W centrum stolicy pojawi się Roma Tower, nowy wieżowiec z apartamentami. To stara wizualizacja. Nową inwestorzy mają pokazać wkrótce.
Projekt Roma Tower otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę. Inwestorzy, czyli giełdowa spółka BBI Development, belgijskie Liebrecht & wooD oraz fundacja Pro Bonum, planują zaprezentować nowy kształt projektu z wizualizacjami w tym roku. Inwestycja ciągnie się od lat, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu stolicy uchwalono w 2017 r. Zmieniała się też koncepcja przeznaczenia 170-metrowej wieży. Obecnie inwestorzy stawiają na apartamenty na 48 kondygnacjach.
Inwestorzy podkreślają, że projekt pozytywnie przełoży się na demografię Śródmieścia i najem krótkoterminowy mieszkań będzie tam wykluczony. Inwestorzy zobowiązali się też do odnowienia dużych fragmentów ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej – łączne nakłady mają przekroczyć 20 mln zł. Trwa też rewitalizacja Ogrodów św. Barbary w sąsiadującej parafii, w planach jest renowacja kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, kaplicy św. Barbary, stacji drogi krzyżowej oraz wikariatki. Działka należy bowiem do Archidiecezji Warszawskiej, która jest inwestorem projektu przez fundację Pro Bonum.
– Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę Roma Tower to ważny moment zarówno dla rozwoju Warszawy, jak i spółki BBI Development. Przed nami realizacja unikatowego wieżowca mieszkalnego – eleganckiego, ponadczasowego i wpisującego się w wielkomiejski charakter Śródmieścia Południowego. Obiekt zaoferuje swoim mieszkańcom wyjątkowe widoki, a także najwyższej jakości rozwiązania bez precedensu na rynku. W częściach wspólnych, zlokalizowanych na górnych piętrach, znajdą się pełnowymiarowy basen, prywatna sala kinowa, strefa wellness i wiele innych udogodnień. Jestem przekonany, że Roma Tower stanie się wyznacznikiem najbardziej komfortowego stylu życia w stolicy – skomentował Michał Skotnicki, prezes BBI Development.
Spółka ma już na koncie ikoniczny apartamentowiec Złota 44 – projekt przejęty od Orco i dokończony wraz z amerykańskim funduszem Amstar. Ostatni apartament inwestorzy sprzedali tu w połowie 2022 r.
– Roma Tower to wieżowiec innowacyjny, wpisujący się nie tylko w najwyższe standardy środowiskowe, ale też rozwoju nowoczesnego miasta. Planowany w nim jest mechanizm odzysku energii z wentylacji, a zieleń będzie nawadniana wodą deszczową. Mieszkańcy skorzystają z nowoczesnego systemu segregacji odpadów, dostępnego na każdym piętrze. Roma Tower ubiega się o precertyfikację BREEAM, potwierdzającą zgodność projektu z zasadami zrównoważonego budownictwa. To projekt kompletny, przeznaczony dla osób, które chcą mieszkać w centrum, korzystając z jego oferty kulturalnej, edukacyjnej czy gastronomicznej – dodała Magdalena Bartkiewicz-Podoba, CEO Liebrecht & wooD Poland.
Liebrecht & wooD ma z kolei na koncie wielofunkcyjny projekt Koneser na warszawskiej Pradze (również w joint venture z BBI), w tej chwili realizowany jest projekt Drucianka Campus, czyli rewitalizacja dawnej fabryki drutu i gwoździ na Pradze.
