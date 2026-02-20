13 lutego weszła w życie nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego znosząca opłaty za udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli baz o transakcjach prowadzonych przez powiaty. Ustawodawca zwrócił uwagę, że odpłatny dostęp do RCN ograniczał możliwość korzystania z pełnego zakresu informacji.

Reklama Reklama

Pakiet zmian na rynku nieruchomości

– Kupujący, sprzedający, agenci nieruchomości i inwestorzy, dysponując aktualnymi i rzetelnymi danymi o cenach transakcyjnych, mogą działać w warunkach większej symetrii informacyjnej – mówi Anton Bubiel, ekspert SonarHome.pl, platformy do wyceny mieszkania online. – W dłuższej perspektywie ma to ograniczać możliwość manipulowania cenami i sprzyjać bardziej racjonalnym decyzjom. Jednocześnie ustawodawca zakłada, że otwarcie danych stworzy przestrzeń do rozwoju nowych narzędzi informatycznych oraz usług analitycznych wykorzystujących dane transakcyjne.

Ekspert podkreśla, że zniesienie opłat za dostęp do RCN wpisuje się w pakiet zmian regulacyjnych dotyczących rynku nieruchomości. Przypomnijmy: we wrześniu ubiegłego roku weszły w życie przepisy o jawności cen ofertowych na rynku pierwotnym.

– Zniesienie opłat za dostęp do RCN nie oznacza automatycznej zmiany sposobu udostępniania danych. Nowelizacja nie ingeruje w procedury, w mocy pozostają przepisy wykonawcze dotyczące wzorów wniosków o udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Oznacza to, że dane z RCN nadal będą udostępniane na wniosek, ale już bez obowiązku wniesienia opłaty – tłumaczy Anton Bubiel.