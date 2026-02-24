Rzeczpospolita

Magazynowe Accolade pracuje nad ofertą dla polskich inwestorów

Siłą magazynowej grupy Accolade jest kapitał płynący od rzesz czeskich i słowackich inwestorów kupujących jednostki funduszu. Grupa pracuje nad ofertą dla polskiego rynku.

Publikacja: 24.02.2026 14:18

Aleksandra Darczuk, fund operations manager w Accolade Industrial Fund.

Adam Roguski

Accolade to grupa rodem z Czech, która buduje portfel dochodowych nieruchomości magazynowo-przemysłowych w Europie. Większość aktywów pracuje w Accolade Industrial Fund – funduszu, do którego płynie kapitał głównie od czeskich i słowackich inwestorów, gdzie kultura lokowania w tego typu produktach jest mocno rozwinięta. W połowie zeszłego roku Accolade przystąpił do prac nad ofertą dla inwestorów w Polsce, którzy nie mają żadnego instrumentu zbiorowego inwestowania w nieruchomości komercyjne.

Prace nad magazynowym funduszem w Polsce trwają, szczegółów brak

Na dyrektorkę ds. rozwoju biznesu i pozyskiwania kapitału powołano Małgorzatę Sablińską, osobę z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży funduszy inwestycyjnych (m.in. Goldman Sachs Asset Management). Teraz na stanowisko menedżerki ds. operacyjnych w funduszu powołano Aleksandrę Darczuk, która będzie odpowiadać za kompleksowe zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie sprawnego i transparentnego funkcjonowania funduszy na wszystkich etapach ich działalności. W jej pieczy będzie też rozwój relacji inwestorskich oraz nadzór nad działalnością funduszy i współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami operacyjnymi i instytucjami finansowymi. Darczuk pełniła wcześniej podobną funkcję w funduszu Newport związanym z deweloperskim gigantem magazynowym Panattoni.

– Rozwój Accolade Funds w Polsce wchodzi w kolejny etap. Widzimy rosnące zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości magazynowe – zarówno ze strony inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Wraz ze wzrostem skali działalności naturalnym krokiem jest dalsze wzmacnianie kompetencji operacyjnych zespołu. Chcemy budować fundusze w oparciu o najwyższe standardy zarządzania, transparentność oraz długoterminowe relacje z inwestorami – skomentowała w komunikacie Małgorzata Sablińska.

Na tym etapie Accolade nie ujawnia szczegółów, jak ma funkcjonować fundusz w Polsce.

Magazynowy fundusz dla inwestorów z grubszymi portfelami

– Jednostki Accolade Industrial Fund są sprzedawane w Czechach, na Słowacji i Malcie – to obecnie około 3,5 tys. inwestorów. Fundusz ma plany, by pojawiać się w innych krajach, na pewno bardzo przygląda się Polsce. Na razie jednak otoczenie prawne w naszym kraju temu nie sprzyja. W Czechach i na Słowacji inwestorami są głównie inwestorzy kwalifikowani, ale ich definicja jest inna niż w Polsce. W Czechach lokowanie w jednostkach uczestnictwa jest dosyć naturalne i funduszy funkcjonuje wiele, obejmujących różne branże. Mamy duży sentyment w Europie Środkowo-Wschodniej do nieruchomości, zakup mieszkania jest najprostszy, ale w pewnym momencie opcje się kończą. Dobrze, gdybyśmy mieli inne instrumenty – mówiła nam wiosną ub.r. Joanna Sinkiewicz, dyrektorka ds. komercjalizacji portfela Accolade.

Accolade Industrial Fund zarządza aktywami o wartości 2,2 mld euro (wskaźnik LTV, czyli relacja kredytu do wartości nieruchomości, to 53 proc.) Na portfel składa się 41 parków logistycznych w kilku krajach (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia i Hiszpania), wynajętych w ponad 96 proc., ze średnim okresem umów najmu 6,5 roku.

Fundusz oferuje kilka jednostek uczestnictwa z trzema progami wejścia. Pierwszy to 75 tys. euro, drugi to 100 tys. euro, a trzeci 740 tys. euro. Inwestować można w jednostki nominowane w euro lub koronach. Środki blokuje się na pięć lat, ale są jednostki z opcją wypłaty zysków raz na rok. W sumie Accolade Industrial Fund oferuje osiem rodzajów certyfikatów. W każdej chwili można zwiększyć zaangażowanie – nowe jednostki emitowane są raz na kwartał.

Accolade Industrial Fund pobiera opłatę wstępną stanowiącą do 3 proc. zainwestowanej kwoty, opłata roczna za zarządzanie to 1-1,6 proc. Z prezentacji wynika, że roczne stopy zwrotu są zróżnicowane. W 2025 r. wyniosły one 4,18-6,52 proc., a w ciągu pięciu lat średnio 9,3-10,5 proc. rocznie.

