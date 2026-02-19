Rzeczpospolita

Nieruchomości
Francuscy inwestorzy zrzucili się na magazyn 7R w Polsce

Francuski fundusz Cristal Life debiutuje na polskim rynku kupując wynajęty w pełni przez InPost magazyn pod Słupskiem od dewelopera 7R.

Publikacja: 19.02.2026 11:15

Francuski fundusz Cristal Life debiutuje na polskim rynku kupując wynajęty w pełni przez InPost magazyn pod Słupskiem od dewelopera 7R.

Adam Roguski

Cristal Life, fundusz inwestujący w nieruchomości komercyjne, zarządzany przez francuską spółkę Inter Gestion REIM, kupił od notowanego na Catalyście dewelopera 7R magazyn o powierzchni 9 tys. mkw. pod Słupskiem. Oddany pod koniec zeszłego roku magazyn jest wynajęty w pełni przez InPost. Wartości transakcji nie ujawniono.

Francuski fundusz debiutuje w Polsce, kupując nowy, w pełni wynajęty przez InPost magazyn

– Nabycie tej nieruchomości stanowi istotny kamień milowy dla naszego funduszu SCPI – CRISTAL Life, ponieważ finalizuje jego pierwszą transakcję w Polsce. Polski rynek logistyczny korzysta ze sprzyjających, długoterminowych uwarunkowań strukturalnych i oferuje atrakcyjne perspektywy wzrostu. Inwestycja ta jest w pełni zgodna z naszą strategią – łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości aktywo oraz długoterminową umowę najmu z wiodącym najemcą, takim jak InPost. Transakcja ta dodatkowo wzmacnia naszą dywersyfikację geograficzną w skali europejskiej – skomentował Bruno Aleixo, zarządzający funduszem w Inter Gestion REIM.

„Transakcja potwierdza naszą zdolność do przyciągania czołowych inwestorów do nowoczesnych obiektów logistycznych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne czy idealne dostosowanie do potrzeb najemcy – skutkujące długoterminową współpracą z InPost, to niewątpliwe atuty, które zadecydowały o powodzeniu tej transakcji. Transakcja potwierdza również kierunek, w którym podąża rynek inwestycyjny – najwyższej jakości aktywa magazynowe w Polsce cały czas przyciągają kapitał skupiony na budowaniu trwałej wartości” – powiedziała Magdalena Uler-Kłeczek, członkini zarządu 7R.

SCPI, czyli francuskie fundusze zbiorowego inwestowania, z niskim progiem wejścia

Fundusze typu SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) pozwalają Francuzom inwestować pasywnie w nieruchomości. Fundusze zajmują się kupowaniem dochodowych nieruchomości i wypłacają uczestnikom dywidendy z czynszów.

Inter Gestion REIM zarządza dwoma funduszami. Cristal Rent lokuje w nieruchomościach handlowych wynajmowanych przez dużych sprzedawców detalicznych, a Cristal Life w nieruchomości „niezbędne do życia”. W portfelu są biura, placówki medyczne, sklepy sieci handlowych czy hotel.

Próg wejścia w CRISTAL Life to 208 euro.

Analitycy portalu francescpi.com charakteryzują CRISTAL Life jako fundusz młody (powstał w 2021 r.), z rosnącymi stopami zwrotu (5,2 proc. w 2021 r. i 6,51 proc. w 2024 r.), koncentrujący się na atrakcyjnych sektorach (opieka zdrowotna, żywność), ale mający niską kapitalizację (204 mln euro) i wysokie prowizje (12 proc. przy zapisie i 13,2 proc. za zarządzanie).

Polska bez instrumentów zbiorowego inwestowania w nieruchomości komercyjne

Inaczej niż we Francji czy Czechach, w Polsce nie ma rozwiniętego rynku funduszy zbiorowego inwestowania w nieruchomości komercyjne. Udział rodzimego kapitału w wartości transakcji w Polsce rośnie, ale to głównie zakupy bezpośrednie dokonywane przez zamożne osoby szukające sposobu ulokowania majątku zbudowanego w zupełnie innych branżach. Kapitału instytucjonalnego brak, a projekt ustawy o REIT-ach trafił do ministerialnej zamrażarki.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne Real Estate Investment Trust (REIT) 7R
