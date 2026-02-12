Z tego artykułu dowiesz się: Ile zainwestowano w nieruchomości komercyjne w Polsce w 2025 r.

Jaką wartość CBRE prognozuje na 2026 r.

Jaki był udział rodzimego kapitału w wartości transakcji i co przynieść może 2026 r.

Kim są polscy inwestorzy? Jakiego rodzaju inwestorów bardzo brakuje?

Jakie segmenty rynku nieruchomości w Polsce przyciągnęły największe inwestycje w 2025 r.

W 2026 r. wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce może sięgnąć ok. 5,5 mld euro (ponad 23 mld zł) wobec 4,5 mld euro (prawie 19 mld zł) w spadkowym 2025 r. – oczekuje CBRE. Zdaniem ekspertów firmy, po ubiegłorocznym wyczynie udział rodzimego kapitału powinien utrzymać się na poziomie ok. 20 proc. W ujęciu nominalnym oznaczałoby to nowy rekord – wzrost z ok. 0,9 mld euro (3,8 mld zł), tylko 1,1 mld euro (4,6 mld zł). W poprzednich latach udział, jak i nominalna wartość transakcji, były znacznie skromniejsze.

Siła polskich inwestorów robi wrażenie. Niestety, nie jest to stabilny kapitał instytucjonalny

Rodzimi inwestorzy świetnie korzystają z okazji. Po tąpnięciu w 2023 r., wywołanym m.in. kryzysem wysokich stóp na świecie, rynek inwestycyjny się odbudowuje. Wciąż jednak do Polski nie wrócili duzi, stateczni inwestorzy instytucjonalni – przede wszystkim niemieckie fundusze.

20-proc. udział rodzimego kapitału i 0,9 mld euro wartości inwestycji nie mają precedensu i są powodem do zadowolenia, ale Przemysław Łachmaniuk, szef działu nieruchomości inwestycyjnych i rynków kapitałowych w CBRE, wskazuje na pewien mankament.