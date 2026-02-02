Wtorek 3 lutego to termin wykupu obligacji o wartości 240 mln zł. Wiele wskazuje na to, że deweloper nieruchomości komercyjnych powtórzy manewr z września i w dużym stopniu zroluje dług.

Niedawno Ghelamco Invest informowało, że wartość programu emisji obligacji spółki zależnej Sobieski Towers została zwiększona z 200 mln do 250 mln zł, co sugeruje owocne rozmowy z inwestorami.

We wrześniu ub.r. zapadały papiery Ghelamco Investu o wartości 170 mln zł – 120 mln zł grupa pozyskała z emisji obligacji przez inną spółkę zależną, Kemberton.

Po wykupie obligacji Ghelamco będzie mieć większy oddech do marca 2027 r.

Jeśli lutowa seria zostanie wykupiona czy zrolowana, Ghelamco Invest będzie miało chwilę oddechu – kolejna seria będzie do wykupu w marcu 2027 r., przy czym o znacznie większej wartości – 405 mln zł.