Erste Bank zamiast Santandera. Nowy rozdział z rekordowymi wynikami w tle

Trzeci największy bank w Polsce zmienia barwy z czerwonych na niebieskie, a rebranding może w tym roku pochłonąć nawet ćwierć miliarda złotych. Santander Bank Polska pochwalił się znakomitym zyskiem za 2025 r. na poziomie 6,4 mld zł.

Publikacja: 04.02.2026 13:12

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe zmiany właścicielskie dotyczące Santander Bank Polska?
  • Na czym polega proces rebrandingu banku i jakie będą jego koszty?
  • Co przyczyniło się do osiągnięcia rekordowych zysków Santander Bank Polska w 2025 roku?
  • Jakie zmiany zachodzą w portfelu kredytowym i na rynku depozytów banku?
  • Jakie prognozy dotyczą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy banku po zmianie właściciela?

– Zmiany właścicielskie w naszej grupie wchodzą w kluczową fazę. Santander Bank Polska zmienia się w Erste – podkreślał Michał Gajewski, prezes Santander BP, podczas środowej konferencji wynikowej.

Już 9 stycznia 2026 r. nowym głównym akcjonariuszem banku została austriacka grupa Erste, przejmując 49 proc. udziałów od hiszpańskiego Banco Santander. Z kolei 22 stycznia akcjonariusze zgodzili się na zmianę nazwy banku na Erste Bank Polska.

Zmiana barw na niebieskie i kosztowny rebranding

Formalnie zmiana nazwy nastąpi w II kwartale 2026 r., obecnie bank czeka m.in. na wpis do KRS. Wówczas rozpocznie się pełnoskalowy proces rebrandingu, którego koszty – jako wpływ na wynik finansowy – oszacowano na nawet 250 mln zł. W środę władze banku wyjaśniały, że obejmuje on zarówno warstwę fizyczną, czyli np. wymianę logotypów w placówkach czy aktualizację systemów informatycznych, jak i warstwę promocji.

Kampania promocyjna nowej marki już się rozpoczęła i będzie kontynuowana przez cały rok. Kluczowym elementem strategii jest bezpośrednia komunikacja z rynkiem, w tym listy prezesa do klientów.  Gajewski podkreślał, że celem tych działań jest budowa zaufania oraz uspokojenie klientów, że zmiana barw z czerwonych na niebieskie nie wiąże się z żadnymi obowiązkami, np. modyfikacjami umów. – Po prostu będziemy blue – zadeklarował prezes.

Klienci nie odpływają z Santander Bank Polska

Podczas środowej konferencji szef Santander BP zapewniał, że bank skutecznie poradził sobie z odejściem kilkunastu pracowników z działu CIB (Corporate and Investment Banking) w II półroczu, „pozyskując z rynku najwyższej klasy specjalistów, którzy już dowodzą swojej wartości biznesowej”.

Jednocześnie władze banku deklarują, że „niczego się nie boją” w kontekście potencjalnego odpływu klientów, w tym korporacyjnych. Analizy rynku potwierdziły bowiem, że polskie firmy znacznie częściej prowadzą interesy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie silnie obecna jest Erste Group, niż na rynkach iberyjskich, na których działa grupa Santander. Dodatkowo Erste i Santander podpisały umowę o strategicznej współpracy właśnie w obszarze CIB, a wyniki bankowości korporacyjnej w IV kwartale były rekordowo wysokie.

Liczba klientów detalicznych Santander BP wzrosła w  2025 r. o 0,4 proc. do 5,4 mln (a klientów w segmencie Select – o 18 proc., do 425 tys.). Liczba klientów MŚP zwiększyła się o 4 proc. do 564 tys., natomiast liczba klientów bankowości biznesowej i korporacyjnej pozostała bez zmian, wynosząc 27,7 tys.

Santander Bank Polska oficjalnie przejęty przez Erste Group
Banki
Santander Bank Polska oficjalnie przejęty przez Erste Group

Rekordowe zyski Santander Bank Polska i możliwa wysoka dywidenda

Jeśli chodzi o wyniki finansowe banku, okazały się one rekordowo dobre. Zysk netto grupy z działalności kontynuowanej za cały 2025 r. wyniósł 6,46 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 22 proc., a jednostkowy zysk netto sięgnął 6,7 mld zł.

Pytany o dywidendę, prezes Gajewski nie chciał nic przesądzać. Zaznaczył jednak, że spełnione są wymogi do wypłaty w wysokości 75 proc. zysku. – W tej chwili będziemy się szykowali na rozmowy (z KNF – przyp. red.) i zastanawiali się, jaką ostatecznie dywidendę wypłacimy.  75 proc. to dobry punkt wyjściowy do rozmowy o wypłacie w tym roku – powiedział.

Warto dodać, że dzień dywidendy planowany jest na początek maja, co oznacza, że zyskiem za ubiegły rok podzielą się już obecni akcjonariusze, w tym grupa Erste.

W samym IV kwartale ub.r. Santander Bank Polska wypracował 1,57 mld zł zysku netto z działalności kontynuowanej oraz 1,84 mld zł zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. To dwa razy więcej niż w IV kwartale 2024 r. oraz wyraźnie więcej niż oczekiwane przez analityków 1,6 mld zł.

Wynik odsetkowy odporny na obniżki stóp procentowych

Wynik odsetkowy w IV kwartale 2025 r. wyniósł 3,15 mld zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, a w całym 2025 r. sięgnął 12,7 mld zł. W porównaniu z 2024 r. wynik z tytułu odsetek wzrósł o 4 proc., mimo sześciu obniżek stóp procentowych NBP.

Władze banku tłumaczą to rosnącym bilansem oraz skutecznym zarządzaniem aktywami i pasywami, co obejmuje m.in. zwiększenie udziału kredytów o stałej stopie. W nowej sprzedaży hipotek kredyty ze stałym oprocentowaniem stanowiły nawet około 96 proc. w IV kwartale, a łącznie stanowią już połowę całego portfela.

Wynik z prowizji wyniósł w IV kwartale 752 mln zł, a w całym 2025 r. 2,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6 proc. Co władze banku określiły jako duży sukces. Dochody ogółem Santander Bank Polska w 2025 r. sięgnęły 16 mld zł i wzrosły o 4 proc. rok do roku. Koszty ogółem wyniosły 12 mld zł, rosnąc o 14,2 proc. w ujęciu rocznym i o 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Co ze stopami procentowymi? Wynik lutowego posiedzenia RPP wisi na włosku

Rekordowa sprzedaż pożyczek i rosnące portfele kredytów

Santander pochwalił się również rekordem w obszarze kredytów gotówkowych, których sprzedaż osiągnęła wartość 12,6 mld zł w 2025 r., a w samym IV kwartale – 3,2 mld zł. Łącznie portfel pożyczek wzrósł na koniec minionego roku o 7 proc., do 19,3 mld zł.

W segmencie hipotecznym nowa sprzedaż wyniosła 10,3 mld zł w 2025 r. (w IV kwartale – 3,1 mld zł), a portfel na koniec roku osiągnął wartość 57,8 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z końcem 2024 r.

Łączna wartość kredytów brutto w Santander Bank Polska sięgnęła na koniec minionego roku około 167 mld zł, czyli o 4 proc. więcej rok do roku (przy czym portfel klientów indywidualnych wzrósł o 5 proc., a biznesowych – o 4 proc.). Łączna wartość depozytów zwiększyła się natomiast o 7 proc., do 230 mld zł (odpowiednio o 5 proc. w segmencie detalicznym i 8 proc. w biznesowym).

Źródło: rp.pl

