Tańsze kredyty mogą podbić ceny mieszkań. Co z domami i ziemią?

Aktualizacja: 20.01.2026 13:24 Publikacja: 20.01.2026 11:53
Rozsądnie wycenione mieszkania znajdują nabywców. Te z oderwaną od rzeczywistości ceną zalegają w portalach
Foto: Adobe Stock
Serwis Nieruchomosci-online.pl bada nastroje na rynku nieruchomości. Z tzw. nastrojometru wynika, że ponad 60 proc. agentów przewiduje, że w I kwartale 2026 r. popyt na mieszkania z rynku wtórnego umiarkowanie wzrośnie.
61 proc. agentów prognozuje większe zainteresowanie większymi lokalami, 54 proc. – kawalerkami. Większość agentów zaznacza jednak, że nie będzie to gwałtowny wzrost zainteresowania, ale umiarkowana poprawa w porównaniu z końcem ubiegłego roku.
– Popyt na mieszkania w pierwszych miesiącach roku może wzrosnąć, bo obniżki stóp poprawiły zdolność kredytową części kupujących i na rynek wraca odroczony popyt z lat 2024-2025 – mówi Rafał Bieńkowski z działu analiz Nieruchomosci-online.pl. - Do tego ceny są na razie raczej stabilne, a więc łatwiej podjąć decyzję bez presji. Swoje robi też sezonowość: początek roku to czas planów, nowych budżetów i powrotu do tematu przeprowadzki – dodaje.
Czytaj więcej
Sprzedaż nowych mieszkań przyspieszyła. Ponad połowa deweloperów spodziewa się dalszego wzrostu l...
Nastrojometr wskazuje też na możliwe większe zainteresowanie domami i działkami. Wzrost popytu na budynki jednorodzinne prognozuje 46 proc. ankietowanych pośredników, na ziemię – 47 proc. – Niemałe grono agentów przewiduje też utrzymanie ruchu z jesieni ubiegłego roku – mówi Rafał Bieńkowski. – Temu segmentowi sprzyja reforma planowania przestrzennego. Działki z wydanymi warunkami zabudowy (WZ) cieszą się największym zainteresowaniem, ponieważ eliminują ryzyko formalne i skracają czas realizacji inwestycji – wyjaśnia.
Jak mówi Bieńkowski, rynek nieruchomości, biorąc pod uwagę ceny, „pozostaje dużą niewiadomą”. – Widać to szczególnie w kategorii mieszkań większych niż kawalerki – tutaj wskazania na wzrost, spadek i stabilizację cen rozkładają się niemal po równo (32-34 proc.) – podaje ekspert.
W przypadku kawalerek najwięcej agentów wskazuje na stabilizację cen (42 proc.), ale niewiele mniejsza grupa spodziewa się wzrostów, a co piąty liczy się ze spadkami. – To pokazuje, że nawet profesjonaliści, którzy są najbliżej transakcji, nie widzą dominującego scenariusza. W najbliższych miesiącach wiele będzie zależeć od uwarunkowań lokalnego rynku, dostępności kredytów, realnego zainteresowania kupujących czy poziomu cen wyjściowych – wyjaśnia Rafał Bieńkowski.
Jak dodaje, największe szanse na lokalne obniżki tradycyjnie mogą dotyczyć mieszkań dużych, o niekorzystnym układzie, z wadami prawnymi, wymagających remontu, na peryferiach.
Stabilnie powinny być ceny najbardziej popularnych mieszkań jedno- i dwupokojowych, na dobrze skomunikowanych osiedlach, z dobrymi adresami, a także lokali inwestycyjnych na wynajem w miastach akademickich.
Czytaj więcej
Przeciętny czas sprzedaży mieszkań się wydłuża. W wielu przypadkach konieczna jest korekta ceny....
– W 2025 r. w wielu miastach ceny mieszkań były dość stabilne, bez dużych wahań. Z prognoz części uczestników badania wynika, że w 2026 r. presja na wzrosty może wrócić wraz z odbudowującym się popytem i lepszą dostępnością kredytów. Ale jeśli już będzie to widoczne, to raczej w drugiej połowie roku niż w I kwartale – mówi Rafał Bieńkowski.
W przypadku domów pośrednicy najczęściej spodziewają się stabilizacji cen (44 proc.). Pozostałe opinie rozkładają się już niemal po równo między wzrosty (26 proc.) a spadki (28 proc.). To pokazuje, że rynek domów jest mocno zależny od lokalizacji oraz standardu.
Biorąc pod uwagę działki, także dominuje scenariusz stabilizacji cen (44 proc.), ale wyraźniej widać tu przewagę oczekiwań wzrostów (34 proc.) nad spadkami (21 proc.). – Wzrost cen działek budowlanych jest prognozowany szczególnie w segmencie działek z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy – mówi Rafał Bieńkowski.
Wyniki Nastrojometru Nieruchomosci-online.pl wskazują, że rynek mieszkań jest wciąż rynkiem klienta. Oferta jest większa niż popyt. W I kwartale 2026 r. oferta może się jeszcze umiarkowanie powiększyć. W przypadku mieszkań większych niż kawalerki przewiduje tak 55 proc. pośredników. Uszczuplenia oferty spodziewa się tylko co dziesiąty agent.
– Sama duża liczba ofert to tylko część obrazu. Pośrednicy zwracają uwagę, że sporo ogłoszeń jest wciąż przeszacowanych – i właśnie cena decyduje o tym, czy mieszkanie sprzedaje się szybko, czy „wisi” miesiącami – zwraca uwagę Rafał Bieńkowski. – Rozsądnie wycenione oferty znajdują nabywców, a te z ceną oderwaną od rzeczywistości po prostu zalegają w portalach – dodaje.
Ekspert zwraca uwagę na sezonowość rynku działek i domów. – Początek roku bywa okresem „rozruchu” – część właścicieli wstrzymuje się z publikacją ogłoszeń do wiosny, kiedy łatwiej pokazać nieruchomość, kupujący chętniej jeżdżą na prezentacje i zaczynają planować budowę czy przeprowadzkę – wyjaśnia Bieńkowski. – Dlatego prognozy pośredników sugerują raczej utrzymanie podaży na zbliżonym poziomie lub jej lekkie zwiększenie. Ale z zastrzeżeniem, że wyraźniejsze ożywienie podaży może przyjść tradycyjnie dopiero wiosną.
„Nastrojometr rynku nieruchomości to cokwartalne badanie nastrojów rynkowych w ocenie pośredników. Zostało przeprowadzone przez Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w grudniu na grupie 1465 agentów”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najemcy mieszkań w 2026 r. mogą odczuć wzrost kosztów nie tylko z powodu waloryzacji czynszu, lecz także ze wzgl...
Średnia cena mieszkań deweloperskich w Zakopanem przekroczyła 34,5 tys. zł za metr. To o 36 proc. więcej niż rok...
W 2025 r. wartość udzielonych pożyczek mieszkaniowych przebije 100 mld zł. Największą zagadką pozostaje struktur...
Od 4 do 6 tys. zł za metr – średnio tyle kosztują komórki lokatorskie na nowych osiedlach – tak wynika z analiz...
Rynek przechyla się na stronę najemcy. Inwestorzy, choć boją się zmieniającego się prawa, wciąż uważają nierucho...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas