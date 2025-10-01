Z tego artykułu się dowiesz: Jakie strategie stosują deweloperzy

Jak ustawa o jawności cen nowych mieszkań wpłynęła na rynek nieruchomości

W których miastach odnotowano największe zmiany cen mieszkań

Barometr cen mieszkań publikuje serwis Tabelaofert.pl. Z analiz portalu wynika, że średnia cena metra kwadratowego typowego mieszkania w dziesięciu największych miastach w ciągu miesiąca praktycznie się nie zmieniła – to 14,2 tys. zł, co oznacza symboliczny wzrost o 0,13 proc.

Reklama Reklama

Foto: mat.prasowe

Rewolucja w cennikach mieszkań deweloperskich

– Prawdziwa rewolucja zaszła jednak w cennikach. We wrześniu deweloperzy obniżyli ceny katalogowe 12,5 proc. mieszkań (miesiąc wcześniej tylko 4,1 proc.), a w 9,7 proc. przypadków je podnieśli (w sierpniu było to 5 proc.) – mówią analitycy portalu Tabelaofert.pl.

Jak tłumaczą, za tymi decyzjami kryją się nowe strategie sprzedaży. – Część firm deweloperskich woli dziś pokazywać niższe ceny, rezygnując z dużych rabatów, inne odwrotnie – windują je, by kusić kupujących atrakcyjną obniżką – wyjaśniają eksperci. – W skali całego rynku daje to neutralny efekt - średnie ceny pozostają stabilne.