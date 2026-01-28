W sumie, jak akcentują autorzy analiz, aż 85 proc. badanych nie spodziewa się już przecen na rynku nieruchomości.

We wzrosty cen mieszkań w ciągu najbliższych 12 miesięcy wierzą najbardziej Polacy w wieku 18-34 lat – spodziewa się ich 58 proc. klientów w tym wieku. – To młodzi dorośli, którzy mają największe problemy ze zdolnością kredytową – zauważa Katarzyna Kuniewicz.

O tym, że nieruchomości zdrożeją, są też przekonani starsi w grupach wiekowych 35-55 i 56-65 lat (po 51 proc.). Spadki cen są najbardziej prawdopodobne dla klientów w wieku 35-55 lat – uważa tak 20 proc. z nich. Stabilizacji oczekuje 33 proc. badanych w wieku 56-65 lat.

– Przekonanie o dalszych wzrostach cen nieruchomości w obecnych warunkach rynkowych zadziałało jak katalizator. Przy dużej dostępności ofert i relatywnie stabilnej sytuacji kredytowej zachęciło do odkładanych wcześniej zakupów, co potwierdzają dobre wyniki sprzedaży na rynku deweloperskim w ostatnich miesiącach 2025 r. – podkreśla Katarzyna Kuniewicz. Jak dodaje, ta tendencja jest widoczna także w grupie najmłodszych badanych. – Zamiast czekać na korektę cen, starają się wyprzedzić kolejne podwyżki i ulokować swój kapitał w nieruchomościach – mówi ekspertka Otodomu.

Z danych serwisu wynika, że w IV kwartale 2025 r. deweloperzy na największych rynkach znaleźli chętnych na ponad 13,5 tys. mieszkań.