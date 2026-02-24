Accolade to grupa rodem z Czech, która buduje portfel dochodowych nieruchomości magazynowo-przemysłowych w Europie. Większość aktywów pracuje w Accolade Industrial Fund – funduszu, do którego płynie kapitał głównie od czeskich i słowackich inwestorów, gdzie kultura lokowania w tego typu produktach jest mocno rozwinięta. W połowie zeszłego roku Accolade przystąpił do prac nad ofertą dla inwestorów w Polsce, którzy nie mają żadnego instrumentu zbiorowego inwestowania w nieruchomości komercyjne.

Prace nad magazynowym funduszem w Polsce trwają, szczegółów brak

Na dyrektorkę ds. rozwoju biznesu i pozyskiwania kapitału powołano Małgorzatę Sablińską, osobę z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży funduszy inwestycyjnych (m.in. Goldman Sachs Asset Management). Teraz na stanowisko menedżerki ds. operacyjnych w funduszu powołano Aleksandrę Darczuk, która będzie odpowiadać za kompleksowe zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie sprawnego i transparentnego funkcjonowania funduszy na wszystkich etapach ich działalności. W jej pieczy będzie też rozwój relacji inwestorskich oraz nadzór nad działalnością funduszy i współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami operacyjnymi i instytucjami finansowymi. Darczuk pełniła wcześniej podobną funkcję w funduszu Newport związanym z deweloperskim gigantem magazynowym Panattoni.

– Rozwój Accolade Funds w Polsce wchodzi w kolejny etap. Widzimy rosnące zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości magazynowe – zarówno ze strony inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Wraz ze wzrostem skali działalności naturalnym krokiem jest dalsze wzmacnianie kompetencji operacyjnych zespołu. Chcemy budować fundusze w oparciu o najwyższe standardy zarządzania, transparentność oraz długoterminowe relacje z inwestorami – skomentowała w komunikacie Małgorzata Sablińska.

Na tym etapie Accolade nie ujawnia szczegółów, jak ma funkcjonować fundusz w Polsce.