Francuski fundusz Cristal Life debiutuje na polskim rynku kupując wynajęty w pełni przez InPost magazyn pod Słupskiem od dewelopera 7R.
Cristal Life, fundusz inwestujący w nieruchomości komercyjne, zarządzany przez francuską spółkę Inter Gestion REIM, kupił od notowanego na Catalyście dewelopera 7R magazyn o powierzchni 9 tys. mkw. pod Słupskiem. Oddany pod koniec zeszłego roku magazyn jest wynajęty w pełni przez InPost. Wartości transakcji nie ujawniono.
Czytaj więcej
W 2025 r. inwestorzy ulokowali w nieruchomościach komercyjnych w Polsce ok. 4,5 mld euro. Jest sz...
– Nabycie tej nieruchomości stanowi istotny kamień milowy dla naszego funduszu SCPI – CRISTAL Life, ponieważ finalizuje jego pierwszą transakcję w Polsce. Polski rynek logistyczny korzysta ze sprzyjających, długoterminowych uwarunkowań strukturalnych i oferuje atrakcyjne perspektywy wzrostu. Inwestycja ta jest w pełni zgodna z naszą strategią – łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości aktywo oraz długoterminową umowę najmu z wiodącym najemcą, takim jak InPost. Transakcja ta dodatkowo wzmacnia naszą dywersyfikację geograficzną w skali europejskiej – skomentował Bruno Aleixo, zarządzający funduszem w Inter Gestion REIM.
„Transakcja potwierdza naszą zdolność do przyciągania czołowych inwestorów do nowoczesnych obiektów logistycznych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne czy idealne dostosowanie do potrzeb najemcy – skutkujące długoterminową współpracą z InPost, to niewątpliwe atuty, które zadecydowały o powodzeniu tej transakcji. Transakcja potwierdza również kierunek, w którym podąża rynek inwestycyjny – najwyższej jakości aktywa magazynowe w Polsce cały czas przyciągają kapitał skupiony na budowaniu trwałej wartości” – powiedziała Magdalena Uler-Kłeczek, członkini zarządu 7R.
Czytaj więcej
Miliard euro – taki jest bezprecedensowy rząd wielkości inwestycji rodzimego kapitału w nieruchom...
Fundusze typu SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) pozwalają Francuzom inwestować pasywnie w nieruchomości. Fundusze zajmują się kupowaniem dochodowych nieruchomości i wypłacają uczestnikom dywidendy z czynszów.
Inter Gestion REIM zarządza dwoma funduszami. Cristal Rent lokuje w nieruchomościach handlowych wynajmowanych przez dużych sprzedawców detalicznych, a Cristal Life w nieruchomości „niezbędne do życia”. W portfelu są biura, placówki medyczne, sklepy sieci handlowych czy hotel.
Próg wejścia w CRISTAL Life to 208 euro.
Analitycy portalu francescpi.com charakteryzują CRISTAL Life jako fundusz młody (powstał w 2021 r.), z rosnącymi stopami zwrotu (5,2 proc. w 2021 r. i 6,51 proc. w 2024 r.), koncentrujący się na atrakcyjnych sektorach (opieka zdrowotna, żywność), ale mający niską kapitalizację (204 mln euro) i wysokie prowizje (12 proc. przy zapisie i 13,2 proc. za zarządzanie).
Inaczej niż we Francji czy Czechach, w Polsce nie ma rozwiniętego rynku funduszy zbiorowego inwestowania w nieruchomości komercyjne. Udział rodzimego kapitału w wartości transakcji w Polsce rośnie, ale to głównie zakupy bezpośrednie dokonywane przez zamożne osoby szukające sposobu ulokowania majątku zbudowanego w zupełnie innych branżach. Kapitału instytucjonalnego brak, a projekt ustawy o REIT-ach trafił do ministerialnej zamrażarki.
Utrzymanie systemu opartego na instytucjonalnej opiece całodobowej będzie w przyszłości niezwykle trudne. Niezbę...
Najem mieszkania w długiej perspektywie najbardziej opłaca się w Krakowie i Gdańsku. Zakup – w Łodzi.
Oferta deweloperów idzie w kierunku mniejszych metraży, choć zmiany są stopniowe – mówi Agnieszka Mikulska, eksp...
Choć schody w salach z widownią są integralną częścią dróg ewakuacyjnych, w praktyce bywa z tym różnie. Podczas...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas