Brzozowski jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, architektem i akwarelistą, zafascynowanym miastem. W swych pracach często zestawia sylwetki gmachów i ludzi, tworząc sceny z pogranicza rzeczywistości i fantastyki. Jego ulubioną bohaterką jest Warszawa. W stolicy powstało już 14 jego murali. Jeden z najpopularniejszych, zwany przez publiczność „Domek” znajduje się na Odolanach przy ul. Wschowskiej 10 (zajmuje trzy ściany niewielkiego budynku, a w kompozycji tego muralu znaczącą rolę grają autentyczne okna).

Sam artysta za jeden z najważniejszych swych projektów uważa mural „Dżungla miejska” z lokalną architekturą, ale i drzewami, pod którymi przechadzają się żyrafy z praskiego ZOO.

Czytaj więcej Kultura Najlepsze wystawy 2026 w Polsce Muzea i galerie w kraju gwarantują przez cały rok mnóstwo wrażeń. Od światowych dzieł Picassa, Er...

Mural ekologiczny

Najnowszy mural na 70-lecie Totalizatora Sportowego zajmuje powierzchnię 604 m kw. Przy pracy nad nim zaangażowanych było 21 osób. Jest to dzieło ekologiczne, bo pokrywa je specjalna warstwa antysmogowa, aktywowana światłem. Zawiera ona nanocząsteczki dwutlenku tytanu, które inicjują reakcje chemiczne rozkładające zanieczyszczenia w powietrzu. Jego moc oczyszczania zbliżona do około 600 drzew.

Mural Tytusa Brzozowskiego Foto: Materiały prasowe

Podczas wirtualnej prezentacji muralu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Beata Stelmach, Prezeska Zarządu Totalizatora Sportowego, mówiła o działaniach Totalizatora na rzecz kultury: – Chcemy współtworzyć z Polkami i Polakami aktywne społeczeństwo w każdym wymiarze, również tym kulturalnym. To dlatego co roku przekazujemy rekordowe kwoty na Fundusz Promocji Kultury, którym rozporządza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za 2025 r. były to ponad 364 miliony zł. Od 2003 r. zaś, czyli odkąd zasilamy ten fundusz, kwota ta przekroczyła 4,3 miliarda zł.