Jak mówią autorzy indeksu nastrojów deweloperów portalu Tabelaofert.pl, optymizm deweloperów ma realne podstawy. – Potwierdzają to dane z grudnia 2025 r., kiedy to sprzedaż nowych mieszkań wyraźnie przyspieszyła. Tzw. indeks zmiany tempa sprzedaży wzrósł do poziomu 0,44, jednego z najwyższych w całym 2025 r. – podają analitycy serwisu. Dalszego wzrostu liczby transakcji spodziewa się ponad połowa badanych firm. Odsetek pesymistów systematycznie maleje.

W grudniu 2025 r. 50,6 proc. deweloperów spodziewało się wzrostu sprzedaży, podczas gdy 42,5 proc. wskazywało na stabilizację, a jedynie 6,9 proc. uważało, że sprzedaż spadnie. – Taki rozkład odpowiedzi oznacza, że obok nieruchomości notujących szybki obrót, z dużą liczbą rezerwacji, wciąż są inwestycje, które sprzedają się wolniej, a konkurencja o klienta jest znacznie większa – tłumaczą autorzy analiz.

Klienci wrócili do biur sprzedaży mieszkań

Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes portalu Tabelaofert.pl, podkreśla, że rynek mieszkań stał się bardzo lokalny. – W jednej dzielnicy ceny mogą jeszcze rosnąć, a kilka ulic dalej deweloper musi walczyć o klienta dodatkowymi bonusami – zauważa. – Coraz większe znaczenie ma jakość produktu: układ lokalu, standard, otoczenie osiedla. Sama lokalizacja już nie zawsze wystarcza – podkreśla.