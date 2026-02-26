– Akwizycja w Polsce wynosi naszą pozycję rynkową w regionie na zupełnie nowy poziom. To kamień milowy, który był możliwy tylko dzięki silnym wynikom na wszystkich naszych dotychczasowych rynkach – podkreślał Peter Bosek, prezes Erste Group, podczas czwartkowej konferencji wynikowej w Wiedniu.
Austriacka Erste Group ogłosiła przejęcie Santander Bank Polska w maju 2025 r. To trzeci bank w Polsce pod względem aktywów oraz liczby klientów, a wartość transakcji została oszacowana na ok. 7 mld euro. Nic dziwnego, że stała się ona głównym tematem podsumowania wyników grupy za miniony rok.
Szef Erste Group zaznaczył, że jest to nie tylko największa akwizycja w historii tej instytucji, lecz także strategiczny zwrot, który czyni z Erste niekwestionowanego lidera bankowości w Europie Środkowo-Wschodniej. A Polska – jako największy rynek w tej części Europy i jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej – może stać się nowym silnikiem wzrostu.
Jednocześnie prezes Bosek przedstawił konkretny harmonogram działań. Po przejęciu 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska w styczniu 2026 r. grupa skupi się na procesie integracji. Najbardziej widoczną zmianą dla polskich klientów będzie rebranding.
– W drugim kwartale 2026 r. planujemy zmianę marki na Erste Bank Polska. Mamy już zielone światło od akcjonariuszy, a proces ten będzie przebiegał płynnie – zapowiedział szef grupy.
Skala operacji jest jednak ogromna. Jak wynika z informacji przedstawionych podczas konferencji, rebranding obejmie ok. 1,4 tys. bankomatów oraz 485 placówek. Konieczne też będzie aktualizacja ok. 1,5 tys. materiałów reklamowych oraz przygotowanie blisko 1 mln nowych materiałów papierowych.
Bosek uspokajał inwestorów również w kwestii kosztów integracji, oszacowanych na 180 mln euro. Przyznał, że wchłonięcie banku tej skali wymaga znacznych zasobów i dużego zaangażowania, co było już widoczne w wynikach za 2025 r. – koszty operacyjne grupy wzrosły o 5,8 proc., m.in. z powodu wydatków doradczych i prawnych związanych z polską transakcją. Zarząd podkreśla jednak, że potencjał synergii i efekt skali z nawiązką zrekompensują te nakłady. Pierwsze skonsolidowane wyniki, uwzględniające już bank w Polsce, zostaną zaprezentowane wraz z raportem za pierwszy kwartał 2026 r.
Jeśli chodzi o wyniki samej Erste Group w 2025 r., okazały się one rekordowo wysokie. Grupa wygenerowała zysk netto na poziomie 3,5 mld euro wobec 3,1 mld euro rok wcześniej, co pozwoliło zbudować imponujący współczynnik kapitałowy CET1 na poziomie 19,3 proc. To właśnie ta poduszka finansowa, wypracowana dzięki bardzo dobrej kondycji na rynkach w Czechach, Rumunii czy na Węgrzech, stała się fundamentem do sfinalizowania polskiej akwizycji.
Prezes Bosek zaznaczył przy tym, że to rynki zagraniczne – inne niż austriacki – odpowiadały w 2025 r. za około dwie trzecie zysku netto grupy. Szczególnie chwalił Czechy, których rozwój gospodarczy określił mianem „sensacyjnego”.
Łącznie kredyty dla klientów wzrosły o 6,4 proc. do 232 mld euro, depozyty zwiększyły się o 4,7 proc. do 253 mld euro, a dochód odsetkowy netto osiągnął poziom 7,8 mld euro.
Wyjątkowym sukcesem okazała się także platforma cyfrowa George, wdrażana w Austrii. Dzięki wprowadzeniu funkcji George Invest oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji bank przyciągnął rekordową liczbę młodych inwestorów. Erste planuje wykorzystać to rozwiązanie również na pozostałych rynkach.
Jednocześnie zarząd Erste Group przedstawił ambitne plany na 2026 r. Po pełnej konsolidacji działalności w Polsce wolumen kredytów grupy ma przekroczyć 285 mld euro, wobec 232 mld euro obecnie. Dochód odsetkowy netto ma przekroczyć 11 mld euro.
Choć zysk netto za 2026 r. może zostać obciążony jednorazowymi kosztami związanymi z konsolidacją, skorygowany wynik ma przekroczyć 4 mld euro. Z punktu widzenia akcjonariuszy istotny jest również prognozowany wzrost zysku na akcję (EPS) o ponad 20 proc.
Jedynym „kosztem” ekspansji dla inwestorów pozostaje tymczasowo obniżona dywidenda za 2025 r., która wyniesie 0,75 euro na akcję. Peter Bosek wyjaśniał: przejęcie w Polsce zostało sfinansowane w całości ze środków własnych, co wymagało zatrzymania większej części zysku w spółce.
