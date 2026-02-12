Reklama
Nieruchomości
Bogaci Polscy inwestują coraz więcej w nieruchomości komercyjne. Ale to za mało

Miliard euro – taki jest bezprecedensowy rząd wielkości inwestycji rodzimego kapitału w nieruchomości komercyjne w Polsce. To głównie nadwyżki wypracowane przez przedsiębiorców. Zdecydowanie brakuje kapitału instytucjonalnego.

Publikacja: 12.02.2026 14:56

W połowie 2025 r. Archicom za 31 mln euro (132 mln zł) sprzedał wrocławski biurowiec City 2 nieujawnionemu polskiemu inwestorowi.

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile zainwestowano w nieruchomości komercyjne w Polsce w 2025 r.
  • Jaką wartość CBRE prognozuje na 2026 r.
  • Jaki był udział rodzimego kapitału w wartości transakcji i co przynieść może 2026 r.
  • Kim są polscy inwestorzy? Jakiego rodzaju inwestorów bardzo brakuje?
  • Jakie segmenty rynku nieruchomości w Polsce przyciągnęły największe inwestycje w 2025 r.

W 2026 r. wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce może sięgnąć ok. 5,5 mld euro (ponad 23 mld zł) wobec 4,5 mld euro (prawie 19 mld zł) w spadkowym 2025 r. – oczekuje CBRE. Zdaniem ekspertów firmy, po ubiegłorocznym wyczynie udział rodzimego kapitału powinien utrzymać się na poziomie ok. 20 proc. W ujęciu nominalnym oznaczałoby to nowy rekord – wzrost z ok. 0,9 mld euro (3,8 mld zł), tylko 1,1 mld euro (4,6 mld zł). W poprzednich latach udział, jak i nominalna wartość transakcji, były znacznie skromniejsze.

Czytaj więcej

Siła polskich inwestorów robi wrażenie. Niestety, nie jest to stabilny kapitał instytucjonalny

Rodzimi inwestorzy świetnie korzystają z okazji. Po tąpnięciu w 2023 r., wywołanym m.in. kryzysem wysokich stóp na świecie, rynek inwestycyjny się odbudowuje. Wciąż jednak do Polski nie wrócili duzi, stateczni inwestorzy instytucjonalni – przede wszystkim niemieckie fundusze.

20-proc. udział rodzimego kapitału i 0,9 mld euro wartości inwestycji nie mają precedensu i są powodem do zadowolenia, ale Przemysław Łachmaniuk, szef działu nieruchomości inwestycyjnych i rynków kapitałowych w CBRE, wskazuje na pewien mankament.

– W nieruchomości komercyjne inwestują prywatni polscy inwestorzy (czy ich family offices), którzy zakumulowali kapitał, działając w swoich biznesach często niezwiązanych z rynkiem nieruchomości i którzy szukają sposobu uzyskiwania stabilnego dochodu z zainwestowanych pieniędzy – mówi nam Łachmaniuk. – To bardzo dobry trend, jednak dla takich inwestorów lokowanie dużych kwot w nieruchomościach nie jest powtarzalną czynnością. Potrzebujemy zatem więcej tego typu inwestorów lokujących w nieruchomościach, a przede wszystkim życzylibyśmy sobie, żeby funkcjonował na rynku polski kapitał instytucjonalny. Niestety, temat nie jest za bardzo wysoko na politycznej agendzie – dodaje, nawiązując do braku postępu prac nad przepisami o REIT-ach, czyli spółkach zbiorowego inwestowania w nieruchomości.

Czytaj więcej

42809861Polski rynek nieruchomości komercyjnych na radarach zagranicznych inwestorów

Według szacunków CBRE, w 2025 r. 1,76 mld euro inwestorzy ulokowali w nieruchomościach biurowych, 1,45 mld euro w magazynach, a w 0,86 mld euro w obiektach handlowych. Wartość transakcji na rynku living zamkniętych w 2025 r. to prawie 390 mln euro – w tym segmencie większość inwestycji to transakcje forward, czyli inwestorzy zamawiają u deweloperów budynki. Dopiero po oddaniu nieruchomości do użytkowania transakcja jest zamykana i księgowana. Zatem 390 mln euro to efekt decyzji sprzed mniej więcej dwóch lat – tyle książkowo trwa budowa.

Eksperci CBRE wskazali, że w ostatnim czasie Polska ma bardzo dobrą prasę na świecie, przede wszystkim awansowaliśmy do grona 20 największych gospodarek świata, jesteśmy europejskim liderem pod względem tempa rozwoju ekonomicznego, w 2026 r. oczekuje się wzrostu PKB w tempie 3,6 proc. Pod nieobecność statecznych funduszy zachodnioeuropejskich, transakcji dokonują u nas mniejsi gracze, w tym Czesi, którzy mają mocno rozwinięty rynek funduszy inwestycyjnych. W 2025 r., choć wartość transakcji skurczyła się, to liczba transakcji była większa.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne
