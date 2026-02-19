Cristal Life, fundusz inwestujący w nieruchomości komercyjne, zarządzany przez francuską spółkę Inter Gestion REIM, kupił od notowanego na Catalyście dewelopera 7R magazyn o powierzchni 9 tys. mkw. pod Słupskiem. Oddany pod koniec zeszłego roku magazyn jest wynajęty w pełni przez InPost. Wartości transakcji nie ujawniono.

Francuski fundusz debiutuje w Polsce, kupując nowy, w pełni wynajęty przez InPost magazyn

– Nabycie tej nieruchomości stanowi istotny kamień milowy dla naszego funduszu SCPI – CRISTAL Life, ponieważ finalizuje jego pierwszą transakcję w Polsce. Polski rynek logistyczny korzysta ze sprzyjających, długoterminowych uwarunkowań strukturalnych i oferuje atrakcyjne perspektywy wzrostu. Inwestycja ta jest w pełni zgodna z naszą strategią – łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości aktywo oraz długoterminową umowę najmu z wiodącym najemcą, takim jak InPost. Transakcja ta dodatkowo wzmacnia naszą dywersyfikację geograficzną w skali europejskiej – skomentował Bruno Aleixo, zarządzający funduszem w Inter Gestion REIM.

„Transakcja potwierdza naszą zdolność do przyciągania czołowych inwestorów do nowoczesnych obiektów logistycznych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne czy idealne dostosowanie do potrzeb najemcy – skutkujące długoterminową współpracą z InPost, to niewątpliwe atuty, które zadecydowały o powodzeniu tej transakcji. Transakcja potwierdza również kierunek, w którym podąża rynek inwestycyjny – najwyższej jakości aktywa magazynowe w Polsce cały czas przyciągają kapitał skupiony na budowaniu trwałej wartości” – powiedziała Magdalena Uler-Kłeczek, członkini zarządu 7R.