Sieć sprzedaży Totalizatora Sportowego szybko się rozrastała; w połowie lat 60. było 1900 punktów sprzedaży, w 2004 r. – 11 tysięcy, a dziś ich liczba zbliża się do 30 tysięcy.
Uwagę przyciąga pierwsza mechaniczna maszyna losująca (z żółtymi piłeczkami w transparentnym kontenerze), która w Totalizatorze pojawiła się w 1973 r.. Wcześniej ręcznie losowo wyciągano ebonitowe tulejki ze szklanego graniastosłupa. Dzisiaj grać można też online.
Pierwsza mechaniczna maszyna losująca Totalizatora Sportowego z 1973 roku
Organizatorzy ekspozycji twierdzą, że warto traktować grę nie tylko jako hazard, bo nie chodzi w niej wyłącznie o naszą wygraną. Wydane pieniądze zawsze służą też innym – sportowcom albo ludziom kultury.
Czytaj więcej
55-tysięczne malownicze miasto nad rzeką Wag z górującym nad nim potężnym zamkiem, oddalone 120 k...
Przeżywająca trudności finansowe Metropolitan Opera w Nowym Jorku ogłosiła skromniejszy niż zwykle repertuar na...
55-tysięczne malownicze miasto nad rzeką Wag z górującym nad nim potężnym zamkiem, oddalone 120 km od Bratysławy...
Cieszyła się ogromną sympatią widzów. Zagrała setki ról w teatrze, a przede wszystkim w filmach i serialach, któ...
Zmarła Bożena Dykiel – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas