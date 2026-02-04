Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe zmiany właścicielskie dotyczące Santander Bank Polska?

Na czym polega proces rebrandingu banku i jakie będą jego koszty?

Co przyczyniło się do osiągnięcia rekordowych zysków Santander Bank Polska w 2025 roku?

Jakie zmiany zachodzą w portfelu kredytowym i na rynku depozytów banku?

Jakie prognozy dotyczą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy banku po zmianie właściciela?

– Zmiany właścicielskie w naszej grupie wchodzą w kluczową fazę. Santander Bank Polska zmienia się w Erste – podkreślał Michał Gajewski, prezes Santander BP, podczas środowej konferencji wynikowej.

Już 9 stycznia 2026 r. nowym głównym akcjonariuszem banku została austriacka grupa Erste, przejmując 49 proc. udziałów od hiszpańskiego Banco Santander. Z kolei 22 stycznia akcjonariusze zgodzili się na zmianę nazwy banku na Erste Bank Polska.

Zmiana barw na niebieskie i kosztowny rebranding

Formalnie zmiana nazwy nastąpi w II kwartale 2026 r., obecnie bank czeka m.in. na wpis do KRS. Wówczas rozpocznie się pełnoskalowy proces rebrandingu, którego koszty – jako wpływ na wynik finansowy – oszacowano na nawet 250 mln zł. W środę władze banku wyjaśniały, że obejmuje on zarówno warstwę fizyczną, czyli np. wymianę logotypów w placówkach czy aktualizację systemów informatycznych, jak i warstwę promocji.

Kampania promocyjna nowej marki już się rozpoczęła i będzie kontynuowana przez cały rok. Kluczowym elementem strategii jest bezpośrednia komunikacja z rynkiem, w tym listy prezesa do klientów. Gajewski podkreślał, że celem tych działań jest budowa zaufania oraz uspokojenie klientów, że zmiana barw z czerwonych na niebieskie nie wiąże się z żadnymi obowiązkami, np. modyfikacjami umów. – Po prostu będziemy blue – zadeklarował prezes.