Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Szef Erste o przejęciu Santander BP: Dla nas to kamień milowy

Przejęcie Santander Bank Polska to największa transakcja w historii Erste Group i punkt zwrotny w jej rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarząd austriackiej grupy zapowiada szybki rebranding, wykorzystanie efektów skali oraz skokowy wzrost jej wyników już od 2026 roku.

Publikacja: 26.02.2026 16:10

Szef Erste o przejęciu Santander BP: Dla nas to kamień milowy

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie dla Erste Group ma przejęcie Santander Bank Polska?
  • Jakie są planowane etapy rebrandingu Santander BP?
  • Ile Erste Group zarobiła w 2025 r.?
  • Jakie są oczekiwania dotyczące wyników finansowych grupy w 2026 r.?

– Akwizycja w Polsce wynosi naszą pozycję rynkową w regionie na zupełnie nowy poziom. To kamień milowy, który był możliwy tylko dzięki silnym wynikom na wszystkich naszych dotychczasowych rynkach – podkreślał Peter Bosek, prezes Erste Group, podczas czwartkowej konferencji wynikowej w Wiedniu.

Największa akwizycja w historii Erste

Austriacka Erste Group ogłosiła przejęcie Santander Bank Polska w maju 2025 r. To trzeci bank w Polsce pod względem aktywów oraz liczby klientów, a wartość transakcji została oszacowana na ok. 7 mld euro. Nic dziwnego, że stała się ona głównym tematem podsumowania wyników grupy za miniony rok.

Szef Erste Group zaznaczył, że jest to nie tylko największa akwizycja w historii tej instytucji, lecz także strategiczny zwrot, który czyni z Erste niekwestionowanego lidera bankowości w Europie Środkowo-Wschodniej. A Polska – jako największy rynek w tej części Europy i jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej – może stać się nowym silnikiem wzrostu.

Reklama
Reklama

Jednocześnie prezes Bosek przedstawił konkretny harmonogram działań. Po przejęciu 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska w styczniu 2026 r. grupa skupi się na procesie integracji. Najbardziej widoczną zmianą dla polskich klientów będzie rebranding.

Czytaj więcej

Jeden z oddziałów banku Santander w Warszawie
Banki
Rebranding za 250 mln zł. Santander Bank Polska zmienia się w Erste

Rebranding i integracja. Co to znaczy dla klientów?

– W drugim kwartale 2026 r. planujemy zmianę marki na Erste Bank Polska. Mamy już zielone światło od akcjonariuszy, a proces ten będzie przebiegał płynnie – zapowiedział szef grupy.

Skala operacji jest jednak ogromna. Jak wynika z informacji przedstawionych podczas konferencji, rebranding obejmie ok. 1,4 tys. bankomatów oraz 485 placówek. Konieczne też będzie aktualizacja ok. 1,5 tys. materiałów reklamowych oraz przygotowanie blisko 1 mln nowych materiałów papierowych.

Bosek uspokajał inwestorów również w kwestii kosztów integracji, oszacowanych na 180 mln euro. Przyznał, że wchłonięcie banku tej skali wymaga znacznych zasobów i dużego zaangażowania, co było już widoczne w wynikach za 2025 r. – koszty operacyjne grupy wzrosły o 5,8 proc., m.in. z powodu wydatków doradczych i prawnych związanych z polską transakcją. Zarząd podkreśla jednak, że potencjał synergii i efekt skali z nawiązką zrekompensują te nakłady. Pierwsze skonsolidowane wyniki, uwzględniające już bank w Polsce, zostaną zaprezentowane wraz z raportem za pierwszy kwartał 2026 r.

Rekordowe wyniki i solidna poduszka kapitałowa

Jeśli chodzi o wyniki samej Erste Group w 2025 r., okazały się one rekordowo wysokie. Grupa wygenerowała zysk netto na poziomie 3,5 mld euro wobec 3,1 mld euro rok wcześniej, co pozwoliło zbudować imponujący współczynnik kapitałowy CET1 na poziomie 19,3 proc. To właśnie ta poduszka finansowa, wypracowana dzięki bardzo dobrej kondycji na rynkach w Czechach, Rumunii czy na Węgrzech, stała się fundamentem do sfinalizowania polskiej akwizycji.

Reklama
Reklama

Prezes Bosek zaznaczył przy tym, że to rynki zagraniczne – inne niż austriacki – odpowiadały w 2025 r. za około dwie trzecie zysku netto grupy. Szczególnie chwalił Czechy, których rozwój gospodarczy określił mianem „sensacyjnego”.

Łącznie kredyty dla klientów wzrosły o 6,4 proc. do 232 mld euro, depozyty zwiększyły się o 4,7 proc. do 253 mld euro, a dochód odsetkowy netto osiągnął poziom 7,8 mld euro.

Czytaj więcej

Erste Bank zamiast Santandera. Nowy rozdział z rekordowymi wynikami w tle
Banki
Erste Bank zamiast Santandera. Nowy rozdział z rekordowymi wynikami w tle

Wyjątkowym sukcesem okazała się także platforma cyfrowa George, wdrażana w Austrii. Dzięki wprowadzeniu funkcji George Invest oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji bank przyciągnął rekordową liczbę młodych inwestorów. Erste planuje wykorzystać to rozwiązanie również na pozostałych rynkach.

Prognozy na 2026 r.: skokowa skala działalności

Jednocześnie zarząd Erste Group przedstawił ambitne plany na 2026 r. Po pełnej konsolidacji działalności w Polsce wolumen kredytów grupy ma przekroczyć 285 mld euro, wobec 232 mld euro obecnie. Dochód odsetkowy netto ma przekroczyć 11 mld euro.

Choć zysk netto za 2026 r. może zostać obciążony jednorazowymi kosztami związanymi z konsolidacją, skorygowany wynik ma przekroczyć 4 mld euro. Z punktu widzenia akcjonariuszy istotny jest również prognozowany wzrost zysku na akcję (EPS) o ponad 20 proc.

Reklama
Reklama

Jedynym „kosztem” ekspansji dla inwestorów pozostaje tymczasowo obniżona dywidenda za 2025 r., która wyniesie 0,75 euro na akcję. Peter Bosek wyjaśniał: przejęcie w Polsce zostało sfinansowane w całości ze środków własnych, co wymagało zatrzymania większej części zysku w spółce.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Czy banki kupują za dużo rządowego długu? Nadzór przygląda się sytuacji
Banki
Czy banki kupują za dużo rządowego długu? Nadzór przygląda się sytuacji
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Wielka awaria w PKO BP. Klienci nie mają dostępu do swoich kont
Banki
Wielka awaria w PKO BP. Klienci nie mają dostępu do swoich kont
Banki mogą liczyć na całkiem niezły popyt na swoje produkty
Banki
Kredyt wraca do gry. Ożywienie na rynku w 2026 roku
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Od 1 stycznia br. banki płacą wyższy podatek CIT
Banki
Wszedł 30-procentowy podatek. Zmiany już obowiązują
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama