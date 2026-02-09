Aktualizacja: 09.02.2026 22:38 Publikacja: 09.02.2026 21:59
Artyści na uroczystości obchodów 70-lecia Totalizatora Sportowego w MSN
Foto: Monika Kuc
Barwne gigantyczne dzieło malarza Tytusa Brzozowskiego powstało w Warszawie w przestrzeni publicznej na dwóch ścianach kamienicy na Pradze przy ul. Zamoyskiego 37.
Artysta połączył w swym muralu charakterystyczne dla stolicy obiekty kultury i sportu, m.in. Zamek Królewski i stadion PGE Narodowy z symbolicznym znakiem Totalizatora – wirującymi żółtymi kulami, losowo wskazującymi wygraną oraz jego urodzinową liczbą 70.
- Moje projekty zawsze są bardzo silnie związane z miejscem, w którym powstają – tłumaczy Tytus Brzozowski. – Na tym polega moja metoda, żeby prace, które tworzę były związane z lokalną społecznością, żeby mieszkańcy dostawali coś, co ich dotyczy. Dlatego pojawiały się w nich lokalne obiekty i narracje. To już moja druga praca związana z Totalizatorem Sportowym i jego wkładem w polską kulturę i polski sport. Poprzedni mural o tej tematyce powstał przed pięciu laty także w Warszawie przy ul. Targowej 26/30.
Beata Stelmach, prezeska Zarządu Totalizatora Sportowego
Brzozowski jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, architektem i akwarelistą, zafascynowanym miastem. W swych pracach często zestawia sylwetki gmachów i ludzi, tworząc sceny z pogranicza rzeczywistości i fantastyki. Jego ulubioną bohaterką jest Warszawa. W stolicy powstało już 14 jego murali. Jeden z najpopularniejszych, zwany przez publiczność „Domek” znajduje się na Odolanach przy ul. Wschowskiej 10 (zajmuje trzy ściany niewielkiego budynku, a w kompozycji tego muralu znaczącą rolę grają autentyczne okna).
Sam artysta za jeden z najważniejszych swych projektów uważa mural „Dżungla miejska” z lokalną architekturą, ale i drzewami, pod którymi przechadzają się żyrafy z praskiego ZOO.
Najnowszy mural na 70-lecie Totalizatora Sportowego zajmuje powierzchnię 604 m kw. Przy pracy nad nim zaangażowanych było 21 osób. Jest to dzieło ekologiczne, bo pokrywa je specjalna warstwa antysmogowa, aktywowana światłem. Zawiera ona nanocząsteczki dwutlenku tytanu, które inicjują reakcje chemiczne rozkładające zanieczyszczenia w powietrzu. Jego moc oczyszczania zbliżona do około 600 drzew.
Mural Tytusa Brzozowskiego
Foto: Materiały prasowe
Podczas wirtualnej prezentacji muralu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Beata Stelmach, Prezeska Zarządu Totalizatora Sportowego, mówiła o działaniach Totalizatora na rzecz kultury: – Chcemy współtworzyć z Polkami i Polakami aktywne społeczeństwo w każdym wymiarze, również tym kulturalnym. To dlatego co roku przekazujemy rekordowe kwoty na Fundusz Promocji Kultury, którym rozporządza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za 2025 r. były to ponad 364 miliony zł. Od 2003 r. zaś, czyli odkąd zasilamy ten fundusz, kwota ta przekroczyła 4,3 miliarda zł.
Podczas poniedziałkowej uroczystości w MSN ogłoszono także laureatów konkursu na plakat z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs cieszył się rekordowym zainteresowaniem – 834 artystów nadesłało na niego 1687 prac.
Pierwszą nagrodę w konkursie na plakat z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego zdobył Grzegorz Myćka
Foto: Monika Kuc
I miejsce i 20 tys. zł zdobył Grzegorz Myćka za plakat z uśmiechem szczęścia. II miejsce i 12 tys. zł – Jakub Kamiński za plakat z czterolistną koniczyną, III miejsce i 7 tys. zł – Przemysław Hajek za czarno-białą kompozycję z pogranicza świata cyfrowego i wizualnej abstrakcji.
A wyróżnieniami uhonorowano: Alicję Wolanin, Bartosza Mikołajczyka, Macieja Lewandowskiego, Magdalenę Marchwicką (która otrzymała także nagrodę publiczności), Nikodema Pręgowskiego i Olę Sowińską.
Organizatorzy konkursu przypominają, że tradycja współpracy Totalizatora Sportowego z twórcami plakatu jest już bardzo długa. Autorem pierwszego plakatu dla firmy był w 1956 r. Konstanty Marian Sopoćko. A w następnych dekadach wielu innych wybitnych polskich grafików, m.in. Antoni Uniechowski, Rafał Olbiński, Hubert Hilscher, Barbara Krzyżagórska.
