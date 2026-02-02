Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Bez przełomu w polskim przemyśle według nowych danych o PMI

PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w styczniu 48,8 pkt – podał w poniedziałek S&P Global.

Publikacja: 02.02.2026 10:43

PMI znów poniżej 50 pkt. Polski przemysł utknął w stagnacji

PMI znów poniżej 50 pkt. Polski przemysł utknął w stagnacji

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe trendy w zamówieniach i produkcji w polskim przemyśle?
  • Jakie czynniki mogą wpływać na długoterminowe prognozy produkcji w Polsce?
  • W jaki sposób dane PMI korelują z wynikami badań GUS o koniunkturze gospodarczej?
  • Jak kształtują się dane o inflacji w polskim przemyśle?

Odczyt okazał się lekko niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (49,2 pkt). Po raz dziewiąty z rzędu PMI dla polskiego sektora przemysłowego znalazł się też poniżej granicy 50 pkt, oddzielającej poprawę od regresu w sektorze (czyli: nieco wyższy odsetek firm deklaruje pogorszenie sytuacji względem poprzedniego miesiąca). De facto – za wyjątkiem krótkiego okresu luty-kwiecień 2025 r. i odczytów 50,2-50,7 pkt – wskaźnik PMI pozostaje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt od prawie czterech lat (od maja 2022 r.).

Styczniowy wynik 48,8 pkt jest symbolicznie wyższy od grudniowego (48,5 pkt), generalnie jednak w ostatnich miesiącach pozostaje dość stabilny – od września 2025 r. waha się w przedziale 48-49,1 pkt. Słowem: zgodnie z tymi danymi polski przemysł jest już bliski wejścia na ścieżkę progresu, ale – mimo nadziei formułowanych pod koniec 2025 r. – wciąż mu się to nie udaje. Z drugiej strony na dane można popatrzeć też z nieco innej strony: w ostatnich siedmiu miesiącach tylko raz (w grudniu) PMI nie urósł względem poprzedniego miesiąca.

Czytaj więcej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Handel
UE nakłada na Chiny gigantyczne cła. To odwet Europy za nieuczciwe praktyki

Obraz płynący z danych o PMI jest dość zbieżny m.in. z analizami GUS o koniunkturze gospodarczej. Oceny są wprawdzie w powolnym trendzie wzrostowym, ale wciąż przeważają te negatywne (styczniowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł -4,1 pkt). Jednocześnie m.in. dane GUS o produkcji przemysłowej, jakkolwiek wahliwe, sugerują pozytywny trend w ostatnich miesiącach.

Reklama
Reklama

PMI dla polskiego przemysłu: zamówienia wciąż w dół, ale optymizm rośnie

Zgodnie z najnowszymi danymi S&P Global, nowe zamówienia dla polskiego przemysłu spadły w styczniu dziesiąty miesiąc z rzędu, acz nieco mniej niż w grudniu. „Nowe zamówienia eksportowe zmalały tylko nieznacznie” – czytamy też w analizie. Ekonomiści Credit Agricole zwracają natomiast uwagę, że wyhamowanie spadku zamówień zagranicznych zrealizowało się pomimo narastającej konkurencji ze strony Chin. „Te dokonują reorientacji geograficznej eksportu w warunkach trudności w sprzedaży swoich towarów do USA” – przypominają analitycy banku.

Czytaj więcej

Wiceszef Komisji Europejskiej dla „Rzeczpospolitej”: Apel o preferencje europejskie
Opinie Ekonomiczne
Wiceszef Komisji Europejskiej dla „Rzeczpospolitej”: Apel o preferencje europejskie

W ślad za spadkiem zamówień, w dół poszły też – dziewiąty miesiąc z rzędu – poziomy produkcji i zatrudnienia. Z drugiej strony, S&P Global melduje wzrost zaległości produkcyjnych – raptem trzeci raz w okresie ostatnich ponad 3,5 roku – i najszybszy wzrost zapasów zakupów (surowców, półproduktów itd.) w tym okresie. To można z kolei traktować jako prognostyki dla ożywienia produkcji. To emanacja optymizmu w długoterminowych prognozach produkcji – są one najlepsze od czerwca 2021 r. „Pozytywne przewidywania były związane z ożywieniem popytu, lepszą koniunkturą gospodarczą, inwestycjami w moce produkcyjne i nowymi rynkami” – napisano w analizie. – Wskaźnik przyszłej produkcji jest znacznie powyżej długoterminowego trendu od początku serii w 2012 r. – komentuje Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence.

Wciąż w badaniu S&P Global widać też brak presji inflacyjnej w przemyśle. Te wnioski są zgodne ze statystykami GUS, według których deflacja w cenach produkcji sprzedanej przemysłu trwa w Polsce już od 2,5 roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Indeks PMI Przemysł zamówienia
Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Co ze stopami procentowymi? Wynik lutowego posiedzenia RPP wisi na włosku
Prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan na konferencji prasowej w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie
Dane gospodarcze
Prezes GUS: Nie manipulujemy danymi. PKB rośnie. Inflacja spada. Liczba Polaków też
Silniejszy wzrost gospodarczy w 2025 r. PKB Polski +3,6 proc.
Dane gospodarcze
Nowe dane GUS: Polska zakończyła 2025 rok z wyraźnym wzrostem PKB
Jerome Powell, przewodniczący Fed
Dane gospodarcze
Fed zatrzymuje cykl obniżek. Stopy procentowe w USA bez zmian
Rosyjskie firmy nie wierzą w oficjalną inflację. W biznesplanach wpisują dwa razy więcej
Dane gospodarcze
Biznes w Rosji nie wierzy w oficjalną inflację
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama