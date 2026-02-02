Aktualizacja: 04.02.2026 06:47 Publikacja: 02.02.2026 10:43
PMI znów poniżej 50 pkt. Polski przemysł utknął w stagnacji
Foto: Adobe Stock
Odczyt okazał się lekko niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (49,2 pkt). Po raz dziewiąty z rzędu PMI dla polskiego sektora przemysłowego znalazł się też poniżej granicy 50 pkt, oddzielającej poprawę od regresu w sektorze (czyli: nieco wyższy odsetek firm deklaruje pogorszenie sytuacji względem poprzedniego miesiąca). De facto – za wyjątkiem krótkiego okresu luty-kwiecień 2025 r. i odczytów 50,2-50,7 pkt – wskaźnik PMI pozostaje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt od prawie czterech lat (od maja 2022 r.).
Styczniowy wynik 48,8 pkt jest symbolicznie wyższy od grudniowego (48,5 pkt), generalnie jednak w ostatnich miesiącach pozostaje dość stabilny – od września 2025 r. waha się w przedziale 48-49,1 pkt. Słowem: zgodnie z tymi danymi polski przemysł jest już bliski wejścia na ścieżkę progresu, ale – mimo nadziei formułowanych pod koniec 2025 r. – wciąż mu się to nie udaje. Z drugiej strony na dane można popatrzeć też z nieco innej strony: w ostatnich siedmiu miesiącach tylko raz (w grudniu) PMI nie urósł względem poprzedniego miesiąca.
Czytaj więcej
Komisja Europejska narzuciła karne cła na chiński stopiony tlenek glinu. To efekt skargi francusk...
Obraz płynący z danych o PMI jest dość zbieżny m.in. z analizami GUS o koniunkturze gospodarczej. Oceny są wprawdzie w powolnym trendzie wzrostowym, ale wciąż przeważają te negatywne (styczniowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł -4,1 pkt). Jednocześnie m.in. dane GUS o produkcji przemysłowej, jakkolwiek wahliwe, sugerują pozytywny trend w ostatnich miesiącach.
Zgodnie z najnowszymi danymi S&P Global, nowe zamówienia dla polskiego przemysłu spadły w styczniu dziesiąty miesiąc z rzędu, acz nieco mniej niż w grudniu. „Nowe zamówienia eksportowe zmalały tylko nieznacznie” – czytamy też w analizie. Ekonomiści Credit Agricole zwracają natomiast uwagę, że wyhamowanie spadku zamówień zagranicznych zrealizowało się pomimo narastającej konkurencji ze strony Chin. „Te dokonują reorientacji geograficznej eksportu w warunkach trudności w sprzedaży swoich towarów do USA” – przypominają analitycy banku.
Czytaj więcej
Ilekroć wydawane są europejskie pieniądze publiczne, muszą przyczyniać się do europejskiej produk...
W ślad za spadkiem zamówień, w dół poszły też – dziewiąty miesiąc z rzędu – poziomy produkcji i zatrudnienia. Z drugiej strony, S&P Global melduje wzrost zaległości produkcyjnych – raptem trzeci raz w okresie ostatnich ponad 3,5 roku – i najszybszy wzrost zapasów zakupów (surowców, półproduktów itd.) w tym okresie. To można z kolei traktować jako prognostyki dla ożywienia produkcji. To emanacja optymizmu w długoterminowych prognozach produkcji – są one najlepsze od czerwca 2021 r. „Pozytywne przewidywania były związane z ożywieniem popytu, lepszą koniunkturą gospodarczą, inwestycjami w moce produkcyjne i nowymi rynkami” – napisano w analizie. – Wskaźnik przyszłej produkcji jest znacznie powyżej długoterminowego trendu od początku serii w 2012 r. – komentuje Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence.
Wciąż w badaniu S&P Global widać też brak presji inflacyjnej w przemyśle. Te wnioski są zgodne ze statystykami GUS, według których deflacja w cenach produkcji sprzedanej przemysłu trwa w Polsce już od 2,5 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przed nami pasjonujące posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W ankiecie „Rzeczpospolitej” dokładnie tyle samo sp...
Sporo smaczków statystycznych pojawiło się w czasie piątkowej konferencji prasowej prezesa Głównego Urzędu Staty...
Produkt krajowy brutto (PKB) Polski urósł realnie w 2025 r. o 3,6 proc. rok do roku – poinformował Główny Urząd...
Amerykański bank centralny utrzymał swoją główną stopę procentową w przedziale 3,50 - 3,75 proc. Było to zgodne...
Rosyjskie firmy zapisały w swoich biznesplanach inflację dwukrotnie wyższą niż stanowi prognoza Banku Rosji. To...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas