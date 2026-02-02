Aktualizacja: 04.02.2026 07:07 Publikacja: 02.02.2026 16:11
Ghelamco czeka ze sprzedażą flagowego biurowca The Bridge.
Foto: mat. prasowe
Wtorek 3 lutego to termin wykupu obligacji o wartości 240 mln zł. Wiele wskazuje na to, że deweloper nieruchomości komercyjnych powtórzy manewr z września i w dużym stopniu zroluje dług.
Niedawno Ghelamco Invest informowało, że wartość programu emisji obligacji spółki zależnej Sobieski Towers została zwiększona z 200 mln do 250 mln zł, co sugeruje owocne rozmowy z inwestorami.
We wrześniu ub.r. zapadały papiery Ghelamco Investu o wartości 170 mln zł – 120 mln zł grupa pozyskała z emisji obligacji przez inną spółkę zależną, Kemberton.
Jeśli lutowa seria zostanie wykupiona czy zrolowana, Ghelamco Invest będzie miało chwilę oddechu – kolejna seria będzie do wykupu w marcu 2027 r., przy czym o znacznie większej wartości – 405 mln zł.
Ostatni rok dla obligatariuszy Ghelamco Investu to jazda kolejką górską. Belgijska spółka matka od dawna była pod presją krótkoterminowego zadłużenia, ale dopiero w 2025 r. właściciele obligacji wyemitowanych przez polską spółkę grupy zareagowali nerwowo. Wiosną, w czasie apogeum kryzysu, sprzedawano papiery na Catalyście nawet za 60-70 proc. wartości nominalnej. Pod koniec września sytuacja się poprawiła (latem belgijskie Ghelamco wykupiło swoją jedyną, problematyczną serię, a Ghelamco Invest zrolowało dług), by jesienią wyceny papierów na Catalyście znów zjechały w okolice 75 proc. Od początku roku notowania znów zaczęły odbijać. Mimo wszystko obligacje są notowane z dużym dyskontem, po 83-87 proc. wartości nominalnej.
Wartość obrotów wskazywała, że sprzedawali głównie inwestorzy indywidualni. Gros papierów znajduje się w portfelach funduszy, a łączna ekspozycja Ghelamco to 1 mld zł.
Ghelamco nie wykluczało sprzedaży z początkiem 2026 r. biurowca The Bridge, wynajętego przez Santandera, by pozyskać pieniądze na wykup lutowych papierów, jednak uznano, że nie jest to najlepszy moment na spieniężanie flagowego projektu, szczególnie że sytuacja na rynku biurowym się poprawia. Według szacunków Avison Young w 2025 r. inwestorzy ulokowali w polskich biurowcach 1,8 mld euro, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Po okresie łowienia cenowych okazji rośnie zainteresowanie aktywami typu „core” i „core+”, czyli budynkami najdroższymi, w najlepszych lokalizacjach, ze świetnymi najemcami.
