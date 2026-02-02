Jej zdaniem sytuacja na rynku gruntów jest niejednoznaczna. – Z jednej strony umiarkowany popyt na mieszkania, wynikający z nadal stosunkowo wysokich stóp procentowych i ostrożności kredytobiorców, a także duża oferta mieszkań i na rynku pierwotnym, i wtórnym, skłaniają inwestorów do ograniczania zakupów gruntów – mówi. – Z drugiej strony niepewność wynikająca ze zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym nie tylko hamuje potencjalne spadki cen, ale wręcz ceny podbija. Dodatkowo nowelizacja warunków technicznych (m.in. ograniczenie intensywności zabudowy) znacząco zmniejsza podaż działek i podnosi koszty inwestycji.

Według Karoliny Mokrzyckiej deweloperzy będą szukać głównie gruntów z uregulowaną sytuacją planistyczną, które mają albo uchwalony plan miejscowy, albo wydaną decyzję o warunkach zabudowy, a najlepiej – pozwolenie na budowę. – Zgodnie ze wchodzącą w życie reformą planowania przestrzennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione planem ogólnym – przypomina. – Z zaprezentowanych dotychczas projektów planów wiemy już, że nie będą kopią studiów 1:1, co na niektórych terenach całkowicie wykluczy funkcję mieszkaniową, ale na innych, obecnie stricte komercyjnych, konwersja pod mieszkaniówkę będzie już możliwa. Będą to jednak procesy długotrwałe i kosztowne, których rynek dopiero będzie się uczyć.

Będzie luka podażowa?

Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper, ocenia, że grunty są dziś bardzo drogie. – Nieadekwatnie do niskich cen mieszkań. Dlatego w tym roku nie planujemy poszerzania banku ziemi – mówi. – Koncentrujemy się na uzyskaniu pozwoleń na budowę na gruntach nabytych w zeszłych latach, co jest bardzo czasochłonne – mówi prezes Kuźniar.

Lokum Deweloper ma bank ziemi, na której w przyszłości będzie można wybudować ponad 10 tys. lokali – pod warunkiem, że grunty te w planach miejscowych zostaną przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i zostaną wydane pozwolenia na budowę. To tereny we wrocławskich dzielnicach Fabryczna, Stare Miasto, Krzyki i Psie Pole. – Na razie mamy pozwolenie na budowę niespełna 500 mieszkań – podaje Bartosz Kuźniar. To dwa lata działalności.

W 2025 r. Lokum Deweloper kupił grunt przy Poprzecznej we Wrocławiu za ponad 59 mln zł.