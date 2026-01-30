Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieniają się ceny mieszkań na rynku wtórnym w zależności od liczby pokoi

Z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl wynika, że rynek mieszkań zaczyna się coraz mocniej różnicować. – Jeśli chodzi o ceny, to nie ma jednego scenariusza – mówią analitycy serwisu podsumowujący IV kwartał 2025 r. na rynku wtórnym.

Na rynek wracają rodziny

W IV kwartale 2025 r. średnia cena ofertowa kawalerek z drugiej ręki spadła w ciągu kwartału w ośmiu miastach wojewódzkich: w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, Lublinie, Białymstoku, Katowicach, Kielcach i Rzeszowie.

Jak mówi Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl, obniżki wynosiły najczęściej 1-3 proc. kwartał do kwartału, co w zależności od miasta przekładało się na 100–400 zł mniej za metr kwadratowy. Większy kwartalny spadek ceny zanotował tylko Lublin (niespełna 7 proc.).

– W Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Olsztynie ceny ofertowe kawalerek ustabilizowały się, bo tak można interpretować wahania w górę lub w dół wynoszące mniej niż 1 proc. kwartał do kwartału – mówi Bieńkowski. Przeciętne ceny jednopokojowych mieszkań wzrosły w ciągu kwartału w Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Wzrosty wynosiły od 1 do 4 proc., co oznacza, że sprzedający chcieli więcej za każdy metr 250–400 zł.