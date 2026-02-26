Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie dla Erste Group ma przejęcie Santander Bank Polska?

Jakie są planowane etapy rebrandingu Santander BP?

Ile Erste Group zarobiła w 2025 r.?

Jakie są oczekiwania dotyczące wyników finansowych grupy w 2026 r.?

– Akwizycja w Polsce wynosi naszą pozycję rynkową w regionie na zupełnie nowy poziom. To kamień milowy, który był możliwy tylko dzięki silnym wynikom na wszystkich naszych dotychczasowych rynkach – podkreślał Peter Bosek, prezes Erste Group, podczas czwartkowej konferencji wynikowej w Wiedniu.

Największa akwizycja w historii Erste

Austriacka Erste Group ogłosiła przejęcie Santander Bank Polska w maju 2025 r. To trzeci bank w Polsce pod względem aktywów oraz liczby klientów, a wartość transakcji została oszacowana na ok. 7 mld euro. Nic dziwnego, że stała się ona głównym tematem podsumowania wyników grupy za miniony rok.

Szef Erste Group zaznaczył, że jest to nie tylko największa akwizycja w historii tej instytucji, lecz także strategiczny zwrot, który czyni z Erste niekwestionowanego lidera bankowości w Europie Środkowo-Wschodniej. A Polska – jako największy rynek w tej części Europy i jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej – może stać się nowym silnikiem wzrostu.