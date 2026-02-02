Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe trendy w zamówieniach i produkcji w polskim przemyśle?

Jakie czynniki mogą wpływać na długoterminowe prognozy produkcji w Polsce?

W jaki sposób dane PMI korelują z wynikami badań GUS o koniunkturze gospodarczej?

Jak kształtują się dane o inflacji w polskim przemyśle?

Odczyt okazał się lekko niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (49,2 pkt). Po raz dziewiąty z rzędu PMI dla polskiego sektora przemysłowego znalazł się też poniżej granicy 50 pkt, oddzielającej poprawę od regresu w sektorze (czyli: nieco wyższy odsetek firm deklaruje pogorszenie sytuacji względem poprzedniego miesiąca). De facto – za wyjątkiem krótkiego okresu luty-kwiecień 2025 r. i odczytów 50,2-50,7 pkt – wskaźnik PMI pozostaje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt od prawie czterech lat (od maja 2022 r.).

Styczniowy wynik 48,8 pkt jest symbolicznie wyższy od grudniowego (48,5 pkt), generalnie jednak w ostatnich miesiącach pozostaje dość stabilny – od września 2025 r. waha się w przedziale 48-49,1 pkt. Słowem: zgodnie z tymi danymi polski przemysł jest już bliski wejścia na ścieżkę progresu, ale – mimo nadziei formułowanych pod koniec 2025 r. – wciąż mu się to nie udaje. Z drugiej strony na dane można popatrzeć też z nieco innej strony: w ostatnich siedmiu miesiącach tylko raz (w grudniu) PMI nie urósł względem poprzedniego miesiąca.

Obraz płynący z danych o PMI jest dość zbieżny m.in. z analizami GUS o koniunkturze gospodarczej. Oceny są wprawdzie w powolnym trendzie wzrostowym, ale wciąż przeważają te negatywne (styczniowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł -4,1 pkt). Jednocześnie m.in. dane GUS o produkcji przemysłowej, jakkolwiek wahliwe, sugerują pozytywny trend w ostatnich miesiącach.