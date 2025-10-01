Aktualizacja: 01.10.2025 09:22 Publikacja: 01.10.2025 08:36
Część firm deweloperskich woli dziś pokazywać niższe ceny, rezygnująć z dużych rabatów, inne odwrotnie – windują je, by kusić kupujących atrakcyjną obniżką
Barometr cen mieszkań publikuje serwis Tabelaofert.pl. Z analiz portalu wynika, że średnia cena metra kwadratowego typowego mieszkania w dziesięciu największych miastach w ciągu miesiąca praktycznie się nie zmieniła – to 14,2 tys. zł, co oznacza symboliczny wzrost o 0,13 proc.
– Prawdziwa rewolucja zaszła jednak w cennikach. We wrześniu deweloperzy obniżyli ceny katalogowe 12,5 proc. mieszkań (miesiąc wcześniej tylko 4,1 proc.), a w 9,7 proc. przypadków je podnieśli (w sierpniu było to 5 proc.) – mówią analitycy portalu Tabelaofert.pl.
Jak tłumaczą, za tymi decyzjami kryją się nowe strategie sprzedaży. – Część firm deweloperskich woli dziś pokazywać niższe ceny, rezygnując z dużych rabatów, inne odwrotnie – windują je, by kusić kupujących atrakcyjną obniżką – wyjaśniają eksperci. – W skali całego rynku daje to neutralny efekt - średnie ceny pozostają stabilne.
– Skłonność kupujących do szybszego podejmowania decyzji po wakacjach była do przewidzenia – sygnalizował to już wcześniej nasz indeks nastrojów deweloperów – komentuje Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl. – Niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży uwzględnia przy tym korektę związaną z chwilowymi zawirowaniami, jakie pojawiły się w trakcie wdrażania ustawy o jawności cen nowych mieszkań – dodaje.
Największy wzrost średniej ceny mkw. nowych lokali serwis odnotował w Szczecinie (1,1 proc.) i w Bydgoszczy (1,0 proc.). W Poznaniu przeciętna cena mkw. lokali deweloperskich poszła w górę o 0,3 proc.
Spadki cen odnotowano we Wrocławiu (-0,3 proc.), a w pozostałych miastach rynek był stabilny – wahania średnich cen mieściły się w przedziale od plus 0,2 do minus 0,1 proc.
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym są jednak wyższe niż rok temu – średnio o 4,2 proc. W ujęciu rocznym największy wzrost średniej ceny metra kwadratowego nowych lokali odnotowano w Trójmieście (14,4 proc.) i w Bydgoszczy (13,4 proc.).
– Łódź znalazła się po przeciwnej stronie zestawienia, notując spadek o 2,3 proc. – podają analitycy. – W Krakowie średnie ceny nowych mieszkań poszły w dół o 1,2 proc. W pozostałych miastach ceny rosły umiarkowanie – od 2,5 do 5,4 proc. w skali roku – podają eksperci portalu.
– Przed wejściem w życie ustawy o jawności cen nie było pewności, jak zachowają się deweloperzy. Rzeczywistość pokazała, że że nie ma jednej strategii – akcentują autorzy barometru.
Robert Chojnacki komentuje, że skuteczność działań deweloperów najlepiej widać w wynikach sprzedaży – skok o niemal 40 proc. w stosunku do sierpnia. – Trzeba jednak pamiętać, że sierpień był wyjątkowo słaby – zaznacza Chojnacki. – Na decyzje kupujących wpłynęły nie tylko przepisy o jawności cen, które przyspieszyły transakcje, ale też kolejna obniżka stóp procentowych.
O ożywieniu na rynku pierwotnym mówi też Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca Rednet24, firmy specjalizującej się w sprzedaży lokali deweloperskich. – We wrześniu podpisaliśmy 109 umów rezerwacyjnych i 94 umowy deweloperskie, to prawie o połowę więcej niż w sierpniu – podkreśla Katarzyna Tworska.
Metodologia
Podawana przez portal Tabelaofert.pl średnia cena mkw. mieszkań dotyczy typowych lokali stanowiących 90 proc. oferty. Z analiz wyłączono mikroapartamenty (lokale poniżej 25 mkw.), a także nietypowe, bardzo duże mieszkania często położone na ostatnich kondygnacjach, z olbrzymimi tarasami oraz lokale open space. Większa pula takich mieszkań mogłaby wpłynąć na średnią cenę, co nie do końca oddałoby prawdziwą sytuację na rynku.
Indeks Tabelaofert TOP 10 to średnia cena ofertowa typowych mieszkań liczona na dziesięciu największych rynkach w Polsce. Udział każdego miasta w indeksie jest proporcjonalny do liczby ludności. Aglomeracja Śląska jest ograniczona do miast na prawach powiatu.
