Tańsze kredyty mogą podbić ceny mieszkań. Co z domami i ziemią?

Serwis Nieruchomosci-online.pl bada nastroje na rynku nieruchomości. Z tzw. nastrojometru wynika, że ponad 60 proc. agentów przewiduje, że w I kwartale 2026 r. popyt na mieszkania z rynku wtórnego umiarkowanie wzrośnie.

Na rynek mieszkań wraca odroczony popyt

61 proc. agentów prognozuje większe zainteresowanie większymi lokalami, 54 proc. – kawalerkami. Większość agentów zaznacza jednak, że nie będzie to gwałtowny wzrost zainteresowania, ale umiarkowana poprawa w porównaniu z końcem ubiegłego roku.

– Popyt na mieszkania w pierwszych miesiącach roku może wzrosnąć, bo obniżki stóp poprawiły zdolność kredytową części kupujących i na rynek wraca odroczony popyt z lat 2024-2025 – mówi Rafał Bieńkowski z działu analiz Nieruchomosci-online.pl. - Do tego ceny są na razie raczej stabilne, a więc łatwiej podjąć decyzję bez presji. Swoje robi też sezonowość: początek roku to czas planów, nowych budżetów i powrotu do tematu przeprowadzki – dodaje.

Większe zainteresowanie domami i działkami

Nastrojometr wskazuje też na możliwe większe zainteresowanie domami i działkami. Wzrost popytu na budynki jednorodzinne prognozuje 46 proc. ankietowanych pośredników, na ziemię – 47 proc. – Niemałe grono agentów przewiduje też utrzymanie ruchu z jesieni ubiegłego roku – mówi Rafał Bieńkowski. – Temu segmentowi sprzyja reforma planowania przestrzennego. Działki z wydanymi warunkami zabudowy (WZ) cieszą się największym zainteresowaniem, ponieważ eliminują ryzyko formalne i skracają czas realizacji inwestycji – wyjaśnia.